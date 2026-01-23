封面故事／拿中國紅錢泰達幣收買軍人 揭中天林宸佑情蒐飛彈機密
中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑因違反《國安法》、貪汙等罪遭收押禁見。本刊調查，林宸佑涉利誘軍人拍攝手持五星旗影片與刺探軍機，檢方查扣他的手機發現，這一年多來他利用地下匯兌及泰達幣等虛擬貨幣，收取中共大筆資金，懷疑已行賄基層士官兵上百萬元，甚至接觸軍中操作最新式防空飛彈的士官，取得重要操作手冊及參數，案情急遽升高。林的帳戶金流及微信群組、接觸對象都已被鎖定，恐衍生案外案，全案勢必擴大延燒。
任職中天新聞台、綽號「馬德」的政治組記者兼主播林宸佑，遭控收受中共資金，利誘軍人自拍效忠中國影片及機密資料，經橋頭地檢署多日偵辦，1月17日指揮調查局高雄市調處及高雄憲兵隊兵分多路搜索約談，訊後以違反《國安法》及《貪汙治罪條例》將林及5名現、退役軍人聲押禁見獲准，引起各界譁然。
滲透資金 達上百萬
本刊調查，調查局國家安全維護處與洗錢防制處聯手清查林宸佑的資金狀況，已初步掌握金流，發現林相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，且還有大量的泰達幣，研判與中共挹注的滲透資金有關，部分款項被用來買通軍職人員，其餘則是他的報酬。
林宸佑在法院裁押過程，面對檢調攤出的大筆金流無法做出合理交代，加上與涉案官兵的證詞多所矛盾，法官審理後火速將一干人等全數裁押，顯見國安問題相當嚴重。
最恐怖的是，檢調追查發現，林宸佑集團情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。他收買的軍人包括國軍火箭飛彈連志願役士官，試圖刺探新型飛彈參數及操作手冊等機密。
由於涉案的士官出身陸軍去年7月才成立的飛彈部隊，專門操作向美軍最新購買的新型火箭與戰術飛彈，中共去年底圍台軍演就鎖定該款火箭系統進行操演，一旦遭洩露，影響至關重大，也因為事涉軍事機敏資料，相關人員均三緘其口。
立場鮮明 專酸綠營
據了解，林宸佑匪諜集團刺探的該款火箭，首批已運抵台灣並部署完成，射程達300公里，涵蓋共軍在福州、廈門、泉州的海、陸、空基地，只要共軍敢輕舉妄動，勢必遭我方強大的火箭打擊戰力迎頭痛擊。
知情人士說，美軍的新式多管火箭系統從停車、展開發射架到發射完畢，只需2名士官操作，幾分鐘內就能完成，且當火箭發射後，可馬上再裝填，達到連發效果，而搭載火箭的車輛也可迅速撤離發射現場，敵方雷達即使偵測到發射位置並立刻回擊，我方早已離開原陣地，不只能大幅提高戰場生存率，此種「打完就跑」的戰術，也比台灣雄風等巡弋飛彈需要大卡車拖曳的機動性更強，體型也較小，甚至可躲藏在高架橋等掩體下方，不易被共軍偵查反制。
由於林宸佑集團刺探的軍機相當敏感，早已引起檢調單位注意，當他聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻180度大轉變，平日的伶牙俐齒全都不見，顯得十分客氣、低調，關鍵就在他帳戶裡的上百萬元金流與薪資所得不符。加上被問到為何匯款給多位士官兵時，幾乎都答稱「不知道」「忘記了」或稱「幫忙人家」，證詞前後矛盾、破綻百出。
問題是當天一併遭約談的9位現、退役士官兵，訊問時多稱與林宸佑不熟，也沒跟他借錢應急，與林的供詞大相逕庭；況且既然雙方不熟，林如何知道要匯錢給哪位士官兵？帳號與數千元到數萬元不等的匯款金額又是聽誰指示？種種跡證都顯示，該共諜組織分工縝密，有人負責吸收軍人，有人負責提供資金，同時也不排除有更大咖的藏鏡人隱身幕後統籌指揮，並且與中共統戰部有關。
本刊調查，林宸佑的收入除了電視台薪資外，每週六、日晚上固定主持直播節目《馬德有事嗎》，因立場鮮明，與一般評論時事作法不同，包括大罷免期間大酸綠營，讓他吸引到固定立場的鐵粉，臉書粉專「馬德愛破音 中天林宸佑」追蹤人數達3.1萬人，且經常有人抖內，並以合作邀約為名，直接在臉書公布聯繫的電子信箱。
但林宸佑帳戶裡的金流明顯與收入不成比例，專案小組不排除中共循此平台與他搭上線，再透過支付寶、微信或其他地下匯兌管道，將人民幣轉入台灣讓林換成新台幣行賄士官兵，藉此換取國軍飛彈部署及漢光演習等機敏資訊。
