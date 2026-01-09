封面故事／中油三接案爭議翻轉 皇昌工信競標四接白熱化
總金額逾435億元、牽動北台灣能源轉型與電網安全的第四座液化天然氣接收站（四接），在歷經環評爭議、設計多次變更、延宕近7年後，預定月底前決標。但決標前，戰火已全面引爆。從三接浮報工程款的錄音檢舉、檢調介入調查，到關鍵檢舉人出境失聯，案情爭議出現翻轉，看不出浮報，反而中油替東丕開後門恐涉貪瀆浮上檯面，讓台電四接招標不再只是單純的工程競逐，而是司法攻防、政商實力與海事工程硬實力的全面對決。皇昌、工信兩大陣營正面交鋒，一方砸重金打造船隊、押注海上實戰，展現工程硬實力，另一方結盟重量級協力廠商，兩強對決，引發高度關注。
攸關北台灣能源轉型的第四座液化天然氣接收站（四接）去年底開資格標，這項計畫填海造地約14.5公頃，興建液化天然氣（LNG）儲槽、卸收碼頭的接收站，未來將配合基隆外木山協和電廠的四部燃油機組，換成二部低汙染的燃氣複循環發電，可望大幅改善北台灣的空汙，並強化北部電網穩定。
兩強對決 月底見真章
本刊調查，四接不只攸關能源轉型，更涉及龐大預算利益，去年12月19日投標截止，確定將由國內兩家重量級上市公司—皇昌營造與工信工程對決。知情人士透露，四接因為環評、環團抗議等諸多因素，歷經三次變更設計，至少延宕7年，「由於AI大廠用電需求及能源轉型，政府給台電的壓力愈來愈大，一月底前決標應該是底定了，剩下不到一個月時間，二大業者角力的最後衝刺期。」
就在台電四接投標前，本刊接獲爆料，踢爆中油觀塘液化天然氣接收站（三接）疑似獲中油高層指示業者浮報工程款，檢調在密集約談後，案情爭議出現翻轉。知情人士透露，檢調屢次約談提供爆料音檔的三接弊案檢舉人，卻發現此人早已出境，多次約談不到，讓陰謀論四起。
沒想到檢調廉深入追查不見浮報證據，反而查出中油疑似放水，讓資本額不足的東丕營造參與投標。一度被有心人士影射的皇昌，在危機中突圍，且讓皇昌承作的三接工程因此曝光度大增，外界才看到工程已提早完工，靠的全是工程的硬實力。
本刊調查，四接招標究竟花落誰家，兩大廠家背景各有優勢，最後比的就是結盟的業者，看誰較能獲得評審青睞。由於是採評審制，工信及宏華等協力廠商船隊資源，預料都會成為評審檢視的項目。
皇昌重資 買四二艘船
知情人士指出，皇昌為了競標中油三接及台電四接，把錢砸在船隊、功夫下在海上，在海事工程領域，船舶與重機不是加分項，而是門票，四接所在的基隆東北角海域，長年受強風、湧浪與複雜海流影響，施工窗口短、海象變化快，一年頂多只能做150天到160天，尤其冬天受東北季風影響，施作的天數短，工程取決於「誰能在有限氣候窗內，把關鍵工序做完」，也因此，皇昌大手筆買來42艘大型船舶，其中16艘大型平台船及五艘浮台船，除了在手的三接案，最重要的目標就是搶下四接。
工程界人士直言，海事工程最怕「船期被卡」與「設備被分流」。若承攬團隊沒有自有船隊，就得在市場上租船，遇上颱風季、離岸風電旺季或其他大型港灣工程同時開工，租金上漲是小事，船舶調度不到才是致命傷。對業主而言，工程延宕一天的成本，遠不只是承攬商的工期違約金，還包括整體能源布建時程被拖慢、地方政治與環評爭議被放大，壓力最後會回到政府身上。
皇昌在拿下三接後，繼續聯手老字號的泛亞營造，砸下逾70億元建立團隊，並透過多年投資逐步形塑一套「從拖航、定位、拋石、落管、灌漿、測量到混凝土供應」的作業能力。原本不被看好能夠順利進行的三接，目前二期工程進度約77.25％，較預定進度提前17.18％，有機會提早三個月完工，這對皇昌而言，等於是對投資難度更高的四接，打了一劑強心針。
工信勢眾 與多家結盟
另一方面，同樣對四接勢在必得的工信工程，在即將完工的淡江大橋工程，也展現出強大的整合能力，隨著淡江大橋工程完成合龍儀式，工信也將目標轉向四接，並尋求與國內海事工程大廠宏華營造及東丕營造合作，還找來石川工程結盟，擔任協力廠商。知情人士表示，工信工程總裁潘俊榮過去曾角逐國民黨中常委，但在綠營執政時期，一樣和高層維持好關係。
工信在淡江大橋案確實展現出極強的政治與社會能見度，去年11月，前總統蔡英文與前行政院長蘇貞昌參觀淡江大橋，總統賴清德參與淡江大橋合龍儀式時，還扶著左腿無力的潘俊榮進會場。這些公開訊息都讓外界更容易把工信解讀成「與綠營互動密切、在重大工程上具政策連結」的企業。
