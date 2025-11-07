封面故事／拿錢辦事質詢50億詐騙案 黃國昌用凱思收臺雅200萬
民眾黨主席黃國昌豢養狗仔資金持續現形！本刊掌握，黃支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價；此外，黃還砲轟國防部軍服採購涉弊，恰巧沈淳浤所屬的寀奕國際是製衣大廠。由於黃國昌具立委身分，非選舉期間不得收受政治獻金，竟利用實質掌控的凱思國際收錢辦事，恐涉及貪汙，成為SOGO案行賄立委的翻版。
民眾黨主席黃國昌高舉揭弊大旗，卻用人頭掌控的凱思國際收錢，不法對價行徑已形同立委收賄質詢SOGO案翻版，隨著相關金流曝光，臭不可聞祕辛再添一樁。
疑似收錢 替金主發聲
