「封關＋結算」台股漲近700點 專家：不給空軍留活路
台股金蛇年封關日，今（11）日展現強勁多頭氣勢，盤中最高衝到33707點，大漲近700點，成交估量約7,000億元。護國神山台積電（2330）股價盤中突破1,925元，再度改寫歷史新高，電子權值股持續扮演多頭領軍角色，帶動市場士氣高漲，讓財經作家狄驤忍不住笑稱：「不給空軍留活路！」
財經作家狄驤11日在粉專上分析指出，今天適逢封關日與結算日雙重因素，多方主力強勢倒莊，幾乎不給空軍任何操作空間，逼迫空方提前認輸，推升台股一路走高。他建議投資人可透過調整部位避險，如提高現金比例、降低槓桿，或汰弱留強、專注產業趨勢強勁的個股，而非單純使用反向操作，以免風險反而擴大。
他寫道：「不少人覺得台股過高，選擇用反向部位來避險，但只要一個不小心，就會變成愈避愈險。與其如此，不如用調整部位來避險就好，像是提高現金比例、降低槓桿，又或是汰弱留強，專注在產業趨勢強勁的好企業。」
狄驤提到，封關前夕，ABF載板、玻纖布及記憶體相關個股仍有亮眼表現，顯示市場仍存在共識與支撐。儘管近期台股曾出現劇烈波動，一度跌破月線，但多頭動能強勁，封關前數日仍持續創新高，給予投資人短期上車機會。
台股今日表現也反映投資人對農曆春節假期前行情的樂觀預期，儘管部分股民仍對抱股過年存疑，但多頭氣氛濃厚，封關買盤積極，市場氛圍熱絡。狄驤最後表示，希望投資人能善用封關前操作策略，不僅避險，更可把握短線行情機會，開心迎接春節假期。
微程式114年第四季財報，預計2/25提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(7721)微程式-公告本公司114年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為115年2月25日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第四季4.其他應敘明事項:無
2月台股期指漲388點
（中央社台北11日電）台北股市今天終場漲532.74點，收33605.71點。2月台指期以33691點作收，上漲388點，與現貨相較，正價差85.29點。
《台北股市》三大法人09日賣超股：群創、力積電、燿華
【時報-台北電】台股09日加權指數收32404.62點，漲621.70點或1.96%，總成交值6539.58億元。三大法人買超363.42億元，其中外資買超247.69億元，投信、自營商分別買超8.96億元及買超106.78億元。 三大法人賣超前十大個股，依類別分，9檔電子股、1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為群創(3481)，賣超6萬623張，力積電(6770)、燿華(2367)名列二、三名，分別賣超5萬48張及賣超3萬3210張。第四及第五名為友達(2409)、台玻(1802)，其他依序為聯電(2303)、聯合再生(3576)、華通(2313)、南亞科(2408)及元晶(6443)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為力積電(6770)31.93億元、南亞科(2408)28.12億元、華通(2313)20.83億元。 ●三大法人09日賣超前十名： 1.群創(3481)收21.10元，跌0.70元或3.21%，成交量26.93萬張，三大法人賣超6萬623張、估12.79億元，由前一交易日買超1萬6595張轉為賣超。 2.
