封面故事／丟包政大生後車行1分鐘才報警 狠司機涉殺人罪案情升高
擁有政大新聞、企管雙學士學位的溫姓替代役男，1月25日凌晨，被多元計程車司機林宇浚丟包在新北市台64高架快速道路上，後遭4車衝撞輾斃。第一時間，林宇浚供稱溫男狂踢椅背，雙方口角，溫男要求下車，才發生憾事，檢方採信林的說詞，諭令5萬元交保。但警方事後還原行車紀錄器，發現溫男全程沒說話，林明顯說謊，且丟包後不顧溫男不省人事，直接開車離開，拖了1分鐘才打電話報警，已經涉犯不確定故意殺人罪，案情急遽升高。為了亡羊補牢，檢方將林的保釋金提高為20萬元，並解剖溫男遺體，希望釐清真相。
1月25日凌晨2點20分，警方接獲一名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台六四高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭四車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
司機謊稱 發酒瘋狂踢
林宇浚告訴警方，死者是他的乘客，當天凌晨2點07分，從台北市文山區搭車，準備前往新北市板橋區，但行經台六四快速道路新北中和段時，對方突然狂踢車門及椅背，雙方發生口角，男子要求下車，他照辦放人；對方在外側車道下車後，他也跟著下車察看，見對方倒在地上，不知如何是好，決定開車離開，後來又覺得不妥，所以打電話報警，沒想到最後竟發生憾事。
警方初步偵訊後，將林宇浚及其他四車駕駛，依過失致死罪嫌移送地檢署。檢察官採信林宇浚的說詞，複訊後諭令他5萬元交保，其他4人則以1萬到5萬元交保。
檢警調查，死者是25歲的溫姓替代役男，在鐵路警察局服役，畢業於政治大學，擁有新聞及企管雙學士學位，原定1個月後退伍，正在準備工作面試，原本前途看好卻意外身亡，消息曝光，引發討論。
由於林宇浚宣稱死者「發酒瘋、踹車門及椅背」，網友隨著風向，一面倒指責溫男喝酒鬧事、害死自己，也認為司機碰到奧客非常倒楣。
不過，幾天後，案情逆轉，警方還原林宇浚車上的行車紀錄器，發現溫男全程沒說話，並無跟司機發生口角，也沒有要求下車，反而是被司機趕下車，死得不明不白！
失控喝斥 你給我下車
行車紀錄器顯示，當天凌晨2點07分，溫男從北市文山區興隆路上車後，全程未發一語，直到第11分鐘，車內突然出現「叩、叩、叩」的聲響，疑似溫男碰到椅背，這時林宇浚出聲說：「不要用腳頂椅背，人不舒服可以斜躺，在後座休息。」但溫男依舊沒說話，短暫安靜後，林突然在第12分鐘大爆發。
林宇浚大聲喝斥溫男：「你給我下車！」凌晨2點19分，行車紀錄器錄到二次開關車門的聲音，接著林開車繼續往前行駛，1分鐘之後才打電話向警方報案，說有人倒在快速道路上。
本刊調查，溫男當時已醉到不省人事，下車後直接趴在車道上，林宇浚明知凌晨的快速道路十分危險，隨時會有車輛高速駛來，極可能撞死溫男，就算把對方趕下車，也應把車停在現場、開啟閃光燈，避免其他車追撞，但林卻不顧溫男死活，直接駛離，後來為了規避刑責才打電話報案。
涉殺人罪 最重可判死
曾任台北地檢署檢察官的律師林冠佑指出，林宇浚的行為已涉犯「不確定故意殺人罪」，依法可判處死刑、無期徒刑或110年以上有期徒刑。
林冠佑表示，不確定故意殺人是指行為人預見自己的行為，可能導致他人死亡，卻放任這種結果發生；以林宇浚為例，他是職業駕駛，絕對了解快速道路的危險性，也知道丟包行為可能導致溫男死亡，卻仍將溫男丟包。
林冠佑指出，若確認林宇浚是以威脅方式逼溫男下車，或以強制方式把溫男拖下車，檢警就應該朝不確定故意殺人罪的方向偵辦，絕不能輕輕放下。
林冠佑強調，實務上，縱火、酒駕都被法院認定是不確定故意殺人，他當檢察官時，就曾起訴酒駕的郭姓Uber司機，郭連闖5個紅燈，衝撞3輛機車，造成1死2傷，他調查後認定郭的行為如同「恐怖攻擊」，最高法院也認同此見解，認定郭構成不確定故意殺人罪，判刑12年半定讞。而這次林宇浚在凌晨時分，把不省人事的乘客丟包快速道路，也可視為有殺人的意圖。
新北地檢 遭疑太輕放
