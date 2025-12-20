封面故事／救JASM虧損啟動全球產能調整 台積電規劃熊本二廠直升2奈米
因為AI需求超火熱，全年業績上看3.7兆元的台積電，近期傳出日本熊本廠（JASM）產能利用率低迷、虧損無法止血的消息。本刊調查，身為掌舵者的台積電董事長魏哲家，要求內部規劃全球產能大調整，熊本二廠將從原本計畫的6奈米，改成生產2奈米，同時台積電也淡出成熟製程，全面空出舊廠升級至先進製程。「目前AI獨強，台積電想擴產卻地不夠用，CC（魏哲家）決定對全球產能進行大調整，打造最佳戰力。」知情人士透露。
上週一（8日），美國總統川普宣布，在符合其國家安全條件下，允許全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）向中國出口H200晶片，其中「25％的金額將支付給美國，相同原則也將適用於超微、英特爾等美國企業。」消息一出，立刻激勵輝達股價，就連台積電ADR也跟著大漲。
熊本廠虧損 調整全球產能
AI訂單超火熱，不僅輝達創辦人黃仁勳親自來台找台積電董事長魏哲家追產能，包括超微、谷歌、博通等AI晶片挑戰者，也頻頻擴大對台積電下單。不過近來卻有件大事，讓魏哲家頭疼，就是原本各界看好最快虧轉盈的日本熊本廠（JASM），竟持續虧損，讓台積電不得不趕緊動起來，全面調整全球產能因應。
本刊調查，中國成熟製程崛起，已衝擊台積電成熟製程的產能利用率，就連在台灣的先進6奈米製程也傳出產能利用率只剩6、7成。加上日本大車廠遭到中國電動車低價傾銷影響，車用晶片訂單需求走緩，立刻衝擊熊本一廠的28奈米產能利用率，JASM爆出虧損持續失血。「日系車用客戶訂單縮手，產能利用率拉不起來，熊本一廠無法轉盈，已經讓高層有所警覺。」知情人士透露。
更嚴重的是，台積電10月24日才和熊本官方簽署熊本二廠設廠協議，並且開始動工，依協議將新建一座6奈米廠。「但目前台積電在台灣6奈米產能利用率已不滿7成，熊本一廠的28奈米製程也因車用晶片需求疲弱、大量產能閒置，熊本二廠如果再興建一座6奈米廠，只是會讓JASM虧更慘而已。」半導體業界人士搖著頭說。
AI需求獨強，讓台積電業績衝天，業界樂觀認為全年營收上看3.7兆元。沒想到，台積電成熟製程利用率持續低迷，加上熊本廠失血嚴重，讓魏哲家率領的台積電團隊動了起來。「CC（魏哲家）要求盤點全球產能，計畫『以有餘補不足』全面調整產能配置，第一刀就是揮向10月底才剛動土的熊本二廠。」知情人士說。
擬優化製程 二廠攻二奈米
據知情人士對本刊透露，今年11月24日，日本熊本知事木村敬來台拜訪招商時，台積電內部就已決定放棄6奈米的興建計畫，將改為生產自駕車以及AI高階應用晶片。上週有日本媒體報導，熊本二廠暫停搬入設備作業，原本6奈米的生產線規劃升級為4奈米。日本經濟產業省官員也對外表示，「台積電正在考慮重新審視設計，以優化建築結構和布局。」
據本刊調查，台積電在內部已作出分析報告給魏哲家裁奪，日本熊本二廠極可能跳過4奈米，直攻2奈米製程。「因為，熊本二廠接下來就不是以日系車用客戶為主，而是轉向提供包括輝達、超微等AI晶片大客戶。」內部人士透露。
一位半導體業人士也對本刊分析，台積電4奈米早在2023年就進入量產，熊本二廠如果選擇4奈米，到2年後（2027年）正式投產時，就會面臨輝達等AI客戶大量轉移到二奈米的窘境。「過去台積電也曾經發生，2020年量產的6奈米，因為後來4、5奈米的更新製程，客戶紛紛轉向，導致6奈米量產第三年就爆發利用率跌破5成的慘況，可見，熊本二廠改4奈米的風險很高。」
