封面故事／實質掌控民報 籌錢證據曝光 黃國昌要金主匯凱思千萬元
民眾黨主席黃國昌涉貪遭檢調偵辦，案情出現重大破口！本刊掌握，一名傳產金主已向檢調證實，2022年曾受黃國昌請託，匯款1千萬元至「凱思國際」，之後即遭轉注資《民報》，此舉不僅坐實黃國昌為凱思與《民報》的實際掌控者，更揭露掛名負責人李麗娟等人僅是聽命行事的人頭。隨著關鍵金流與證詞曝光，黃國昌另涉收受《鏡電視》前董座資金及臺雅集團匯款等事證也已遭掌握，加上指揮狗仔偷拍等舉，昔日「戰神」的正義人設不只徹底崩壞，還恐面臨嚴峻的司法追訴。
12月11日，台北地檢署鴨子划水偵辦黃國昌涉貪等不法，首度以被告身分約談前中央社記者謝幸恩，訊後將她無保請回。黃國昌砲轟台灣司法墮落，卻依舊未對藉人頭公司拿錢辦事涉收賄，以及指揮狗仔跟監政敵等爭議做出說明，謝幸恩甚至事後在臉書發文，強調沒有配合檢察官的要求，似乎暗示她沒有供出對黃不利的證詞。雖然謝的供述避重就輕，但並不能改變黃國昌作為狗仔大本營、凱思國際實際負責人的事實。
昔日金主 證詞成關鍵
本刊掌握，黃國昌捲入的這起世紀政治醜聞，辦案人員已取得重大突破。其中，讓黃國昌難以從司法泥沼脫身的最大關鍵是，過去與黃國昌往來密切的一名傳產金主，近日以證人身分悄悄赴檢調單位製作筆錄，該名金主的證詞已證明黃國昌就是掌控凱思國際的實際負責人。知情人士透露，金援黃國昌的情事曝光後，讓這名台派金主承受來自政商界友人的強大抨擊壓力，紛紛指責、追問他為何金援黃國昌？他應訊時也和盤托出整個脈絡。
知情商界人士透露，該名金主在應訊時，對過去幾年金援黃國昌之舉毫不避諱，其向辦案人員表示，他對黃的索要可說是有求必應，2人互動也非常緊密，起因當時綠營決策高層出面拜託，不要讓不支持民進黨的力量轉而支持國民黨，盼贊助2015年剛開始投入參選汐止立委的黃國昌。不過，如今看來事與願違，黃早已從選上立委時的台派戰神，走鐘至如今與親中的國民黨站在同一戰線，為害台灣至鉅。
該名商界人士向本刊表示，該台派金主作證時提到，這幾年陸續提供給黃國昌的銀彈奧援已逼近億元，且每筆錢都有金流紀錄，他2022年在黃國昌再三請求下，曾匯1千萬元至凱思國際，堪稱黃國昌最大的金主。
注資凱思 鉅款遭轉移
該名人士還說，黃國昌的金主匯款1千萬元至凱思國際藏有內幕。當時，與黃國昌共同創立揭弊者協會的張晉源，在2022年4月接任《民報》董事長，不過，《民報》資金燒很凶，黃國昌原本希望金主投資1千萬元至《民報》，但金主擔心成為錢坑，不想加碼千萬元投資《民報》。
黃國昌後來只好以週轉為名，向金主借款1千萬元，並指定先匯入凱思國際帳戶，金主拗不過黃一再拜託，在2022年中旬匯款1千萬元，凱思國際收到這筆鉅款後，隨即將錢匯入《民報》，形同凱思國際投資《民報》。
據轉述，匯款千萬元的金主根本不認識狗仔，也從未指揮、聯繫狗仔，更不知道凱思國際是豢養狗仔的大本營，他是應黃國昌請求才匯款至凱思國際，完全不知黃指揮狗仔跟拍政敵。
本刊查出，掛名凱思國際負責人的李麗娟與該名金主也互不認識，加上金主本來就不想投資《民報》，匯款1千萬元至凱思國際是依照黃的意思，到後來該筆款項轉匯至《民報》，即便謝幸恩應訊時避重就輕，迴避黃國昌在其中扮演的角色，但金主作證已證實黃才是凱思國際的幕後老闆，李麗娟只是聽命行事的人頭，凱思國際儼然成為黃國昌隱匿資金的洗錢工具。
姻親表弟 任助理相隨
此外，當時張晉源以凱思國際的法人代表身分接任《民報》董事長，依照經濟部工商登記資料，《民報》當時的資本額5千萬元，股東只有張一人；而凱思國際除了掛名負責人是擔任安親班老師的李麗娟，公司董監事也只有李一人，且凱思國際在2021年以100萬元資本額成立，其中包括本刊日前揭露黃國昌的L姓姻親與李麗娟，先後共匯款100萬元成立凱思國際，L姓姻親遭查出即為黃國昌小姨子高翬的表弟賴以強，為黃國昌的姻親表弟，黃的妻子高翔還一度安插賴以強在黃身邊當助理，也被解讀為「夫人派的監軍」。
知情人士透露，賴以強從黃國昌在中研院時期，就跟著黃一路到時代力量，直到2015年黃辭去研究員參選汐止立委，堪稱是黃意志的執行者，但當時黨內都不知2人的姻親關係；待黃卸任立委職務後，賴也跟著離開，自此鮮少參與時力黨團運作或黨務。
該人士透露：「黃國昌萬萬沒想到，以親信李麗娟、賴以強建構的防火牆會被攻破。」諷刺的是，李、賴合計注資100萬元成立凱思國際，但如今相關金主及金流陸續曝光，卻都與2人無關，從而坐實他們就是黃國昌用來掩人耳目的傀儡。
凱思國際成立後隔年，即收到黃國昌金主的1千萬元，又立刻將錢匯走，用以注資《民報》，但凱思李麗娟與《民報》負責人張晉源全無交集，凱思為何以法人代表名義指派張晉源出任《民報》董事長也是疑點重重。根據種種跡象顯示，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連《民報》及求真民調也由他掌控，李麗娟及張晉源都是黃國昌的人頭。
求真民調 掌權者惹議
本刊調查，求真民調在2022年4月成立時，資本額1千萬元，負責人李麗娟同樣由凱思國際推派，依照當時登記在李麗娟名下的四成持股數計算，她投資求真民調的股款高達400萬元，直到今年2月，求真民調負責人才改成前趨勢公司董事長紀怡明，登記持股31％，另位股東關智宇持股比例則從四成升到49％，相關金流也成為檢調追查的重點。
