封面故事／中油三接案爭議翻轉 皇昌工信競標四接白熱化

台電協和電廠接收站（四接）435億元標案開標在即，引發皇昌與工信2大集團競標。（台電提供）

總金額逾435億元、牽動北台灣能源轉型與電網安全的第四座液化天然氣接收站（四接），在歷經環評爭議、設計多次變更、延宕近7年後，預定月底前決標。但決標前，戰火已全面引爆。從三接浮報工程款的錄音檢舉、檢調介入調查，到關鍵檢舉人出境失聯，案情爭議出現翻轉，看不出浮報，反而中油替東丕開後門恐涉貪瀆浮上檯面，讓台電四接招標不再只是單純的工程競逐，而是司法攻防、政商實力與海事工程硬實力的全面對決。皇昌、工信兩大陣營正面交鋒，一方砸重金打造船隊、押注海上實戰，展現工程硬實力，另一方結盟重量級協力廠商，兩強對決，引發高度關注。

攸關北台灣能源轉型的第四座液化天然氣接收站（四接）去年底開資格標，這項計畫填海造地約14.5公頃，興建液化天然氣（LNG）儲槽、卸收碼頭的接收站，未來將配合基隆外木山協和電廠的四部燃油機組，換成二部低汙染的燃氣複循環發電，可望大幅改善北台灣的空汙，並強化北部電網穩定。

台電四接位於基隆協和電廠旁，標案金額435億餘元。（台電提供

兩強對決 月底見真章

本刊調查，四接不只攸關能源轉型，更涉及龐大預算利益，去年12月19日投標截止，確定將由國內兩家重量級上市公司—皇昌營造與工信工程對決。知情人士透露，四接因為環評、環團抗議等諸多因素，歷經三次變更設計，至少延宕7年，「由於AI大廠用電需求及能源轉型，政府給台電的壓力愈來愈大，一月底前決標應該是底定了，剩下不到一個月時間，二大業者角力的最後衝刺期。」

皇昌集團由董座江程金領軍，搶下中油三接後，對台電四接也勢在必得。（翻攝豐鑫皇昌集團官網）

就在台電四接投標前，本刊接獲爆料，踢爆中油觀塘液化天然氣接收站（三接）疑似獲中油高層指示業者浮報工程款，檢調在密集約談後，案情爭議出現翻轉。知情人士透露，檢調屢次約談提供爆料音檔的三接弊案檢舉人，卻發現此人早已出境，多次約談不到，讓陰謀論四起。

工信工程總裁潘俊榮與宏華、東丕結盟，參與台電四接標案。

沒想到檢調廉深入追查不見浮報證據，反而查出中油疑似放水，讓資本額不足的東丕營造參與投標。一度被有心人士影射的皇昌，在危機中突圍，且讓皇昌承作的三接工程因此曝光度大增，外界才看到工程已提早完工，靠的全是工程的硬實力。

本刊調查，四接招標究竟花落誰家，兩大廠家背景各有優勢，最後比的就是結盟的業者，看誰較能獲得評審青睞。由於是採評審制，工信及宏華等協力廠商船隊資源，預料都會成為評審檢視的項目。

皇昌重資 買四二艘船

皇昌集團除了營造能力還擁有自主船隊，可以獨立進行海事工程。（翻攝皇昌營造官網)

知情人士指出，皇昌為了競標中油三接及台電四接，把錢砸在船隊、功夫下在海上，在海事工程領域，船舶與重機不是加分項，而是門票，四接所在的基隆東北角海域，長年受強風、湧浪與複雜海流影響，施工窗口短、海象變化快，一年頂多只能做150天到160天，尤其冬天受東北季風影響，施作的天數短，工程取決於「誰能在有限氣候窗內，把關鍵工序做完」，也因此，皇昌大手筆買來42艘大型船舶，其中16艘大型平台船及五艘浮台船，除了在手的三接案，最重要的目標就是搶下四接。

皇昌集團是老字號的營造業起家，承接國內重大工程。（翻攝豐鑫皇昌集團官網）

工程界人士直言，海事工程最怕「船期被卡」與「設備被分流」。若承攬團隊沒有自有船隊，就得在市場上租船，遇上颱風季、離岸風電旺季或其他大型港灣工程同時開工，租金上漲是小事，船舶調度不到才是致命傷。對業主而言，工程延宕一天的成本，遠不只是承攬商的工期違約金，還包括整體能源布建時程被拖慢、地方政治與環評爭議被放大，壓力最後會回到政府身上。

皇昌在拿下三接後，繼續聯手老字號的泛亞營造，砸下逾70億元建立團隊，並透過多年投資逐步形塑一套「從拖航、定位、拋石、落管、灌漿、測量到混凝土供應」的作業能力。原本不被看好能夠順利進行的三接，目前二期工程進度約77.25％，較預定進度提前17.18％，有機會提早三個月完工，這對皇昌而言，等於是對投資難度更高的四接，打了一劑強心針。

