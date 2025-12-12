封面故事／姻親曝光！高翬表弟臨櫃存現金成立凱思 黃國昌防火牆李麗娟將遭約談

黃國昌涉貪風暴擴大，檢調連月來已傳喚狗仔成員及臺雅案證人鞏固案情，懷疑他利用人頭設下斷點拿錢辦事。（鏡報鄒保祥）

民眾黨主席黃國昌涉貪風暴持續擴大！繼凱思國際負責人李麗娟遭本刊直擊確認只是人頭，加上黃國昌的小姨子高翬突然收掉耘力公司，為避免串、滅證，檢調近日極可能首度約談李麗娟，由於她是黃最關鍵的防火牆，一旦遭突破心防，黃利用凱思收錢辦事的貪汙罪行恐將如骨牌一一倒下，面臨至少７年以上的刑責。此外，本刊掌握，黃的姻親、高翬表弟與友人臨櫃存款現金成立凱思國際，這名L姓姻親與友人和凱思營運毫無關係，明顯是奉命代辦存款進公司帳戶等待驗資，形同黃的第二道防火牆也遭破解，涉弊事證更加明確。

廣告 廣告

12月4日，民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌合體直播，狠虧黃是爐主，「一副快被抓去的樣子。」本刊掌握，黃國昌確實處於四面楚歌窘境，不只即將卸下立委職務失去保護傘，尋求參選新北市長的支持度也敬陪末座，更讓他頭大的是，狗仔大本營凱思國際人頭負責人李麗娟，近期極可能首度遭約談，黃精心設置的第一道防火牆，恐將隨時倒塌。

黃國昌小姨子高翬（圖）近來悄悄解散耘力公司，並將安親班轉移陣地經營，檢調懷疑滅證，已對相關人展開約談。

凱思國際負責人李麗娟（圖）遭檢調懷疑是黃國昌的人頭，近日極可能首度遭約談。

黃妻的表弟 銀行現金存款

由於李麗娟只是安親班的老師，加上本刊連日跟監直擊，李麗娟整天都窩在安親班工作，長期替黃國昌親友照顧小孩，就連假日也從住家帶紙巾至安親班，顯示她與凱思國際的運作毫無關係。

高翬突然收掉位在台北市民生東路小巷的無照安親班，轉移至仁愛路4段大樓（圖），打算另起爐灶。

更何況凱思國際登記的營業項目與安親班的補教業務沒有任何關聯；根據經濟部商工登記資料顯示，凱思國際成立資本額從2021年創立的100萬元，到2023年增至1,500萬元，李麗娟都是檯面上唯一的股東，總出資金額達1,490萬元，身為安親班老師的她，何以能有如此龐大的資本來源？加上進出的金流顯示都與她無關，足可證明李麗娟只是人頭。

黃國昌妻子高翔（圖）的戶籍地設在凱思國際負責人李麗娟位在大安區的住家，顯見雙方相當熟識。

本刊經連續2個月深入追查，發現凱思國際公司成立的第一筆百萬元資金，確有部分出自黃國昌的姻親無誤，這名黃的姻親就是高翬的L姓表弟，與高翬有高度的關聯性，詭異的是，通常成立公司都是匯款到帳戶等候驗資，這名表弟卻是與友人捧著現金，先後到銀行臨櫃存入凱思國際的帳戶，明顯意在製造斷點，避免幕後的藏鏡人曝光。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）與現任黨主席黃國昌（左）同台直播，再次確定2年條款，黃國昌明年1月底將卸下立委職務。（民眾黨提供）

由於L姓表弟也是黃國昌妻子高翔的親戚，與黃屬姻親關係，除了印證本刊先前報導黃國昌的姻親注資凱思國際確是事實，也更加證明凱思國際的實際負責人與黃脫不了關係，甚至就是黃國昌本人。

本刊直擊，高翬位在民生東路的無照安親班曝光後，她不但緊急歇業，竟還遷址裝潢另開新班。

隨著注資凱思的姻親身分曝光，與高翬具有高度的關聯性，實在不得不讓人懷疑，這筆百萬元資金是否由高翬的耘力國際出帳？否則，高翬的表弟有什麼理由要投資凱思？且在公司登記過程未見持股，尤其他與凱思不見任何關係，也未擔任何種職務，加上高翬當時是耘力公司負責人，明明從事安親班事業，也未在凱思扮演角色或實際參與公司運作，種種跡證都顯示，高翬表弟與另名友人只是奉命跑腿的人頭。