本刊調查，李麗娟曾經投資凱思國際共1,490萬元，且注資求真民調400萬元，但二者都與她的本業、安親班老師毫無關聯，投資款從何而來？投資目的又是什麼？加上關智宇今年注資100萬元至凱思國際，不難看出求真民調也極可能是由黃國昌利用人頭藏身幕後操控。
由於求真民調背後金流及實質掌控者都直指黃國昌，可能是為了切割避嫌，民眾黨12日在立法院由黨主席黃國昌與立委張啟楷等人召開記者會，針對總統賴清德宣布將編列1.25兆元國防特別預算所做的民調，即改由精確市場研究公司進行，不再由民眾黨御用的求真民調公司執行，但雙方關係已昭然若揭，想切割也為時已晚。
知情人士透露，凱思國際旗下一度豢養超過十名狗仔，黃國昌很可能沒料到養狗仔跟監政敵如此花錢，加上金主相繼縮手、不支持投資與黃關係密切的《民報》及《菱傳媒》，黃為了應急，與和《鏡電視》存有宿怨的智邦科技創辦人黃安捷及前國民黨立委陳建平搭上線，由於陳建平因故遭《鏡電視》董事會解除董事長職務，和陳建平友好的黃安捷也憤而辭去《鏡電視》董事，2人對《鏡電視》含有怨氣，與黃國昌接觸後，雙方一拍即合。
工商登記 疑偽造不實
本刊調查，2023年7月間，陳建平和黃安捷各匯700萬元給凱思國際，8月間凱思國際的資本額就從原本的100萬元增資至1,500萬元，不過，陳建平和黃安捷在凱思國際從頭到尾都沒掛名股東，也未出任董事，反而人頭負責人李麗娟從出資90萬元，突然變成出資1,490萬元，明顯與事實不符，不僅涉嫌偽造工商登記資料，更大有「假注資、真行賄」之嫌。
凱思國際收到黃安捷與陳建平注資款後，當時與黃國昌友好的前時代力量立委陳椒華與民眾黨立委陳琬惠，即連番砲轟《鏡電視》，一旦陳椒華及陳琬惠知情，與黃國昌存有犯意聯絡，恐怕就涉嫌貪汙，何況黃國昌出任民眾黨不分區立委後，更是加足馬力狂批《鏡電視》，在立法院毫不避嫌地質詢個案，對NCC及法務部施加壓力。黃國昌及其他人是否拿錢辦事涉及貪汙？有待檢調一併查明。
至於另個對價關鍵，則是黃國昌今年6月18日在立法院質詢臺雅創辦人遭詐騙案，他當場自爆在此案幫了很多忙，臺雅集團旋即匯款約200萬元，專案小組已約談多人鞏固案情，臺雅案等相關企業主，是否如同前述黃國昌的金主向檢調供出實情，目前尚不得而知，但可預料的是，黃的防火牆已如骨牌效應一一倒下，案情將再現高潮。
隨著黃國昌的人頭與金流逐一浮現，不管是匯款千萬元的金主、人頭負責人李麗娟、凱思成立第一桶金存款人賴以強、狗仔大總管李光昕、狗仔頭謝幸恩及涉嫌行賄黃的企業老闆，每個人彼此間都沒有交集，卻因為黃的狗仔世紀醜聞被連結在一起，從而更加證實黃才是凱思養狗仔、涉嫌貪汙的幕後主謀。
如今，黃國昌的正義人設已徹底崩壞，就連昔日高喊居住正義，也被查出竟居住上億豪宅，出入還遭爆有建商提供名車代步。黃國昌是否繼民眾黨創辦人柯文哲涉弊遭收押、起訴？除了將牽動政治版圖，對澄清吏治亦有絕對助益。不過，真相究竟如何，仍有待司法盡速查明。
更多鏡週刊報導
封面故事／姻親曝光！高翬表弟臨櫃存現金成立凱思 黃國昌防火牆李麗娟將遭約談
封面故事／直擊！高翬急解散耘力恐涉滅證 黃國昌人頭現身新安親班
封面故事／臺雅案對價關鍵證據浮現 黃國昌涉貪疑有立委共犯
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 387
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 56
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 462
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 83
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 40
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 10 小時前 ・ 13
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 622
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 770
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 30
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
遇危險卻不跑？北教大副教授曝親身經歷
[NOWnews今日新聞]台北發生隨機砍人案件，相關畫面在網路瘋傳後，引發不少民眾質疑，「看到這種情況怎麼不快跑？」對此，台北教育大學副教授郭葉珍在臉書發文，以自身親身經歷說明，人在高度危險與突發狀況...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 22
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 30
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 50
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40