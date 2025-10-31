封面故事／專訪！國票金改選前哨戰開打 耐斯二代陳冠如：支持公股解決亂象

專訪當日，人還沒坐下，耐斯二代陳冠如氣呼呼地拿起半版報紙廣告，針對遭受霸凌解任案一事，大吐苦水。

今年來耐斯二代陳冠如常上媒體版面，全與一樁被國票證券員工指控的霸凌案有關，這樁霸凌案背後牽涉國票金控2大民股—人旺蔡家與耐斯陳家間多年恩怨，為一勞永逸解決民股糾紛，公股已出手大買國票金股票，並找耐斯陳家與台鋼集團組成聯盟，明年國票金經營權極可能由公股主導。日前陳冠如接受本刊專訪，完整說明耐斯集團為何支持公股，以及這段期間所受委屈，「我們希望解決亂象，讓國票金重歸公司治理。」

「被媒體寫我霸凌，公司（國票金）卻不在第一時間做澄清，我只好買下兩個日報的半版廣告，只能（登報）寫個聲明對不實報導做澄清。我其實是心不甘情不願。」日前與本刊約在北市敦化南路耐斯集團台北總部辦公室接受專訪的耐斯二代陳冠如，一身休閒穿搭，他一走進會議室，就拿著8月15日在《自由時報》與《經濟日報》登載、斗大標題寫著「鄭重澄清紅色旺中媒體集團之不實報導」頭版半版廣告，氣呼呼地對本刊說：「我們是國票金股東，我也是董事。」

被指霸凌 全因國票金

原來身為耐斯二代的他，不僅是國票金控董事，也是國票證券副董事長，今年以來屢上媒體版面，全都因被國票證員工檢舉涉嫌「職場霸凌」。「（人旺蔡家）就是要把『霸凌』兩個字，硬掛在我身上。」陳冠如越說越氣。

陳冠如刊登2大報頭版半版廣告，針對國票證券討論霸凌解任案，提出4大聲明。