此外，林宸佑還疑似收錢辦事，以接獲爆料為名，質疑民意代表關切國營事業招考作業，在直播中秀出有民代用印的公文，再於公開場合堵麥採訪，以及大罷免期間某些議題操作似有違常理等。究竟他是基於公益報導此案？抑或如同臉書所揭露的合作方案？有無其他人士涉入？隨著檢調單位深入偵辦，也可能浮出檯面。
聯合偵辦 大有斬獲
本刊掌握，檢調是在16日趁林宸佑結束台東渡假返回台北，一早上班前動手逮人，不但搜索他的租屋處，還扣得手機及電腦，連他名下的泰達幣也一併查扣。由於林當天有班，晚上7點還有《亞洲》及《夜線》等3個網路節目，中天發現他未到班，原因竟是被檢調帶走，公司高層即協助他找律師，消息也因此不脛而走。
本刊調查，林宸佑匪諜案起於調查局桃園市調處掌握，林涉嫌以金錢收買現役軍人，去年多次向台北地院聲請搜索票遭駁，情節宛如北院強制處分庭五度駁回民眾黨主席黃國昌案的搜索票，法官認為，調查局掌握的證據仍不夠充足因此不給票，讓桃園市調處碰了一鼻子灰。
但桃園市調處不死心，認為林宸佑等人的金流已清查完備，加上軍方有多人洩密收賄，不是觸犯《國安法》就是貪汙罪，經過研議後決定另起爐灶，以其他同案被告在高雄住居所為管轄，聯合高雄市調處偵辦，並向橋頭地院聲請搜索票，結果一次就過關，搜索果然大有斬獲，且有人認罪，也凸顯法官核票與國家安全等議題的認知恐有所衝突。
由於橋頭院檢轄區共有5個敏感的陸、海、空軍事基地，包括高雄旗山陸軍八軍團指揮部、左營海軍基地及海軍陸戰隊九九旅、岡山空軍基地和旗山空軍防空暨飛彈指揮部，5名主官都是中將或少將出任，統御數萬名軍人，可見軍事地位之重要。
五大管道 拉攏官兵
近年橋頭地區爆發多起軍人遭中共滲透案例，至今已有約20人先後遭收押，例如今年一月初橋檢以《國安法》起訴海軍陸戰隊中士陳瑞勇，發現他經濟狀況不佳，向地下錢莊及朋友四處借錢，為了生活竟自拍手持五星旗的投誠影片，並承認「台灣是中國的，表達效忠中國」，且接受暱稱「吉祥」的中國籍不明人士匯來的20萬元。
離譜的是，陳嫌還將兩棲突擊車的性能、保養紀錄簿、漢光演習內容與無人機回報格式等，以手機拍照傳給「吉祥」，就連總統賴清德到左營軍區視察，也傳訊息給「吉祥」，並獲得一萬元報酬，所幸罪行曝光並遭偵辦，林宸佑也被鎖定與該集團有關。
本刊調查，中共滲透台灣的手法五花八門，根據國安局「共諜案滲透手法分析」報告指出，2024年因共諜案起訴人數為64人，與2021年的16人相比暴增4倍；此外，近5年高達159人因共諜案遭起訴，其中95人為現役或退役軍人，占總數6成，顯見中共鎖定國軍滲透的目標非常明確。
國安局也發現，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道，透過退役軍人拉攏現役士官兵，並透過政黨幕僚、徵信社或旅行社等業者，以網路、金錢利誘、債務脅迫等手法進行滲透，過去中國積極以黃埔軍校名義邀約退役將領赴中，目前已不再鎖定高階將領情蒐關鍵軍事機密，反而接觸較不具敏銳判斷力的基層士官兵、政黨助理或民間人士，目的不只要取得機敏資料，更是分化社會的心理戰，在關鍵時刻發揮擾亂民心的作用。
帳戶收錢 高調仗勢
本刊調查，林宸佑從台視入行即展現野心，爭取跑政治線，後被分配到國會，主要負責國民黨，態度積極且求表現，樂於與同業、前輩互動，盼對方協助牽線，讓他參與政治人物的餐敘。
跳槽至中天後，林宸佑的採訪風格更加鮮明，經常在社群曬出採訪藍委的開心合照，但面對綠委卻慣常以挑釁激怒、釣魚方式提問，還將採訪片段分享到個人粉專社群，也因為多次爭議都引起高流量，在2023年與綠委賴品妤發生推擠事件後，獲得電視台高層欽點，在下午時段主持直播節目「馬德有事嗎」，知情人士指出，「他到底是在採訪還是挑釁？」林在台內竄紅的採訪手法，早就引起媒體同業私下議論。
「敢用自己帳戶收錢匯錢，不難看出林宸佑的高調、靠勢。」知情人士表示，只要逐步攻破林的金流與微信通聯群組，很有可能溯源接觸他的統戰管道，讓這起國安案件持續向上發展。隨著逐一拆解他收買官兵的運作模式，也將揭露中共對台統戰的真實面目。
更多鏡週刊報導
封面故事／行賄中國官員證據曝光 太子集團詐騙全球揭密
封面故事／中油三接案爭議翻轉 皇昌工信競標四接白熱化
封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告 黃國昌涉收賄防火牆遭突破
其他人也在看
全台最冷6度來了！下波「變天降雨時間」曝光
生活中心／張予柔報導中央氣象署提醒，今（22）日晚至明天清晨將是近期最冷時段，全台各地氣溫明顯下降，苗栗以北及金門可能出現約10度低溫，連江甚至有機會降至6度以下，中南部部分地區夜間溫度也可能低於10度。氣象署呼籲民眾注意一定要做好保暖措施。民視 ・ 1 天前 ・ 9則留言
