封面故事／攻面板級封裝旗開得勝 專訪洪進揚：群創轉型雙腳並行

洪進揚帶領群創轉型有成，市值叩關2千億元。

新年伊始，國內面板大廠群創光電就傳出好消息。首先，布局多年的面板級封裝（FOPLP）順利打入矽谷狂人馬斯克（Elon Musk）所創辦的低軌衛星龍頭SpaceX供應鏈，讓群創股價短短1個月飆破1倍，比同業友達高出6成7之多；第二個好消息則是去年底併購的日本影音大廠Pioneer（先鋒）成效優於預期。雙喜臨門的群創董事長洪進揚接受本刊專訪開心地說：「拿到大客戶訂單證明攻半導體封裝有成，重要的是技術研發要持續跟上，雙腳並行才走得穩健。」

廣告 廣告

「今年特別忙啊！」美國消費性電子展（CES）結束的隔週，馬不停蹄回到台灣的群創光電（簡稱群創）董事長洪進揚，在台北辦公室興奮地與本刊分享心得：「今年群創帶著子公司CarUX，和去年底剛收購的先鋒（Pioneer）一起參展，往年我們都比較低調，只採邀約制，租飯店房間布置成一個展場。今年CarUX的攤位就直接進到會場北館，Pioneer則是本來就在西館參展，所以要3個地方跑來跑去，每天大概都走2萬步。」

群創積極發展車用視聽產品，子公司CarUX去年底收購日本車用音響大廠Pioneer。左為洪進揚，右為CarUX董事長洪進揚，右為Pioneer社長矢原史朗。（群創提供）

跨域半導體 轉型有成

接受本刊專訪的同時，正巧傳出布局多年的面板級封裝（FOPLP），順利獲得特斯拉執行長馬斯克創辦的全球低軌衛星龍頭SpaceX青睞，讓群創股價一路飆漲，短短一個月飆了一倍有餘，市值更上看2000億元大關。面對本刊詢問今年展望，洪進揚信心滿滿地表示：「群創面板級封裝是面板和半導體跨領域的結合，除了Chip-first（先晶片工法）以外，在RDL（重布線層）和TGV（玻璃穿孔）也可以做出貢獻！」

群創2019年拆分車用事業，成立子公司CarUX攻座艙顯示器。

談起布局有成的面板級封裝，洪進揚一開口就停不下來。「FOPLP用大型方形面板取代傳統的圓形晶圓，大幅提高基板利用率和生產效率；對於電壓幅度變化大的時候，適應性也比較強，很適合用在高功率（環境）。我們篩選到適合的客戶再去接觸，他們剛好也有需要。」洪進揚更透露，群創的FOPLP產線從去年第二季開始量產，目前產能已經滿載，月產量200萬顆。

群創從面板廠跨足半導體封裝，洪進揚直言團隊心態很重要，目前也轉變得很成功。「以前做面板，玻璃是自己的，做壞了回收就好，要把電路燒開之類的，也不用先跟客人講；做IC不一樣，IC是客戶的，我們就是服務業，每一個動作都要告訴客人。我認為半導體的心態完全不一樣。」

群創近年強攻扇出型面板級封裝技術，跨足半導體領域。

研高階技術 再上層樓

即使轉型旗開得勝，一舉拿到指標性訂單，但洪進揚很清楚，現階段不急著為了衝量而投資擴產。「坦白講現在群創出貨的Chip-first屬於相對中低階的技術。群創確實需要這樣的時機證明自己，讓其他客戶看到我們可以出貨，也有人接受。」

洪進揚話鋒一轉：「我們終極目標就是要往更高階技術走，這樣利潤跟門檻都會比較高，開發中的RDL希望今年能通過客戶認證。」他更以兩腳走路向前來比喻：「Chip-first量產就像左腳先跨步向前，另外一隻腳要先跟上來，把技術扎根，該驗證、取得客戶的同步去做，氣要夠長，要有耐心，就可以看到很好的成果。」

洪進揚今年在CES展特別忙碌，穿梭群創、CarUX和Pioneer 3家公司展場。（群創提供）

實際上，投入面板級封裝的企業不只群創，像半導體封裝大廠力成科技就計畫在竹科加碼投資443億元，聚焦FOPLP以及先進晶圓封裝，並在1月23日通過投資台灣事務所的審議。但已經開始出貨給SpaceX的群創，看起來進度更快。

談起成功打入SpaceX供應鏈，洪進揚眉開眼笑，接連以「因緣際會、很巧合、剛好有機會」回應。但本刊進一步追問SpaceX選擇下單的關鍵因素時，洪進揚卻低調表示不評論客戶，僅透露群創從早期就承接這家國際大廠的電動車訂單，並與團隊保持聯繫。

群創攻FOPLP報佳音，出貨特斯拉執行長馬斯克創辦的全球低軌衛星龍頭SpaceX。（翻攝SPACE X Flickr）

老少配聯姻 併購先鋒

群創不只在面板級封裝旗開得勝，近期在車用電子的布局也開始發酵。本刊調查，關鍵在於洪進揚2018年接任群創董事長後，就開始規劃「六六六藍圖」：第一個六年順利由虧轉盈，去年剛好步入第二個六年計畫，核心主軸為「突圍轉型、拓展觸角」，聚焦的二大目標就是「車用顯示」和「FOPLP先進封裝技術」。