本刊調查，台灣海事工程長期遭到幾家壟斷，大型公共工程幾乎都是由少數廠商輪流承攬，資深海事工程人士指出，主要原因是台灣海事工程沒有連續性，國內廠商不願投資數十億元購買關鍵海事工程設備，即便在海外招商，採用國際標後，國際大廠也不願意將技術導入台灣培養海事工程人員，只想跟政治關係雄厚的廠商聯合，導致海事工程技術遭少數業者壟斷。
該人士說，早年台灣海事工程大都由榮民工程公司承攬，宏華營造董事長陳宗興為國民黨中常委，在榮工民營化後，海事部門的機具設備和資源均落入宏華營造手中，陳宗興弟弟陳宗邦，也是台中海事公會理事長，在民進黨執政後，已逐漸打通與綠營關係。
陳宗邦為布局台中離岸風電，另成立台中海事工程商業同業公會，並如預期選上理事長，掌握海事工程的主導權，「宏華在綠營執政時期，角色退居第二線，成為工信的協力幫手，也形同在政商實力上，讓工信更有底氣。」
當國際的船機設備要進入台灣前，需先經過陳宗邦掌控的海事公會同意。除此之外，海事工程所需的關鍵輔助船舶，更被宏華營造與其子公司東方風能所持有，他人必須用遠高於國際行情價格向東方風能租用。
興建四接 攸關兩園區
四接工程競爭從司法攻防到政商實力對決。本刊調查，與錄音相關的檢舉人在提供資料後「緊急出境失聯」，使檢調無從傳喚，讓案情更顯詭譎。而皇昌則以告訴方式反擊，主張有人在四接評選前夕散布不實資訊，進而影響評選結果；另一方面，工信及宏華聯盟則採鴨子划水姿態，持續以厚實的政商人脈搶攻標案，讓這個台灣有史以來最大的液化天然氣填海工程預算大餅，成為兵家必爭之地。
一位台電官員告訴本刊，由於核二廠除役、協和燃油機組陸續退場，涵蓋北北基、宜蘭在內的北東電網，將面臨高達470萬瓩的電力缺口，四接的興建，戰略上是為了確保內湖科學園區、南港軟體園區等經濟重鎮，甚至以後的AI大廠巨量用電，不會再因南部一座電塔倒塌而陷入黑暗。所謂「四接」，就是為了讓未來的燃氣機組「有氣可用」，工程最核心的關鍵，在於確保環團可以接受的情況下完成「填海造地」，也是未來評選時廠商應具備的最重要能力。
三接紛擾 衝擊信任度
四接最終競標結局，不只是皇昌與工信聯盟的勝負，更像是台灣公共工程評選的一次大考，皇昌在業界已累積21件公共工程金質獎，工程實力可見一斑。當一方以海上實戰、船隊投資、得獎履歷堆疊出陣容，另一方以結盟與政治曝光包裹的「大整合」，評選機制究竟會把籌碼押在哪一種能力上？三接案偵辦若持續朝「資審門檻為何放寬、是否為特定廠商開後門」深挖，勢必讓四接案的每一步都更敏感。
從三接到四接，戰線延伸成「工程、司法、政治」三合一的壓力鍋。檢調是否能釐清三接招標條文變更背後的決策鏈、錄音檢舉人的出境失聯是否有人指使？以及四接參與團隊的履約能力是否真能扛住海象與工期？將決定的不只是誰拿下435億元標案，更將左右社會對政府採購制度與能源工程推進的信任底線。
更多鏡週刊報導
封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告 黃國昌涉收賄防火牆遭突破
封面故事／實質掌控民報 籌錢證據曝光 黃國昌要金主匯凱思千萬元
封面故事／姻親曝光！高翬表弟臨櫃存現金成立凱思 黃國昌防火牆李麗娟將遭約談
其他人也在看
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 82
二伯親子品牌賣酒挨轟「割粉絲韭菜」！蔡阿嘎出手反擊...網一看跪了
網紅蔡阿嘎投入自媒體創作許久，早已累積一票粉絲支持，而他的妻子二伯則創立親子品牌，經營得有聲有色，但近日卻因品牌銷售酒類而遭砲轟割韭菜，對此，蔡阿嘎高EQ回應受到網友稱讚。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 27
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 20 小時前 ・ 10
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 16
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 3
冷氣團還沒完！今恐探9度以下 週日再一波接力、「這天」才回暖
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導受到強烈大陸冷氣團與輻射冷卻影響，各地今（8）日清晨明顯偏冷。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，這波冷空氣雖將...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