新建豪宅蓋一半…26樓「如燒1炷香」碳化！高市府開鍘 購屋族哭了
一覺醒來，辛苦存錢買的房子燒了！高雄鼓山區華榮路、靠近凹子底公園，一棟興建中的30層樓豪宅今（23）日凌晨0時許發生火警，目前蓋到26樓，火勢一發不可收拾，頂樓燒得通紅，遠看如同夜裡「燒1炷香」；消防局初判疑似施工現場遺留火種導致建築材料悶燒，進而引發板模及雜物燃燒。市府對承造人處以新臺幣9萬元罰鍰，並立即勒令停工。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 77則留言
快訊／財報掀牌出事！美股開盤「這科技大廠」暴跌14％
今（23）日美股有重要數據，衡量景氣的PMI、密大消費者信心指數將在盤中登場。另外，科技大廠英特爾（Intel）的財報，營收雖好，但對未來財測低於市場預期不少，執行長也坦言公司陷入頹勢；另外，生活用品製造商寶僑（Procter & Gamble，P&G）評級被投行調高，可留意後續走勢。今日美股開盤，英特爾一度下跌超過14％。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
今年會冷到何時？過年天氣如何？專家預測了
節氣已進入「大寒」，今天台北市出現11.4度的低溫。會冷到什麼時候？過年的天氣又是如何呢？天氣風險分析師吳聖宇、簡瑋靚在節目上對春季氣候做出預測分析。天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 11則留言
肺癌竟是「吃」出來的！研究驚爆：常吃這2類食物助長癌細胞
過去，人們普遍認為肺癌主要與空氣污染或吸菸有關，但愈來愈多的醫學研究指出，日常飲食習慣對多種癌症的發生，包括乳癌、大腸癌，甚至是肺癌，都有密不可分的關聯。研究發現，有2類食物會提升肺癌惡化的風險。健康2.0 ・ 21 小時前 ・ 65則留言
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
科學園區宅等嘸人？「號稱上萬工程師搶買房...」內行人：多數AI廠區只剩荒草野狗｜房市觀點
「少子化危機」你一定聽過，甚至還可能讀過幾篇房子蓋這麼多，突然哪天少子化少到一個大家光繼承就不小心有一兩棟房子的臨界點到來時，房價就會就會因為過剩開始崩盤的文章。然後數據顯示台灣已經快要連續60個月「生不如死」，也就是死亡人數超過新生人口數了，這一切彷彿就在往你讀過「少子化房價崩」的論調推進。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 92則留言
短暫回暖再鬼轉！2波東北季風到…「過年天氣」出爐
生活中心／江姿儀報導今（23日）冷氣團減弱，逐漸回溫，新竹以南日夜溫差大，早晚偏涼。根據氣象署預報，明（24日）受輻射冷卻影響，各地早晚冷、日夜溫差大。進入1月下旬，農曆春節腳步接近，長達9天的連假讓人期待，不少民眾計畫出遊、與親友團聚。對此，氣象專家賈新興親揭回暖時間點，春節天氣出爐。民視 ・ 12 小時前 ・ 10則留言
最狂電動車來台 賓士 CONCEPT AMG GT XX 破紀錄亮相
大家都知道電動車很快，卻不知道可以多耐。電動車技術已達什麼程度?看看CONCEPT AMG GT XX就能明白。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 21 小時前 ・ 5則留言
每天吃超過2片「罹癌風險增18%」 台人最愛這款早餐！被WHO認證是一級致癌物
近年來健康意識抬頭，不少人開始注意健康飲食，如今台人愛吃的1早餐，被WHO認證是「一級致癌物」，醫師更提醒，每天2片就增18％大腸癌風險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 25則留言
2026唐綺陽上半年星座財運排行榜！魔羯恐入不敷出，「第1名」會有超多賺錢機運
唐綺陽老師的2026上半年星座財運排行榜來了！來看看在新的一年有上榜的人，會分別面臨什麼樣的財務問題，以及有機會迎來什麼賺錢的機會！記得同時看太陽與上升星座。 2026上半年唐綺陽星座財運最差排女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12則留言
AIT連發2文！黃暐瀚「3句解讀」：美國的態度很清楚了