何況，凱思人頭負責人李麗娟是高翬當時耘力公司經營的安親班老師，而且先後共存款百萬元成立凱思國際的2人，與高翬都有密切關係，使高翬難以擺脫利用表弟等人製造與凱思國際斷點，好讓黃國昌躲在幕後操控狗仔、拿錢辦事在立法院質詢的惡行。由於高翬在上月20日突然緊急將耘力公司歇業，並在仁愛路四段重啟安親班，相關帳冊是否已遭銷毀？一籮筐的疑點已成為檢調追查的重點。

檢調查疑點 極可能約談李

李麗娟及存款的表弟都是黃國昌涉貪的防火牆已至為明顯，一旦遭突破，黃在臺雅案收錢辦事的罪刑就更加確立。本刊掌握，檢調近期極可能約談李麗娟到案釐清案情，李遭約談，除了印證黃藏身幕後調度狗仔跟監政敵，更可證明他利用凱思國際作掩護收賄的犯行。

凱思國際是黃國昌狗仔隊大本營，位在安和路2段的商辦大樓，十分隱密。（鏡報李智為）

李麗娟（圖）堪稱黃國昌最關鍵的防火牆，本刊掌握，檢調近日極可能約談她到案說明。

尤其，黃國昌6月18日質詢法務部長有關臺雅集團遭詐案，臺雅創辦人之子不但同步匯給凱思國際200萬元，遭檢調懷疑有收賄對價關係進而分案調查。另外，《鏡電視》前零元股東陳建平與黃安捷也各注資凱思約1,000萬元，及求真民調總經理關智宇以蒲田國際公司名義匯進一百萬元，相關金流及人物、匯錢來龍去脈，都與李麗娟及黃的姻親無關，況且還有部分款項回流黃國昌，針對相關疑點，李麗娟全都必須解釋清楚，否則極可能淪為貪汙、洗錢共犯。

一旦李麗娟被檢調突破心防，形同黃國昌的防火牆垮台，黃即可能涉及7年以上的貪汙重罪，加上利用人頭滅證或勾串等事由，遭檢方強制處分交保、甚至聲押的可能性都無法排除，難怪他日前亟欲推動修改《刑事訴訟法》，刪除勾串被告或證人的羈押要件，且口口聲聲說不是為了柯文哲而提案，不免讓人質疑提早布局是為了要讓自己能在官司脫身。

帳房李光昕 轉至中國藏匿

除了李麗娟的人頭角色曝光外，黃國昌的大帳房李光昕，自從遭本刊踢爆一手掌管凱思國際大小事，舉凡狗仔面試、休假人力調度、租車跟監、訂便當等雜事與記帳，全都由她一手包辦，地位與柯文哲隨行祕書許芷瑜「橘子」一樣重要，李光昕自從九月底緊急出境香港後，目前已轉至中國藏匿2個月，行蹤依舊不明。

知情人士告訴本刊，黃國昌用英文名字Cindy稱呼的李光昕曾任永豐銀協理，她是永豐銀前總經理張晉源緋聞的女主角之一，與柯文哲也有好交情，2022年間曾對外自稱是柯文哲在市長任內的財經助理，多次與人相約在市府討論事情，原本張晉源一度有機會出任民眾黨不分區立委，後來柯還延攬張的多位子弟兵進入市府任職，包括曾任永豐銀副總經理的陳家蓁出任台北市財政局長，及任命悠遊卡公司董事長陳亭如及總經理邱昱凱，都被戲稱為「永豐幫」，李光昕也是其中一員。

但她出境後遲遲未歸，加上黃國昌的妻子高翔親友有人頻繁出入中國，以及張晉源九年前身兼永豐金控發言人、策略長、永豐銀行總經理等七個重要職務，赴中國處理永豐金購買上海一七八八大樓所累積的兩岸三地人脈，相關人等是否暗中替李光昕安排藏身處所？雖不得而知，不過，李光昕潛逃已成橘子翻版，則是鐵一般的事實。

