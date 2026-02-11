「封關＋結算」台股漲近700點 專家：不給空軍留活路





台股金蛇年封關日，今（11）日展現強勁多頭氣勢，盤中最高衝到33707點，大漲近700點，成交估量約7,000億元。護國神山台積電（2330）股價盤中突破1,925元，再度改寫歷史新高，電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動市場士氣高漲，讓財經作家狄驤忍不住笑稱：「不給空軍留活路！」

財經作家狄驤11日在粉專上分析指出，今天適逢封關日與結算日雙重因素，多方主力強勢倒莊，幾乎不給空軍任何操作空間，逼迫空方提前認輸，推升台股一路走高。他建議投資人可透過調整部位避險，如提高現金比例、降低槓桿，或汰弱留強、專注產業趨勢強勁的個股，而非單純使用反向操作，以免風險反而擴大。

他寫道：「不少人覺得台股過高，選擇用反向部位來避險，但只要一個不小心，就會變成愈避愈險。與其如此，不如用調整部位來避險就好，像是提高現金比例、降低槓桿，又或是汰弱留強，專注在產業趨勢強勁的好企業。」

狄驤提到，封關前夕，ABF載板、玻纖布及記憶體相關個股仍有亮眼表現，顯示市場仍存在共識與支撐。儘管近期台股曾出現劇烈波動，一度跌破月線，但多頭動能強勁，封關前數日仍持續創新高，給予投資人短期上車機會。

台股今日表現也反映投資人對農曆春節假期前行情的樂觀預期，儘管部分股民仍對抱股過年存疑，但多頭氣氛濃厚，封關買盤積極，市場氛圍熱絡。狄驤最後表示，希望投資人能善用封關前操作策略，不僅避險，更可把握短線行情機會，開心迎接春節假期。

（封面圖／東森新聞）