臺企銀114年度財報，預計2/26提報董事會
公開資訊觀測站重大訊息公告(2834)臺企銀-114年度財務報告董事會預計召開日期為115年02月26日1.董事會召集通知日:115/02/112.董事會預計召開日期:115/02/263.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年度財務報告4.其他應敘明事項:無
台股漲532.74點
（中央社台北11日電）台北股市今天震盪走高，收盤漲532.74點，為33605.71點，漲幅1.61%，成交金額新台幣6740.77億元。
台股封關！大漲逾530點收33605.71點 台積電收1915元再刷新天價
台股今（11）日封關日開高走高，加權指數盤中最高漲逾630點衝上33,707.83點，終場收在33,605.71點，上漲532.74點，漲幅1.61%，盤中與收盤雙雙刷新歷史新高，成交量6,740.7
罕見!封關日台股大漲逾500點 台積電衝1925元新天價
財經中心／葉為襄、陳奎宏 台北報導金蛇年封關迎來史上第二長休市期間，台股上演強勢封關行情，收盤有望續創新高，盤中大漲超過500點，來到3萬3630點，台積電再創新天價，盤中衝上1925元，大漲45元，隨著台美關稅談判小組即將簽訂協議，專家分析，這可能是馬年開紅盤一大利多，不過美國伊朗關係緊張，成為台股休市期間最大隱憂。台積電總裁魏哲家，一月中法說會嘴巴開光，史上最強單月，營收首度破四千億，股價衝衝衝，不只美股ADR漲超過1%，護國神山在封關日，盤中衝出1925元，大漲45塊，也帶動台股大漲，股民超開心。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)股民大多認為長線比較保險，攤開金蛇年封關日表現開在33086點，隨後漲幅繼續擴大，站上33618點，封關罕見在盤中大漲548點，回顧農曆年封關，牛虎兔龍四年，漲幅最大在去年，收漲225點，今年有望寫新歷史。馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」。(圖/民視財經網)台美關稅談判團隊已正式出發，台新投顧副董事長李鎮宇指出，若談判取得突破，對台灣將是全面性利多。不僅半導體與傳統產業能受惠於關稅豁免與降稅，長期沉悶的國內內需市場，特別是汽車銷售，有望隨著政策落地迎來爆發性成長。由於目前台股正值休市，市場尚未反應此消息，預期將為後市注入強勁動能。李鎮宇表示，半導體產業若能成功談妥「232條款」的最優待關稅或最後一波豁免，對台灣整體科技產業絕對是重大利多。此外，針對去年受創較深的工具機、中電及軍工等傳統產業，若能將關稅調降至 15%，甚至進一步從 10% 降至 5%，將成為傳產翻身的有力工具。他強調，台灣傳產極具競爭力，重點在於維持公平競爭的環境。若能與其他國家享有同等稅率，台灣的工具機、中電及航太零組件等產業將展現極強的競爭優勢，除了外銷產業，李鎮宇特別點出談判對「內需市場」的提振作用。他觀察到，目前許多消費者因等待降稅而持幣觀望，導致大量進口車囤積在台北港。一旦關稅政策定案，這股壓抑已久的消費動能將率先在汽車市場釋放，針對股市表現，李鎮宇認為此次談判團隊出發時值台股 11 天休市期間，消息尚未反應，對台股而言是極大的利多。專家看好台美關稅談判有望成為開紅盤一大利多，除半導體概念股、傳產、內需產業汽車也有望受惠，面板雙虎友達群創漲超過2%股王信驊漲2%，股價站上9580元，封關日台股迎來好消息，股民開心過好年。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：馬年開紅盤迎關稅利多?台股封關盤中大漲500點 李鎮宇曝休市「最大隱憂」 更多民視新聞報導2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！蛇年封關倒數! 台股站穩3萬3 台積電收1880元新天價抱股過年不懼休市！凱基證券春節期間助你無縫掌握全球市場動向
蛇年大漲10080.3點 台股收33605.71點新高
（中央社記者潘智義台北11日電）台股農曆蛇年今天封關，蛇年總計大漲10080.3點，漲幅達42.84%，收在33605.71點新高，創下台股歷年封關最高點位。
蛇年股市寫傳奇 台股漲逾4成！封關再刷新大盤歷史紀錄 台積電收史上新高1915元
隨著蛇年進入尾聲，台股即將迎來馬年新氣象，回顧這一年，加權指數大漲超過4成，台積電更是大漲超過7成。
