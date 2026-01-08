封關民調定錨！陳亭妃全面領先 初選戰局明顯定型

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入封關前最後關鍵階段，最新一份內部民調結果顯示，立法委員陳亭妃不論在黨內互比或藍綠對戰情境中，皆取得明顯且穩定的領先優勢，差距全面站穩誤差範圍之外。黨內人士直言，這份封關前民調，已為初選戰局「定錨」，整體結構趨於明朗。

民進黨台南市長初選最新一份內部民調結果顯示，立法委員陳亭妃不論在黨內互比或藍綠對戰情境中，皆取得明顯且穩定的領先優勢。（圖／取自臉書／陳亭妃）

根據雨晴指標行銷公司於6日至7日進行的民意調查，在民進黨市長人選互比中，陳亭妃支持度為41.4%，明顯領先立委林俊憲的33.7%，差距達7.7個百分點；另有24.9%受訪者尚未表態。黨內人士指出，以過往台南初選實際投票率約七成推估，在未表態比例仍偏高的情況下，陳亭妃已能拉開近8個百分點差距，顯示其在核心支持者與已表態選民中的領先「具結構性，而非短期波動」。

若將情境轉為藍綠對戰，陳亭妃的優勢進一步放大。民調顯示，陳亭妃對上國民黨立委謝龍介時，支持度達51.0%，不僅突破過半門檻，更大幅領先謝龍介的24.5%，雙方差距高達26.6個百分點；反觀林俊憲在相同條件下，支持度為45.8%，與謝龍介的差距明顯較小。黨內分析指出，這代表選民在封關前夕，已開始清楚區分「誰能贏初選」與「誰能贏2026」。

從區域結構觀察，陳亭妃在台南多數市議員選區均維持領先態勢，尤其在溪北地區與部分市區，支持度表現尤為突出。黨內人士指出，這樣的分布並非靠短期造勢或單一事件拉抬，而是長期地方經營、政策論述與基層服務所累積的結果，使其支持結構更為厚實。

值得注意的是，民調亦顯示，陳亭妃除穩固泛綠基本盤外，對中間選民的吸納能力明顯優於其他人選，形成「對內能整合、對外能擴張」的雙重優勢。相關人士直言，這正是民進黨在藍白合態勢成形下，最需要的市長人選條件。

整體而言，這份封關前民調不僅反映短期聲勢，更呈現出台南初選的結構性轉折。黨內人士分析，初選已從過去的高度拉鋸，正式進入「穩定領先者是否持續擴大優勢」的階段；在對內整合與對外競逐兩條戰線上，陳亭妃目前皆展現最清楚、也最具說服力的領先位置。

本次調查以台南市年滿20歲以上民眾為對象，共完成1,069份有效樣本，在95%信心水準下抽樣誤差約為正負3個百分點，並依行政區、年齡與性別進行加權。黨內人士表示，雖仍有未表態選民，但封關前的民調走勢已清楚揭示初選主軸，戰局方向已然成形。

