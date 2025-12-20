封面故事／實質掌控民報 籌錢證據曝光 黃國昌要金主匯凱思千萬元

黃國昌拜託金主匯款1千萬元至凱思國際，不久後，該筆鉅款又被匯至《民報》，該金主已作證，證明黃國昌是凱思國際實際負責人。（鏡報鄒保祥）

民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現重大破口！本刊掌握，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》，此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。隨著關鍵金流與證詞曝光，黃國昌另涉收受《鏡電視》前董座資金及臺雅集團匯款等事證也已遭掌握，加上指揮狗仔偷拍等舉，昔日「戰神」的正義人設不只徹底崩壞，還恐面臨嚴峻的司法追訴。

12月11日，台北地檢署鴨子划水偵辦黃國昌涉貪等不法，首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後將她無保請回。黃國昌砲轟台灣司法墮落，卻依舊未對藉人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，謝幸恩甚至事後在臉書發文，強調沒有配合檢察官的要求，似乎暗示她沒有供出對黃不利的證詞。雖然謝的供述避重就輕，但並不能改變黃國昌作為狗仔大本營、凱思國際實際負責人的事實。

昔日金主 證詞成關鍵

本刊掌握，黃國昌捲入的這起世紀政治醜聞，辦案人員已取得重大突破。其中，讓黃國昌難以從司法泥沼脫身的最大關鍵是，過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調單位製作筆錄，該名金主的證詞已證明黃國昌就是掌控凱思國際的實際負責人。知情人士透露，金援黃國昌的情事曝光後，讓這名台派金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，紛紛指責、追問他為何金援黃國昌？他應訊時也和盤托出整個脈絡。

知情商界人士透露，該名金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱，其向辦案人員表示，他對黃的索要可說是有求必應，2人互動也非常緊密，起因當時綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，盼贊助2015年剛開始投入參選汐止立委的黃國昌。不過，如今看來事與願違，黃早已從選上立委時的台派戰神，走鐘至如今與親中的國民黨站在同一戰線，為害台灣至鉅。

黃國昌的人頭與金流逐一浮現，加上關鍵金主緊咬，涉貪風暴逐漸擴大。（鏡報鄒保祥）

該名商界人士向本刊表示，該台派金主作證時提到，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄，他2022年在黃國昌再三請求下，曾匯1千萬元至凱思國際，堪稱黃國昌最大的金主。

注資凱思 鉅款遭轉移

該名人士還說，黃國昌的金主匯款1千萬元至凱思國際藏有內幕。當時，與黃國昌共同創立揭弊者協會的張晉源，在2022年4月接任《民報》董事長，不過，《民報》資金燒很凶，黃國昌原本希望金主投資1千萬元至《民報》，但金主擔心成為錢坑，不想加碼千萬元投資《民報》。

《民報》在3年前收到凱思國際匯款1千萬元。《民報》現已更換經營團隊，與黃國昌人馬無關。（翻攝民報臉書）

黃國昌後來只好以週轉為名，向金主借款1千萬元，並指定先匯入凱思國際帳戶，金主拗不過黃一再拜託，在2022年中旬匯款1千萬元，凱思國際收到這筆鉅款後，隨即將錢匯入《民報》，形同凱思國際投資《民報》。

據轉述，匯款千萬元的金主根本不認識狗仔，也從未指揮、聯繫狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，他是應黃國昌請求才匯款至凱思國際，完全不知黃指揮狗仔跟拍政敵。

凱思國際位在北市安和路二段商辦大樓，成為狗仔大本營。（鏡報李智為）

本刊查出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思，到後來該筆款項轉匯至《民報》，即便謝幸恩應訊時避重就輕，迴避黃國昌在其中扮演的角色，但金主作證已證實黃才是凱思國際的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。

姻親表弟 任助理相隨

此外，當時張晉源以凱思國際的法人代表身分接任《民報》董事長，依照經濟部工商登記資料，《民報》當時的資本額5千萬元，股東只有張一人；而凱思國際除了掛名負責人是擔任安親班老師的李麗娟，公司董監事也只有李一人，且凱思國際在2021年以100萬元資本額成立，其中包括本刊日前揭露黃國昌的L姓姻親與李麗娟，先後共匯款100萬元成立凱思國際，L姓姻親遭查出即為黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，為黃國昌的姻親表弟，黃的妻子高翔還一度安插賴以強在黃身邊當助理，也被解讀為「夫人派的監軍」。

黃國昌的姻親表弟賴以強從黃參選汐止立委時即任貼身助理，還與李麗娟共同注資100萬元成立凱思國際。

知情人士透露，賴以強從黃國昌在中研院時期，就跟著黃一路到時代力量，直到2015年黃辭去研究員參選汐止立委，堪稱是黃意志的執行者，但當時黨內都不知2人的姻親關係；待黃卸任立委職務後，賴也跟著離開，自此鮮少參與時力黨團運作或黨務。

該人士透露：「黃國昌萬萬沒想到，以親信李麗娟、賴以強建構的防火牆會被攻破。」諷刺的是，李、賴合計注資100萬元成立凱思國際，但如今相關金主及金流陸續曝光，卻都與2人無關，從而坐實他們就是黃國昌用來掩人耳目的傀儡。

