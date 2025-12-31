封關日煙火來了！台股上漲100點挑戰兩萬九 台積電站回1530元新高、群聯漲停帶記憶體衝

台股今日早盤上漲約100點。

今日是台股在2025年的最後一天交易日，早盤台股開高往上衝逾100點，台積電站回史上新高1530元，記憶體族群同樣買盤強勁，群聯（8299）開盤直接漲停，帶動記憶體族群往上衝。

台股迎來2025年最後一天交易日，早盤直衝逾100點，站回28800關卡，儼然有挑戰兩萬九千點的態勢，台積電也站回1530元的史上新高助陣。

台積電昨日低調在官網公布，2奈米已經正式於兩大據點新竹寶山、高雄量產，揭示2奈米時代的來臨。

廣告 廣告

其他權值股方面，鴻海上漲1.5元，漲幅0.65%，股價來到229.5元，台達電、聯發科呈現平盤。

記憶體族群近期重新點火，以NAND FLASH控制IC大廠群聯開盤就漲停帶頭衝，群聯（8299）受惠雲端服務供應商（CSP）為AI推論大量採購企業級SSD，市場對NAND儲存需求大增，目前供需缺口擴大至約10%至15%，讓群聯11月獲利年增超過6倍。

華邦電上漲2.4元，漲幅2.86%，股價來到86.1元，南亞科上漲4.5元，漲幅2.31%，股價來到199元。威剛上漲19元，漲幅7.29%，股價來到279元，創見上漲10.5元，漲幅5.35%，股價來到206.5元。



回到原文

更多鏡報報導

惜售還這麼強！群聯11月獲利年增逾6倍「開盤就漲停」 潘健成：優先供應高附加價值客戶

台積電低調揭2奈米時代來臨 輝達、蘋果搶爆高雄、寶山產能

震度超過4級石英管一定破！台積電靠一招維持產線運作