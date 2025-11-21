封面故事／凱思國際資金回流個人口袋 黃國昌涉貪風暴擴大

凱思國際資金、人事與狗仔跟拍行動皆與黃國昌（圖）有關，部分資金竟回流到他私人口袋，讓涉貪風暴持續擴大。（鏡報李智為）

民眾黨主席黃國昌深陷聘雇狗仔集團跟監政敵醜聞，逐漸確定走向黃自毀的貪汙風暴，本刊掌握，黃實質指揮的狗仔基地大本營凱思國際，竟有資金回流他私人口袋，公司人頭負責人李麗娟不但形同白手套幫忙洗錢，曾任職凱思的人士透露，遭檢調約談的狗仔陸續交出手機資料後，相關對話截圖證明偷拍最終指揮官就是黃國昌，此外，凱思公司帳戶出現的挹注資金，包括臺雅集團旗下寀奕公司、金主陳建平、黃安捷等人，恰巧都是黃國昌在國會公開質詢的案件對象，進一步印證黃拿錢辦事的行徑，整起貪汙風暴也隨著金流浮現持續擴大。

網紅館長陳之漢連日來遭爆涉及中國資金與性醜聞事件持續延燒，引來國安單位注意，民眾黨主席黃國昌面對媒體詢問，僅表示：「這是館長多年前私事，因為生意上產生的糾紛被拉到檯面，外人不太適合多做評論。」有別於咄咄逼人炮轟官員的咆哮態度，黃國昌態度顯得低調異常。

查臺雅匯款 涉貪更明確

儘管刻意跟館長切割保持低調，但他透過凱思國際豢養狗仔風暴卻持續擴大，據曾任職凱思國際的知情人士透露，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已到案接受檢調約談，並提供多張手機對話截圖，確認下達指令跟拍綠營黨政人士的藏鏡人就是黃國昌，李麗娟只是凱思國際掛名的負責人。

凱思國際（圖）全盛時期狗仔多達十人，已有人向檢調指出，接受黃國昌指示跟拍特定政治人物。（鏡報李智為）