黃國昌涉貪風暴擴大，包括各項金流及人證都指向他是凱思國際實際負責人，他的防火牆逐一倒下，已難逃法律究責。（鏡報李智為）

凱思國際成立後隔年，即收到黃國昌金主的1千萬元，又立刻將錢匯走，用以注資《民報》，但凱思李麗娟與《民報》負責人張晉源全無交集，凱思為何以法人代表名義指派張晉源出任《民報》董事長也是疑點重重。根據種種跡象顯示，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連《民報》及求真民調也由他掌控，李麗娟及張晉源都是黃國昌的人頭。

求真民調 掌權者惹議

本刊調查，求真民調在2022年4月成立時，資本額1千萬元，負責人李麗娟同樣由凱思國際推派，依照當時登記在李麗娟名下的四成持股數計算，她投資求真民調的股款高達400萬元，直到今年2月，求真民調負責人才改成前趨勢公司董事長紀怡明，登記持股31％，另位股東關智宇持股比例則從四成升到49％，相關金流也成為檢調追查的重點。

李麗娟是安親班老師，卻一度同時掛名擔任凱思國際與求真民調負責人，遭各界質疑是黃國昌人頭。

本刊調查，李麗娟曾經投資凱思國際共1,490萬元，且注資求真民調400萬元，但二者都與她的本業、安親班老師毫無關聯，投資款從何而來？投資目的又是什麼？加上關智宇今年注資100萬元至凱思國際，不難看出求真民調也極可能是由黃國昌利用人頭藏身幕後操控。

由於求真民調背後金流及實質掌控者都直指黃國昌，可能是為了切割避嫌，民眾黨12日在立法院由黨主席黃國昌與立委張啟楷等人召開記者會，針對總統賴清德宣布將編列1.25兆元國防特別預算所做的民調，即改由精確市場研究公司進行，不再由民眾黨御用的求真民調公司執行，但雙方關係已昭然若揭，想切割也為時已晚。

前立委陳建平（圖）曾匯款700萬元至凱思國際，黃國昌遭質疑拿錢辦事修理《鏡電視》。

知情人士透露，凱思國際旗下一度豢養超過十名狗仔，黃國昌很可能沒料到養狗仔跟監政敵如此花錢，加上金主相繼縮手、不支持投資與黃關係密切的《民報》及《菱傳媒》，黃為了應急，與和《鏡電視》存有宿怨的智邦科技創辦人黃安捷及前國民黨立委陳建平搭上線，由於陳建平因故遭《鏡電視》董事會解除董事長職務，和陳建平友好的黃安捷也憤而辭去《鏡電視》董事，2人對《鏡電視》含有怨氣，與黃國昌接觸後，雙方一拍即合。

智邦科技創辦人黃安捷（圖）曾經匯款700萬元至凱思國際，隨後與黃國昌友好的立委陳椒華、陳琬惠等人即連番砲轟《鏡電視》。（翻攝慈濟大學生物醫學科技學院）

工商登記 疑偽造不實

本刊調查，2023年7月間，陳建平和黃安捷各匯700萬元給凱思國際，8月間凱思國際的資本額就從原本的100萬元增資至1,500萬元，不過，陳建平和黃安捷在凱思國際從頭到尾都沒掛名股東，也未出任董事，反而人頭負責人李麗娟從出資90萬元，突然變成出資1,490萬元，明顯與事實不符，不僅涉嫌偽造工商登記資料，更大有「假注資、真行賄」之嫌。

凱思國際收到黃安捷與陳建平注資款後，當時與黃國昌友好的前時代力量立委陳椒華與民眾黨立委陳琬惠，即連番砲轟《鏡電視》，一旦陳椒華及陳琬惠知情，與黃國昌存有犯意聯絡，恐怕就涉嫌貪汙，何況黃國昌出任民眾黨不分區立委後，更是加足馬力狂批《鏡電視》，在立法院毫不避嫌地質詢個案，對NCC及法務部施加壓力。黃國昌及其他人是否拿錢辦事涉及貪汙？有待檢調一併查明。

至於另個對價關鍵，則是黃國昌今年6月18日在立法院質詢臺雅創辦人遭詐騙案，他當場自爆在此案幫了很多忙，臺雅集團旋即匯款約200萬元，專案小組已約談多人鞏固案情，臺雅案等相關企業主，是否如同前述黃國昌的金主向檢調供出實情，目前尚不得而知，但可預料的是，黃的防火牆已如骨牌效應一一倒下，案情將再現高潮。

黃國昌帳房李光昕（圖）潛逃中國，有如柯文哲案的橘子翻版，將來恐遭通緝。

隨著黃國昌的人頭與金流逐一浮現，不管是匯款千萬元的金主、人頭負責人李麗娟、凱思成立第一桶金存款人賴以強、狗仔大總管李光昕、狗仔頭謝幸恩及涉嫌行賄黃的企業老闆，每個人彼此間都沒有交集，卻因為黃的狗仔世紀醜聞被連結在一起，從而更加證實黃才是凱思養狗仔、涉嫌貪汙的幕後主謀。

如今，黃國昌的正義人設已徹底崩壞，就連昔日高喊居住正義，也被查出竟居住上億豪宅，出入還遭爆有建商提供名車代步。黃國昌是否繼民眾黨創辦人柯文哲涉弊遭收押、起訴？除了將牽動政治版圖，對澄清吏治亦有絕對助益。不過，真相究竟如何，仍有待司法盡速查明。

黃國昌昔日高喊居住正義，如今卻遭爆住在要價上億元的房子，出入還有建商提供的名車代步，正義人設已徹底崩壞。（鏡報李智為）