戰神接班人現身！Volvo EX60驚艷亮相
Volvo的電動化轉型在2026年初迎來了決定性的一刻，預計於1月21日正式全球首演的全純電中型SUV EX60，其釋出的技術規格已足以讓競爭對手如坐針氈。作為品牌最暢銷車款XC60的純電傳人，EX60不僅是首款搭載全新SPA3平台的戰略作品，更展現了瑞典車廠在三電系統上的爆發力。其目標非常明確，要讓剛剛發表 Mercedes-Benz GLC EV以及BMW iX3領教一下，在豪華SUV的戰場上，規格的「天花板」究竟在哪裡。EX60作為XC60的純電接班人，其釋出的規格將挑戰賓士最新的GLC EV。針對電動車主最核心的「里程焦慮」，EX60展現了跨世代的壓制力。透過最新的電池集成技術與大規模鑄造工法帶來的車身減重，EX60的WLTP續航里程預計達到驚人的810公里。這個數據不僅輕鬆超越了賓士GLC EV的713公里，更讓一向以效率著稱的特斯拉Model Y顯得有些跟不上節奏。此外，在800V高壓架構的支援下，EX60僅需10分鐘即可回充340公里的續航力，幾乎宣告了長途旅行中「充電等待」將成為歷史。 除了續航力，車內座艙的座椅則是EX60的另一把致命武器。在最新流出的預告圖中，雖然ECarture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發表留言
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 2
WBC》韓國隊大聯盟戰力上看9人！「超強陣容」擁4位混血外掛
第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於3月登場，預賽與中華隊、日本隊同在C組的韓國隊，正展現出洗刷連三屆止步預賽恥辱的強大野心。總教練柳志炫今（9）日率領代表隊飛往塞班島展開首波集訓，並在機場拋出重磅消息，韓國隊今年有望組成一支包含5名韓籍與4名韓裔美籍選手的「大聯盟軍團」，美職戰力人數有望上看9人，規模甚至可能壓過地主日本隊。中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 5
太子集團陳志押送中國「為何不是送台灣或美國？」外媒揭北京搶人內幕
柬埔寨政府7日證實，太子集團創辦人陳志已被撤銷國籍並遣送回中國。中國公安部隨即公開其被捕畫面，指控涉及開設賭場、詐騙等4項罪嫌。外媒分析，陳志雖遭美英制裁與通緝，但柬方選擇應北京要求遣返，此舉形同讓中國將其「保護」在國內司法體系中，阻斷美英介入審判，並掩蓋其可能涉及的敏感政治人脈。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 218
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8
18縣市低溫特報！下波強冷空氣要來了 專家：再冷3天
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，近幾日氣象署持續發布低溫特報，今（8）日上午6時28分針對「18縣市」發布低溫特報，局新北市、臺北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象粉專提醒，10日晚間起還有另一波強冷空氣南下影響台灣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 3
川普讓台灣更安全了！專家預言「台灣將有新邦交國」 諷習近平不是對手
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。美國舉動震撼全球，總體經濟學家吳嘉隆就分析，其中有一個國家的立場變得微妙了，那就是俄羅斯，因為有小道消息宣稱，俄國是線人之一，有提供馬杜洛的個人生活情報，並指出這次事件後，大家可能會猛然發現，台灣反而變得安全一些，因為中共根本沒有能力模仿美國。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 488
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 3
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 83