關謊稱副牌 趨勢苦吞悶虧

此外，求真民調公司負責人紀怡明與總經理關智宇過去曾在趨勢民調公司共事，關今年不只以蒲田公司名義注資凱思100萬元，在求真的持股也從40萬股增加至49萬股，紀怡明則持有31萬股，加上柯文哲競選總部去年支付求真公司九筆民調費用，合計990萬元已超出行情，是否有人在求真插股或灌水虛報民調費用？檢調也正一併釐清。

李光昕自稱是柯文哲擔任台北市長時的財經助理，成為柯市府永豐幫一員，顯見雙方交情不錯。

本刊埋伏直擊李麗娟多時，發現她整天都窩在安親班，與凱思國際營運無關，更加印證是人頭。

知情人士告訴本刊，紀怡明與黃國昌原為舊識，紀堪稱黃的堅定支持者與金主，甚至可追溯至10年前、2015年時代力量時期，當年作家馮光遠欲參選立委，但被擔任執行黨主席的黃國昌逼退，某次內部會議討論馮的民調狀況，紀隨黃一同出席，後來也帶著黃到處募款，黃處理時力重要黨務，紀還藏身幕後協助，顯見2人關係十分密切。

2019年12月，紀怡明將持有的趨勢民調股票全數出清，隔年二月卸任趨勢董事長，隨後從趨勢民調挖角老同事、研究總監關智宇以及部分研究員，於2022年成立求真民調，成立初期還曾探詢黃國昌當年時力的幕僚有無興趣投資。知情人士指出，「黃國昌曾暗示幕僚們自己與求真的關係，遭解讀可以投資。」在黃國昌、紀怡明拉抬下，求真火速崛起，成立僅短短2年，就在2024大選藍白總統合時扮演關鍵角色，擔任求真總經理的關智宇還代表白營與藍營協調民調。

值得一提的是，民眾黨過去曾爆發寄生國會爭議，求真成立後也玩同樣把戲，苦主則是關智宇的前公司趨勢民調。本刊調查，關跳槽求真後，對外聲稱求真是趨勢的副品牌，另類「寄生」手法還真拉到不少政府標案，也混淆諸多不明所以的政治人物，逼得趨勢民調多次發聲明與紀、關劃清界線。

此外，黃國昌入住仁愛路億元豪宅遭《鏡報》踢爆後，引發社區住戶議論。

住億元豪宅 年租金上百萬

黃原本住在高樓層，租約到期後又找到同棟大樓低樓層的房子續住，入住時間超過2年，與他所稱汐止老家拆掉才租屋的說法不符，依此地租屋行情及坪數推估，1年要花上百萬元租金，和他過去高倡的居住正義口號也不符，況且雙方究竟有無真正租約，抑或金主提供房子供養？相關疑點也有待檢調一併查明。

黃國昌（中）力挺民眾黨四金釵角逐新北市議員，遭黨內質疑空降黃系人馬，引爆擁柯派陣營不滿。（鏡報董孟航）

黃國昌未來如果遭約談，柯文哲在2人直播時稱「他快被抓去」，恐一語成讖，白營內部人士也告訴本刊，黃國昌入黨時，柯文哲對他早有戒心，除了成為全黨被要求白紙黑字簽下不插手黨務承諾書的唯一一人，且自從柯文哲被押，包括在立法院旁買樓、檢調搜索銀行保險箱扣得冷錢包、妻子陳佩琪賞屋看上億元豪宅等事件，均出自與黃國昌互動頻繁的前記者謝幸恩及媒體，早已讓黨內人士議論紛紛。

求真民調承攬柯文哲大選多次民調，被稱為民眾黨御用公司，總經理關智宇（圖）曾捐款100萬元給凱思國際，不禁讓人懷疑是否回捐。

隨著人頭、金流、藏鏡人一一浮出檯面，黃國昌所設的防火牆正逐一坍塌，檢調下一步將直指核心，從耘力急撤、帳房潛逃，到親友資金斷點全部徹底調查。這起醜聞，不只讓黃的形象及人設崩潰，更牽動白營的權力版圖，黃能否撐過約談、躲過羈押，或步上前主席柯文哲的後塵，已成為政壇最關注的話題。

更多鏡週刊報導

封面故事／直擊！高翬急解散耘力恐涉滅證 黃國昌人頭現身新安親班

封面故事／臺雅案對價關鍵證據浮現 黃國昌涉貪疑有立委共犯

封面故事／凱思國際資金回流個人口袋 黃國昌涉貪風暴擴大