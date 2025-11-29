封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
上週科技業最重磅大事，莫過於退休的台積電資深副總羅唯仁帶槍投靠英特爾，雖然台積電已於25日向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁的訴訟。本刊調查，不僅老將跳槽敵營讓台積電董座魏哲家傷神，近期更因中生代接班競爭暗潮洶湧，讓他陷入長考。「衝刺先進製程重要性與日俱增，原本年初要晉升資深副總的王英郎，正面臨掌管先進製程的張宗生強力挑戰，由於過往曾有梁孟松因不滿人事安排，憤而跳槽對手對台積電造成傷害，CC（魏哲家）正陷入兩難。」知情人士對本刊說。
11月17日（上週一），護國神山台積電驚爆，甫於今年退休的前資深副總經理羅唯仁，涉嫌在退休前影印20箱資料，帶槍投靠美國英特爾，引起台積電關注並啟動調查，消息傳出之後，震驚全球科技業。雖然台積電已於25日對羅唯仁正式提告，但老將投效敵營仍引起各方關注。
台積電內部盛傳，這次爆發退休老將羅唯仁跳槽英特爾事件，最重要關鍵，就是他不滿人事安排。「CC（魏哲家）去年升任董事長後，羅唯仁原希望更上一層樓，結果董事會並未批准延後退休申請，自認被虧待的他決定跳槽英特爾，就是要讓台積電付出代價。」內部人士透露。
「就像創辦人張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，人稱蔣爸的蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，自視甚高的羅唯仁，自認也是CEO（執行長）的料，所以也走跟蔣爸相同的路。」老台積人形容。
