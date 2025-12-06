封面故事／引判決主張台塑王家海外基金擴及17子女 王文祥在美提新訴訟爭管理權

針對台塑創辦人王永慶、王永在兄弟海外信託基金，王永慶么子、美國JM Eagle董事長王文祥（圖）日前在美國再提新訴訟。

沉寂已久的台塑王家爭產官司，上（11）月爆發新轉折。台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，對王家海外6000億基金管理人包括王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等4人提出告訴，不同於大哥王文洋爭取分配海外遺產，王文祥提出修改海外基金管理權，必須從原本的只有王文淵等4人管理，改為家族17位成員都能參與。「我不是為了錢，也不想拆散這些信託，只是想確保父親（王永慶）與叔父（王永在）的真正意願。」友人對本刊透露王文祥的想法。

「我的父親（王永慶）與叔父（王永在）設立該信託，是為了實現他們的慈善願景，幫助家族達成『團結』，並確保美國業務的長期競爭力。」上（11）月中旬，台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國哥倫比亞特區高等法院提出一項「更正之訴」，要求法院修改信託，以準確反映已故父親的意願。

海外基金 粗估6千億

本刊調查，不同於哥哥—王永慶長子宏仁集團總裁王文洋在海外打爭產官司，這次王文祥選擇於美國提起訴訟，就是要爭取已逝父親王永慶與叔父王永在成立海外信託基金的管理權，正式對包括王永慶的三房女兒王瑞華、王瑞瑜，以及王永在的兒子王文淵、王文潮等四位海外基金管理人提起訴訟，要求修改海外基金管理權，必須從原本的只有王文淵等4人管理，改為家族17位成員都能參與。「Walter（王文祥）並不是要爭產，而是要讓王家的所有成員，都能夠參與海外信託基金的管理，因為父執輩生前的遺願，除了做慈善外，就是要藉著海外基金，能夠讓家族團結，還要壯大台塑美國，目前三個目的都未達成。」知情人士對本刊透露。

台塑王家海外信託基金的4位受託管理人，分別是王永慶之女王瑞華（右1）、王瑞瑜（左1），及王永在之子王文淵（右2）、王文潮（左2）。



