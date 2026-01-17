封面故事／掌富邦人壽投資實權 蔡明興女婿周佳歐浮上檯面
新年伊始，台股再創歷史紀錄，金融股指數也改寫34年來新高。當股民關注金融股能否續抱的同時，各大金控也啟動世代接棒。本刊調查，富邦金控（簡稱富邦金）二董蔡明興，除了早就安排獨子蔡承儒接下董事之外，近幾年也開始培養獨女蔡承媛夫婿周佳歐進入富邦金，更進入掌控4.5兆元資產的富邦人壽投資部擔任重要主管，隨著富邦人壽投資報酬率屢創新猷，也讓這位東床快婿在蔡明興心中地位攀高。
去年11月22日，富邦集團運動家庭日登場，集團大董蔡明忠跟二董蔡明興兄弟連袂出席，與6千多名員工同樂。金雞母富邦金控（以下簡稱富邦金）去年（2025）成績亮眼，前11個月獲利逾1,400億元，創歷史新高。「我們的盈餘目前應該是比前一年（2024）還好，如果不計算外匯的話，應該是有機會來挑戰前一年。」身為金控董座的蔡明興喜孜孜地說。
獨子蔡承儒 事業重心在美國
在創辦人蔡萬才「家和萬事興」的原則下，富邦集團以金融、非金融切割，2016年起，非金融（台灣大哥大）由老大蔡明忠（大董）擔任董事長，而富邦金控則由老二蔡明興（二董）掛董事長。二人一路率領富邦集團開疆闢土，事業橫跨金融、電信、電商、有線電視、育樂等，根據中華徵信所公布最新調查顯示，富邦集團以資產總額新台幣14兆2,502億元，連續第5年穩坐台灣第一大集團寶座。
為讓企業永續長青，蔡明忠、蔡明興兄弟也開始啟動接班計畫，身為三代年紀最長的二董獨子蔡承儒，就是最早進入接班梯隊者，除了先後成為富邦金創投、富邦媒、富邦建設、台北文創、台灣大等集團五家公司董事外，2023年更進入富邦金董事會，接任富邦人壽副董，去年股東會後，蔡明興受訪時還笑說：「感覺兒子做得還滿愉快的。」
近期金融圈屢屢傳出蔡承儒事業重心多放在美國，結縭多年的妻子鄭舒秦也隨同常居美國。「他（蔡承儒）人現在多在美國，」一位與蔡承儒熟悉的華頓商學院校友對本刊透露。由於近年來，地緣政治與國際變局動盪，這位金控「準接班人」卻不在台灣坐鎮，不免讓人臆測富邦接班有了變局？
夫婿周佳歐 安排進人壽投資
本刊調查，目前擔任董事的蔡承儒，在集團地位未有任何改變，同時間，二董夫妻最寵愛的獨女蔡承媛的夫婿、現年37歲的周佳歐，在蔡明興的刻意培養下，已經進入富邦金旗下最重要的部門—富邦人壽投資部擔任重要主管。
據富邦人壽年報顯示，富邦人壽員工編號M230的周佳歐，已於2025年1月1日晉升。他從2022年進入富邦金體系的「Global alternative & strategic investment（全球另類與戰略性投資）」部門擔任VP（Vice President，副總裁或副處長），去年已順利晉升為「Equity Investment Division（股權投資部）」VP。不僅如此，在周佳歐的LinkedIn個人經歷也得到證實。
「簡單的說，周佳歐等於有了全方面歷練投資經驗。不僅僅只是給意見的參謀，而是擁有實權，可以操兵打仗的大將。」1位富邦人壽內部高層透露。「目前（壽險）投資分成2塊，in fixed income（固定收益市場）和variable income（變動收益投資市場），目前他是variable income副處長，直接管理alternative investment（另類投資，指股票、債券和現金以外的非主流投資）和overseas equities（海外股票投資）。」
看到蔡明興將女婿安排到富邦人壽投資部門，1位外商壽險高層直言：「人壽投資部，就是富邦金的核心獲利單位。二董讓女婿掌舵，頗具深意。」從富邦金2024年的財報顯示，富邦人壽掌控的總資產規模逾4.5兆元，僅次於國內人壽龍頭國泰人壽投資部門管理的總資產7兆元。
2024年富邦人壽總投資報酬率達5.48％，創歷史新高，去年前三季富邦人壽稅後淨利位居市場第一。其中，國內外股票投資報酬率均超過2成。截至2025年9月底，富邦人壽RBC（風險適足率）約400％，高於主管機關標準一倍。「對於去年受到匯率衝擊很大的壽險業來說，能保持這樣的成績很不容易。」一位金控高層觀察。
