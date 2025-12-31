封關日股匯分歧！新台幣升翻貶 暫收31.435元 (記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕2025年封關日，台股重振雄風，目前大漲近300點，大盤指數衝上29,000點，續創新高；新台幣兌美元匯率卻由升轉貶，盤中延續前一日的震盪走勢，在31.4元上下波動，中午暫時收在31.435元、貶值0.7分，台北外匯經紀公司成交量4.55億美元。

預期2025年新台幣匯價在央行維穩操作下，將收在31.4元附近，全年升值逾1.3角，結束自2022年以來連續3年貶值走勢。

新台幣在連續6日升值走勢後，今日為2025年最後一個交易日，早盤再度升破31.4元價位，最高觸及31.378元，只是31.3元價位沒站穩，隨即又回落至31.45元，上午盤高低震盪7.2分，外匯交易員指出，不少法人從耶誕放假到年後才歸隊，新台幣匯市近期交易量能低迷，匯價波動較大。

聯準會(Fed)30日公布12月會議記錄，聲明措辭對於後續降息態度謹慎，暗示在沒有新的數據顯示通膨再度下滑或失業率超過預期之前，利率可能維持不變，並預測2026年只會降息1碼，低於市場降息2碼的預期。美元在會議記錄公布後出現反彈，但仍落在98附近。

主要亞幣各有升貶，人民幣昨日在升破7兑1美元後拉回，今日在岸價與離岸價再度破7，目前雙雙在6.98兑1美元徘徊。韓元則在1440兑1美元附近震盪、日圓又貶回156兑1美元。