美國在台協會（AIT）處長谷立言日前表態支持總統賴清德提出的1.25兆國防特別條例，並表示「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，取決於這些朋友願意為幫助自己付出多少努力。對此，資深媒體人黃暐瀚也分析內容，直言「AIT連續兩篇PO文，美國的態度很清楚了」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 171則留言
輔助駕駛釀逾 300 起國道緩撞車追撞！只有一家車廠零事故
輔助駕駛系統（ADAS）普及後，確實減輕了長途駕駛負擔，卻也衍生出「過度信任科技」的新風險。交通部高速公路局在近期舉辦的 2025 運輸安全資訊交流研討會 中公布數據，顯示近三年國道施工緩撞車追撞事故高達數百起，其中有兩家車廠事故數量皆突破百起自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前 ・ 8則留言
新／台灣夫妻仍失蹤！阿蘇火山參觀區「即刻封閉」全力搜救
台灣一對夫妻20日到熊本觀光時，搭乘觀光直升機，於阿蘇火山口發生空難失聯至今，當地相關單位仍在全力搜索中。最新消息指出，阿蘇市長松嶋和子親自宣布，從現在開始封閉火山口參觀區，直到找到失蹤者後才會重新開放。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 33則留言
全台急凍！今晨最低6度以下「週末天氣曝」下週恐迎大陸冷氣團
中央氣象署最新預測指出，昨（22）日晚間到今（23）日早上清晨最冷，各地出現10度左右低溫的機率高，甚至連江還有可能降到6度以下，水氣也偏多。而分析師吳聖宇則分析，下週二（27日）至週三、週四（28至29日）因為東北季風影響，北台灣溫度下降明顯，且不排除達到大陸冷氣團等級。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2則留言
有一種禮貌叫台人！結帳時「獨有舉動」成習慣 日店員嚇傻：第一次遇到
台灣人再度用行動證明，「最美麗的風景」果然是人。一名女子分享，自己發現只要在結帳時拿出千元鈔票，許多人都會不自覺補上一句「不好意思，我只有大張的」，彷彿付錢也需要先道歉。貼文曝光後，立刻引發網友強烈共鳴，直呼這根本是台灣人的日常。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 69則留言
把握週末好天氣！下週「變天時機曝」專家：兩波接力
生活中心／李汶臻報導近來民眾明顯感受到天氣轉冷，讓有關「霸王級寒流」的話題，在網路上掀起熱議。據中央氣象署預報，今（23日）上午受強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北及金門有持續10度左右、連江約6度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率。而氣象專家普遍預測，今日「強烈大陸冷氣團」開始減弱，氣溫逐漸回升，但提醒短暫回暖三天後，下週將有兩波濕冷空氣接力南下壓境，屆時又要變天了。民視 ・ 19 小時前 ・ 1則留言
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看
威力彩飆6.3億！專家點名「2星座」要發了 運勢一次看EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2則留言
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 76則留言
貝克漢才發聲！維多利亞「遭長子控6大罪狀」心碎出手了 1招擬止血
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）近來陷入家庭風暴。26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham）繼日前大動作封鎖父母社群帳號後，今（20日）無預警發出千字長文，首度公開指控父母長期操控家庭敘事、干涉婚姻，並傷害他的妻子妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。而外界也好奇維多莉亞的下一步動作。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 12則留言