林宇浚說謊曝光後，引發軒然大波，承辦檢察官為亡羊補牢，再次傳喚偵訊後，將林的保釋金提高為20萬元，但未向法院聲請羈押，也未限制出境。不過，人命關天，涉犯又是重罪，加上林第一次應訊明顯說謊，和行車紀錄器大不同，已構成羈押要件，檢方對林的強制處分是否過輕？引發討論。
同是新北地檢署，偵辦王大陸等十多名男藝人閃兵案時，不但大動作指揮警方搜索、拘提相關人，全程上手銬，甚至向法院聲押王大陸及陳姓主嫌，但最後只依妨害兵役、偽造文書罪嫌起訴相關藝人，求刑1年到2年8個月不等，被質疑高高舉起、輕輕放下，作秀成分居高；反觀林宇浚涉犯10年以上重罪，只諭令20萬元交保，天差地別。
林宇浚涉犯重罪、案情升高，無庸置疑，但溫男是因林要求自行下車？還是被林拖下車？因行車紀錄器鏡頭朝外，並未錄到車內影像，且二次開關車門相隔不到10秒，期間未錄到司機或溫男的聲音，因此目前無法確認。為了釐清真相，檢方日前已對溫男解剖驗屍，希望確認他體內的酒精濃度、有無被拖下車的傷痕，但他遭四車撞擊，全身傷痕累累，須仔細鑑定才能進一步確認。
違法接單 罰車行平台
另一方面，檢警也正積極清查案發時，行經該路段的車輛，希望透過其他車輛上的行車紀錄器，還原真相。
本刊調查，林宇浚今年46歲，過去曾在中國工作、收入不錯，但因新冠肺炎疫情返台，5年前考取相關執照後，轉行當起多元計程車司機，先透過友人介紹，在金侑車行靠行，4年前加入皇冠大車隊，為了多賺點錢，又加入耐斯車隊。
車行老闆透露，林宇浚平常個性溫和、表現良好，沒有不良紀錄，案發後林告訴他，這次之所以丟包乘客，是因為車子上了高架橋後，對方「像發作一樣亂踢」，林怕出車禍，才讓乘客下車。目前車子已被檢警扣押，車行老闆呼籲林誠實面對調查，負起該負的責任，也希望檢警勿枉勿縱。
針對這起多元計程車司機丟包乘客致死案，台北市公運處調查後指出，溫男是在Bolt平台叫車，該平台與耐斯車隊合作，由耐斯車隊的林宇浚接單，但林的車牌隸屬皇冠大車隊，依規定「一輛計程車只能加入一個車隊」，耐斯車隊卻未查明，所以依《公路法》開罰車隊9萬元。此外，林違法透過多個平台接單，Bolt因未查明被罰3萬元。
多元計程車司機丟包乘客致死案，引發各界關注，司機間也議論紛紛，Uber駕駛論壇司機總代表吳智文認為，乘客踢椅背雖然是許多司機的大忌，但大家都有共識，必須將乘客載到安全無虞的地點後，才能「放生」，林宇浚沒有職業道德，十分不可取。
還有司機發文，林宇浚明明只要再開幾分鐘，就能下高架橋，離開快速道路後，再要求乘客下車就好，為何急於一時？令人不解。
不過，也有計程車司機在臉書社團發文，「希望酒醉的乘客，能夠被另外一位清醒的乘客照顧，一起搭車…而不是把一個酒醉的乘客丟給司機，司機要開車還要照顧一個意識不清的醉客，怎麼開車…司機載酒客就像在賭博。」po文一出，立刻引起同業共鳴，遭開罰的耐斯車隊高層也按讚，表示認同。
至於溫男到底有沒有醉？有多醉？溫男友人表示，案發前，溫男和朋友在台北市信義區某酒吧聚會，結束後，溫男先攔計程車，護送醉倒的女性友人返回文山區，之後才透過Bolt叫車回板橋，當天凌晨1點19分，溫男還以語音訊息報平安，並表示自己沒喝醉。
抹黑脫罪 親友籲嚴辦
友人指出，溫男當天雖然有喝酒，但是應該沒有喝醉，否則不太可能用語音訊息報平安，現在行車紀錄器音檔曝光，證實溫男與林宇浚並無口角，林為了脫罪，惡意抹黑溫男，令人不齒。不過，第一台撞到溫男車輛的行車紀錄器影像顯示，溫男當時趴在快速道路的外側車道，已經不省人事，研判他報平安時還沒有很醉，但後來酒精發威，讓他在林宇浚的車上醉倒。
林宇浚丟包乘客致死案，刑事偵查還在進行，但行政處罰已經出爐，林因為在高架快速道路臨時停車、拒載乘客，被新北市警察局依違反〈道路交通管理處罰條例〉，裁處3千元、600元罰鍰。交通部則表示，現行叫車平台皆由計程車車隊開發，或與車隊合作營運，因此車隊應負相關管理責任，最重可以勒令停業，至於Bolt是否有疏失，將深入調查之後再做認定。
死者溫男的親友則認為，林宇浚十分惡劣，為了脫罪，竟然捏造事實、抹黑死者，令人無法接受，呼籲檢警以偵辦重大刑案的態度調查此案，以告慰死者在天之靈、替死者討回公道！
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