為布局車用顯示，洪進揚透過群創子公司CarUX，於去年12月砸下1636億日圓（約新台幣337億元）完成收購日本車用電子大廠Pioneer的全部股權。

Pioneer是日本擁有88年悠久歷史的老品牌，在家用音響、車用影音及DJ器材都扮演要角，並曾締造多項世界第一，近年專注發展車載系統與高性能音響。成立不到7年的CarUX與Pioneer的結合，等於是年齡差距超過80歲的老少配，「這宗聯姻是『跨世代的結合』。」洪進揚笑著說。而收購金額也是台廠併購日本企業史上第二大規模，僅次於2016年鴻海併購夏普（Sharp）一案。

自駕車時代 看好車娛

洪進揚看好未來自駕車的資訊娛樂市場，整合集團綜效開發智慧座艙方案。

各界也好奇，群創為何選在此時以重金出手？原來，洪進揚看中的是車用資訊娛樂（Infotainment）在自駕車時代的發展潛力。「傳統駕駛燃油車時，注意力會放在路上，因為要注意行車安全，但進入自動駕駛以後，人們突然多了一段時間可以做自己的事情，不管是上網購物，還是看影音，也給了Netflix、Amazon或Google等網路大咖新機會，這將來都會轉換成經濟價值，車廠會開始與網路大廠談怎樣分潤這些時間。」洪進揚解釋。

過去車廠優先考量的是行車「安全性」，洪進揚認為，現在強調的則是「車主體驗」。「CarUX擅長車用顯示器，Pioneer則以音響系統出名，群創可以實現這件事，在所謂的Infotainment上，『影』跟『音』一定是結合的。」

群創採用方形面板、以玻璃作為中介層的FOPLP技術備受矚目。（工研院提供）

不僅如此，對於2家公司的互補性，洪進揚更早早做好功課。「CarUX主攻歐美汽車品牌，在日本曝光度較低，Pioneer則主要服務日系車廠，二者在發展區域也具有互補性。」

因此，去年洪進揚與Pioneer周旋併購事宜時，愛看球的他便以「棒球隊」取代「成親」的意象，來打動Pioneer社長。「因為家（成親）是以『愛』為基礎，必須互相包容，意思就是『有錯也不要講、得過且過』。但我直接了當地跟對方講，這樣的公司不會成功。我們要的是一個『Winning Team（求勝隊伍）』，各自做好本分，也會督促對方。」

三百天計畫 推進整合

問起將Pioneer從客戶變成自家隊友，目前雙方磨合的狀況如何？洪進揚欣慰地說：「團隊跨文化溝通比預期好。」他更透露：「以前不了解的事情，問外面的人也不確定真假、有沒有留後手？現在一通電話可以找到人問，而且是信得過的人，因為要一起開發產品、說服客戶，所以砲口一致對外，溝通效率比預期好，不是買到爛芭樂，我感覺士氣還滿高昂的！」

洪進揚2018年接任群創董事長後，聚焦車用顯示和FOPLP先進封裝技術。

洪進揚表示，接下來會以「300天計畫」推進2家公司整合，分作3個百日，分別達成聯合採購、交叉銷售，最終一起開發產品。他也預計整合初期每個月至少飛一趟Pioneer日本東京總部，親自指揮調度，「我現在都可以做代購了！」洪進揚開玩笑地說。

至於面板本業，仍持續面對獲得官方大力補貼的中國面板廠強力競爭，過去曾是台灣面板「雙虎」的群創與友達，前幾年一度淪落為「病貓」，但靠著面板級封裝新訂單，加上認列Pioneer營收拉動，群創去年12月合併營收達214.36億元，寫下近45個月以來的單月新高。

群創認列Pioneer業績，拉動去年12月營收寫下近45個月以來新高。

Pioneer是日本擁有88年悠久歷史的音響品牌，與CarUX在產品和市場面向皆互補。（翻攝Pioneer臉書）

問起成功率領群創轉型的心法，洪進揚說：「所有面板廠都在想轉型，要怎麼樣重新利用核心資產，不管是實體，還是無形資產。」他更以「農曆新年將至，衣櫃要清理、除舊布新」來形容這段時間的改革措施。

穩定現金流 靜待佳機

2024年，群創將位於台南新市區的南科四廠賣給台積電，現在仍在進行產能整合，逐步清空未使用的廠區。據了解，包括南科二廠、五廠都已清理完畢，空出的面積也與四廠差不多。本刊詢問洪進揚接下來是否有所處置？

群創2024年將南科4廠賣給台積電，目前包括南科2廠與5廠也逐步清空，待決議後續用途。（翻攝綠色工廠標章資訊網）

「未來調整的方法很多，也許有什麼新的用途可再放進來，現在台灣的工業用地還滿紅的，空下來之後，當然有興趣的人會來談。我們就多方接觸，也歡迎介紹。」滿臉笑意的洪進揚語帶玄機地說。

群創面板本業雖逐漸縮減，外界仍關心他如何看待今年的面板市況？洪進揚表示，過去消費者多認為電子產品應該降價，這次記憶體缺貨能帶動終端價格抬升很不簡單，也給了零組件廠多一點利潤空間。不過，他提醒隱憂是消費者可能因漲價而延遲消費。

「整體而言是喜憂參半，但是目前看來，第一季走勢當然是好的，今年第二季看起來還是不錯。」採訪尾聲，洪進揚再次強調：「群創過去6年，做的是『力保升級』，至少先穩定成為淨現金流的公司。目前帳上現金已超過400億元，投資機會就永遠在那裡。」似乎暗示著，群創未來仍有值得期待的新布局。

更多鏡週刊報導

封面故事／汽車、醫材、農產品關稅細節近日定案 台美貿易談判剩最後一哩路

封面故事／拿中國紅錢泰達幣收買軍人 揭中天林宸佑情蒐飛彈機密

封面故事／掌富邦人壽投資實權 蔡明興女婿周佳歐浮上檯面