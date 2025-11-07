封面故事／拿錢辦事質詢50億詐騙案 黃國昌用凱思收臺雅200萬

黃國昌（圖）今年6月在立法院質詢臺雅老董沈裕雄遭詐騙50億元案，被害人兒子沈淳浤恰好付給凱思國際200萬元，黃形同拿錢辦事，恐涉及貪汙。（翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌豢養狗仔資金持續現形！本刊掌握，黃支付狗仔薪水的凱思國際，今年年中收到一筆200萬元神祕注資，來源竟是成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤，巧的是，黃在國會殿堂高調質詢法務部，為沈家老董遭詐50億元出氣，更自爆在該案幫了很多忙，形同收賄對價；此外，黃還砲轟國防部軍服採購涉弊，恰巧沈淳浤所屬的寀奕國際是製衣大廠。由於黃國昌具立委身分，非選舉期間不得收受政治獻金，竟利用實質掌控的凱思國際收錢辦事，恐涉及貪汙，成為SOGO案行賄立委的翻版。

黃國昌賣力質詢臺雅案，自爆在此案幫了很多忙，原因恐與被害人之子支付凱思200萬元有關。（翻攝畫面）

民眾黨主席黃國昌高舉揭弊大旗，卻用人頭掌控的凱思國際收錢，不法對價行徑已形同立委收賄質詢SOGO案翻版，隨著相關金流曝光，臭不可聞祕辛再添一樁。

SOGO案爆發朝野立委集體索賄，前時代力量黨主席徐永明與其他藍綠立委均涉貪汙罪，一審遭重判。

疑似收錢 替金主發聲