擁實力人脈 與妻結緣於哥大
然而，進入人壽投資部的周佳歐除了率領團隊創下獲利紀錄外，也開始進行成本管控，據知情人士對本刊透露，「以前只要出差飛行超過4小時的旅程，都讓員工搭商務艙，駙馬（周佳歐）來了後，調整成只能搭經濟艙。」此舉已在內部引發抱怨，不少資深員工寒心，「幫公司賺這麼多，連這點錢都要省。」
不過，內部爭議並未減損蔡明興對這位女婿的厚愛。「二董很喜歡這位女婿，帥氣、陽光又有實力。」一位富邦高層觀察。因為周佳歐自身的金融實力、人脈加上經歷背景，讓自己坐上金控裡重中之重的投資部門，儘管職銜不是掛著投資長，卻已是實際操盤者。
外表英挺、身材頎長的周佳歐，家境殷實，其他兄弟姊妹也都優異，分別在金融和醫藥業工作，自哥倫比亞大學畢業後，28歲就考上錄取率不到10％的特許金融分析師（CFA）執照，先在J.P.Morgan（摩根大通）、美國知名區塊鏈技術公司Ripple擔任策略夥伴，專門替包括渣打、瑞銀、瑞穗等大型跨國銀行解決金融交易問題。
周佳歐不僅有金融實力，也有人脈。與妻子蔡承媛結緣於哥倫比亞大學，大學畢業後曾在富邦建設工作的蔡承媛，2013年重回校園，考上哥倫比亞大學研究所，變成周佳歐學妹，2人因此相識、相戀，周佳歐很呵護蔡承媛，常在親友圈公開放閃。「Kevin（周佳歐）還對Stephanie（蔡承媛）公開承諾，會追隨到天涯海角，無論海枯石爛。」
蔡明興對於獨女蔡承媛非常疼愛，她長年旅居海外，2010年從美國賓州大學畢業後，就到香港摩根大通（J.P.Morgan）私人銀行部門擔任分析師，「Kevin（周佳歐）畢業後在J.P.Morgan（摩根大通）工作，2人很有緣分。」蔡家親友透露。
學經歷相似的2人，交往3年後決定結婚，2016年6月，周佳歐與蔡承媛在紐約舉辦婚禮，9月返台宴客，蔡明興狠砸千萬在台北文華東方酒店席開百桌替愛女辦歸寧宴，匯集兩岸三地政商名流。
隔2年，周佳歐與蔡承媛生下一個女兒，讓蔡明興夫婦喜出望外。中間還有個小插曲，蔡承媛產女當天，蔡明興夫妻還在聽紐約愛樂音樂會，一聽聞喜訊，夫婦倆急忙前往醫院探視愛孫。
周佳歐與蔡承媛婚後並未立刻進入富邦集團，直到2022年9月，才正式進入富邦人壽，去年接下人壽投資部門的掌舵大位。「Kevin雖尚未進入董事會，歷經磨練後，未來可期。」富邦金內部人士觀察。
蔡明忠長子 早接受接班訓練
除了蔡明興積極培育東床快婿之外，大董蔡明忠長子蔡承道在富邦集團的接班之路也越發明顯。據本刊側面觀察，向來低調、面對媒體常常只回答「謝謝」2個字的他，去年出席活動時，明顯活潑許多。
像是去年出席台北富邦銀行與富邦娛樂合推的富邦悍勇卡記者會，身為富邦育樂副董事長的蔡承道，並未活動結束就離開，反而逛起合作夥伴的攤位。本刊問他對富邦投資運動的看法時，蔡承道很開心地回應：「大家一起把餅做大；內部要多進行資源整合。」還上台與同仁、合作夥伴大合照，展現親民的一面。
儘管蔡明忠曾謙虛地表示，「他（蔡承道）要學習的事情很多，接班還早。」據了解，他早替長子規劃接班藍圖，陸續安排蔡承道先後進入銀行、證券、產險等部門歷練，除跟在總經理韓蔚廷身旁學習，今年34歲的蔡承道，還一度從堂哥蔡承儒身上，接下富邦育樂董事長，同時也擔任富邦金副總經理與創新科技處長。
除金融歷練 負數位轉型重責
除了金融各面向歷練外，身為創新科技處長的蔡承道，領先本土金融同業，舉辦首場AI代理人員工競賽「黑客松」，鼓勵非IT背景同仁打造具備自動化能力的AI應用。「除了協助金融業務朝科技導向外，也能提升內部同仁數位能力。」富邦金控高層說。就在金融業紛紛導入AI、運用科技升級之際，蔡承道也肩負起富邦金數位轉型的重責大任。
大董蔡明忠37歲接班，蔡承道34歲，距離父親接班時間僅差3年。從近半年蔡承道出席的法說會、記者會上，都可看見他的改變。「眼神一樣清澈；面對鎂光燈或詢問多了一份篤定，」業內人士觀察。
在蔡明忠的培養下，蔡承道表現已越加成熟。由於蔡承儒多數時間留美工作，此刻又出現蔡明興拉拔表現不俗的女婿周佳歐，接掌富邦人壽投資大任，新的一年，富邦集團的接班梯隊會有何變化，各界持續觀察。