西螺福興宮送神封籤謝太平 傳統年俗凝聚信仰力量
金蛇擺尾全年漲1萬點！台股封關飆532點驚喜 股民賺史上最大紅包
台股金蛇年封關，今（11）日是農曆年前台股最後交易日，終場大漲532.74點，收33605.71點，蛇年期間累計上漲逾萬點，創下歷來農曆年最大漲點。
【蛇年封關】記憶體扛大旗！南亞科瘋漲8倍奪冠 台達電也入列 20檔上市飆股一表看
台股今（11）日迎金蛇年封關日，終場大漲532.74點，收在33605.71點，創下史上最佳收盤行情。《Yahoo股市》盤點蛇年上市飆股前20名，記憶體四雄南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）及力積電（6770）全數上榜，成為本波多頭行情最狂主角。其中，南亞科股價噴漲823%，等於股價翻了逾8倍，遙遙領先拿下飆股冠軍。台達電（2308）也以193%的漲幅，成為榜單中唯一入列的權值股。
快訊／傳被輝達拋棄！美股開盤「科技巨頭」暴跌破5％
上個交易日美股強勁反彈，道瓊工業指數突破5萬大關，讓美國總統顧問納瓦羅（Peter Navarro）大讚「川普經濟學勝利」，今（9）日美股可多留意大盤指數。個股消息則有輝達（Nvidia）的次世代AI系統，傳出將排除美光（Micron）作為記憶體供應商。今日美股開盤，美光一度下跌5.05%。
國民紅包日！211萬股民領紅包樂歪 0050配息「0.36元變1元」今發放
台股迎來指標性的「國民紅包日」，最受投資人青睞的「國民ETF」元大台灣50（0050），公告此次除息每單位配發1.0元，趕在農曆年後的今（11）日發放配息。元大高股息（0056）每股配發0.866元，2檔重量級ETF同步定於1月22日除息，在今日發放股息。
營收創近39個月新高！八大公股砸2.6億元加碼「它」逾千張 目標價上看90元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股昨（10）日在台積電領軍下強勢上攻，早盤一度大漲逾600點，指數順利站上33,000點整數關卡，終場收在33,072.97點，上漲6...
台積電張忠謀告別信曝光？網傳股權分配「這群人拿7成」 基金會回應了
台股春節封關倒數，今（10）日大漲668.35點，突破33000點關卡，晶圓代工龍頭台積電（2330）收在1880元，再創新天價。近日網路傳出台積電創辦人張忠謀發出的「告別信」、「留給台灣的最後禮物」，內容當中談及股權分配，其中有30%將全數捐給慈善與教育基金。對於張忠謀是否確實撰寫告別信，事實查核平台「MyGoPen」發布調查報告，表示相關傳言為不實訊息......
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
【Yahoo早盤】封關倒數！台股大漲逾600點站上3萬3 分析師陳石輝2招揭抱股方向
明（11）日將迎來封股日，台股今（10）日延續猛烈攻勢，早盤大漲逾600點，飛越3萬3大關，創下歷史新高。運達投顧分析師陳石輝開盤後受訪表示，美股表現穩健、台股賣壓已大致消化，加上法人現貨偏多操作，推升指數續強，但離長假僅剩1日交易日，建議控制持股水位，聚焦營收亮眼且位階相對低檔個股。
金蛇年今日封關！逾54萬散戶不敢抱股過年 分析師喊「免驚」只怕一變數
今（11）日正是農曆金蛇年最後封關日！接下來要迎接長達11天休市，雖然最近20年中有14勝6敗的年後上漲七成勝率，但去年農曆春節期間中國大陸AI新創Deepseek橫空出世後血洗全球股市的「殷鑑不遠」，許多投資人「不敢抱股過年」。據台灣證交所今（11）日公布最新資料顯示，截至昨日有交易人數只剩107.7萬人，若跟今年1月30日最高峰時的162.5萬人相比，已有超過54.8萬人選擇先離場。兆豐投顧副總黃國偉說，主要長假前基於避險而觀望，「寧願少賺而不想賠」的投資心態，但他以四大點分別論述，為何建議今年投資人可適度抱股過年。
台股飆破33000點「存股變飆股」該賣嗎？會買只是徒弟，會賣才是師父，存股族必看的「四個賣出時機」！
隨著台股不斷創造奇蹟，2025年末衝破三萬點，又在新春封關日前衝破33000點，許多原本只想存股的投資人意外發現「存股變飆股」，是否該獲利了結也成了「最幸福的煩惱」。在股市圈中流傳一句話「會買的是徒弟，會賣的才是師父」，雖然說存股的核心概念是持續買進股票並長期持有，但存股也不是傻傻地一直存就好，本篇Yahoo財經編輯室將告訴你存股 4 個賣出時機，希望能幫助你在投資路上逢凶化吉。