工信勢眾 與多家結盟

宏華營造是國內知名的海事工程公司，擁有工作船隊。(翻攝宏華官網）

另一方面，同樣對四接勢在必得的工信工程，在即將完工的淡江大橋工程，也展現出強大的整合能力，隨著淡江大橋工程完成合龍儀式，工信也將目標轉向四接，並尋求與國內海事工程大廠宏華營造及東丕營造合作，還找來石川工程結盟，擔任協力廠商。知情人士表示，工信工程總裁潘俊榮過去曾角逐國民黨中常委，但在綠營執政時期，一樣和高層維持好關係。

工信工程參與海事工程，近來因興建淡江大橋而聲名大噪。（翻攝工信工程官網）

工信在淡江大橋案確實展現出極強的政治與社會能見度，去年11月，前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌參觀淡江大橋，總統賴清德參與淡江大橋合龍儀式時，還扶著左腿無力的潘俊榮進會場。這些公開訊息都讓外界更容易把工信解讀成「與綠營互動密切、在重大工程上具政策連結」的企業。

本刊調查，台灣海事工程長期遭到幾家壟斷，大型公共工程幾乎都是由少數廠商輪流承攬，資深海事工程人士指出，主要原因是台灣海事工程沒有連續性，國內廠商不願投資數十億元購買關鍵海事工程設備，即便在海外招商，採用國際標後，國際大廠也不願意將技術導入台灣培養海事工程人員，只想跟政治關係雄厚的廠商聯合，導致海事工程技術遭少數業者壟斷。

中油與台電天然氣接收站是國家重要能源設施，行政院長卓榮泰曾前往視察。（翻攝行政院官網）

該人士說，早年台灣海事工程大都由榮民工程公司承攬，宏華營造董事長陳宗興為國民黨中常委，在榮工民營化後，海事部門的機具設備和資源均落入宏華營造手中，陳宗興弟弟陳宗邦，也是台中海事公會理事長，在民進黨執政後，已逐漸打通與綠營關係。

中油三接引發皇昌與工信、東丕陣營較勁，雙方在四接案中也全力爭取。（資料照片）

陳宗邦為布局台中離岸風電，另成立台中海事工程商業同業公會，並如預期選上理事長，掌握海事工程的主導權，「宏華在綠營執政時期，角色退居第二線，成為工信的協力幫手，也形同在政商實力上，讓工信更有底氣。」

中油LNG船負責運送天然氣回國，經由接收站供發電等用途。（翻攝台灣中油官網）

當國際的船機設備要進入台灣前，需先經過陳宗邦掌控的海事公會同意。除此之外，海事工程所需的關鍵輔助船舶，更被宏華營造與其子公司東方風能所持有，他人必須用遠高於國際行情價格向東方風能租用。

興建四接 攸關兩園區

四接工程競爭從司法攻防到政商實力對決。本刊調查，與錄音相關的檢舉人在提供資料後「緊急出境失聯」，使檢調無從傳喚，讓案情更顯詭譎。而皇昌則以告訴方式反擊，主張有人在四接評選前夕散布不實資訊，進而影響評選結果；另一方面，工信及宏華聯盟則採鴨子划水姿態，持續以厚實的政商人脈搶攻標案，讓這個台灣有史以來最大的液化天然氣填海工程預算大餅，成為兵家必爭之地。

基隆協和電廠將原本燃油機組改建為燃氣機組，將興建第4座天然氣接收站（四接）。（台電提供）

一位台電官員告訴本刊，由於核二廠除役、協和燃油機組陸續退場，涵蓋北北基、宜蘭在內的北東電網，將面臨高達470萬瓩的電力缺口，四接的興建，戰略上是為了確保內湖科學園區、南港軟體園區等經濟重鎮，甚至以後的AI大廠巨量用電，不會再因南部一座電塔倒塌而陷入黑暗。所謂「四接」，就是為了讓未來的燃氣機組「有氣可用」，工程最核心的關鍵，在於確保環團可以接受的情況下完成「填海造地」，也是未來評選時廠商應具備的最重要能力。

三接紛擾 衝擊信任度

四接最終競標結局，不只是皇昌與工信聯盟的勝負，更像是台灣公共工程評選的一次大考，皇昌在業界已累積21件公共工程金質獎，工程實力可見一斑。當一方以海上實戰、船隊投資、得獎履歷堆疊出陣容，另一方以結盟與政治曝光包裹的「大整合」，評選機制究竟會把籌碼押在哪一種能力上？三接案偵辦若持續朝「資審門檻為何放寬、是否為特定廠商開後門」深挖，勢必讓四接案的每一步都更敏感。

位於基隆的台電四接，為避免影響生態，採用沉箱生態工法興建。（台電提供）

從三接到四接，戰線延伸成「工程、司法、政治」三合一的壓力鍋。檢調是否能釐清三接招標條文變更背後的決策鏈、錄音檢舉人的出境失聯是否有人指使？以及四接參與團隊的履約能力是否真能扛住海象與工期？將決定的不只是誰拿下435億元標案，更將左右社會對政府採購制度與能源工程推進的信任底線。