只不過，一旦熊本二廠要改2奈米製程，台積電就必須面對投資金額從原本100多億美元，飆升至250億美元以上，同時間，還得符合新製程外移必須落後台灣一個世代（N-1）的規定。「中間還牽涉到日本政府是否願意提供更多補貼給熊本二廠。」業內人士觀察。
雖然，木村敬來台向台積電爭取熊本三廠時，也對台灣先進製程供應鏈招手，並祭出每家新台幣10億元的補助優惠，表現十足誠意。「只不過，熊本二廠改採2奈米後，日本本身並無AI客戶，等於新廠產能都會以出口為主，屆時日本官方能給台積電多高的補貼，仍有待觀察。」資深半導體業者說。
在中享補貼 遭抨補日虧損
另一方面，由於日本政府與豐田、索尼、NTT等日本8大企業財團，在北海道共同投資的晶圓廠Rapidus也是採用2奈米，量產時間與台積電熊本二廠相當接近，「屆時恐怕會出現兩強同時爭取客戶訂單，又搶政府補貼的局面，就連日本半導體供應鏈也必須面對，要先服務台積電，還是Rapidus的兩難抉擇。」
此外，台積電目前對熊本二廠進行調整的傳言仍是三緘其口，主要原因就是2奈米的投資計畫實在太敏感，依照經濟部對半導體N-1的規定，也就是台積電對外投資時，關鍵技術和製程要比台灣落後一個世代，以防止技術外流，並保持台灣領先的優勢。
實際上，讓魏哲家煩心的不止熊本二廠到底要改成4奈米，還是2奈米，中國南京廠明年能否繼續營運，又是件麻煩事。本刊調查，台積電在中國的南京廠正面對美國撤銷VEU（驗證最終用途）授權的問題。因為美國政府早在今年9月分就已通知台積電，將在年底撤銷南京廠的VEU豁免，此舉可能導致南京廠營運受影響。「VEU的期限年底將至，目前美國官方態度仍未見改變，南京廠要如何走下去，公司內部也無所適從。」知情人士說。
翻開台積電財報，南京廠目前是中國、日本和美國等海外投資當中，獲利成績最耀眼的項目，光是今年上半年，南京廠獲利就高達144億元。正因南京廠享有對岸官方的補貼，也引發中國同業抨擊，「根本是拿南京廠的獲利來補熊本廠的虧損，甚至是拿中國補貼打擊本土晶圓廠—中芯國際。」中國業者批評。
將閒置設備 賣給世界先進
一位半導體資深人士對本刊分析，台積電想讓南京廠繼續營運，並非不可能，只要把機器設備、零件和材料，都試著採用副廠的方式。「用副廠可能會影響晶片良率，和客戶的信賴度，但台積電也可趁機在中國執行『去美化』策略，進而培養新的一批供應商，降低過度依賴美國的問題。」該人士說。「但台積電也得小心，『去美化』恐會引發美方反彈，培養出的新供應鏈也可能被中國業者拉走。CC要如何權衡南京廠繼續營運的利弊得失，相當考驗他的智慧。」
但幸運的是，受到市場對AI需求高燒不退，讓魏哲家能持續透過調整全球產能，全面進行「騰籠換鳥」。像是目前備受中國同業低價競爭威脅的成熟製程，台積電的八吋老廠生產線出現大量閒置，為徹底解決問題，台積電已開始把閒置的機器設備賣給子公司世界先進。光今年以來，台積電已在5月與11月，兩度賣舊機器設備給世界先進，處分金額大概約29億元，「接下來同樣的戲碼，將會不斷上演。」知情人士透露。
一位半導體主管就不諱言，世界先進在新加坡擴產，同樣是買機器，不如用比較便宜的價格向台積電購買閒置的設備。「對台積電來說，主要的目標還是放在AI晶片等先進製程技術，現在這些舊製程的機器設備放在工廠裡閒置占空間，還不如處分賣給世界先進，一方面協助世界先進接手既有成熟製程客戶的訂單，同時間也把空下來的廠房，改建給先進製程使用。」
訂單大爆滿 積極找地建廠
「簡單來說，就是台積電的地不夠用啦！」知情人士透露，「台積電除了已在新竹、高雄興建2奈米廠，目前也計畫在南科附近加碼興建一座2奈米廠，但客戶對於3奈米、2奈米的需求實在太強勁，除了積極找地建新廠外，CC也把腦筋動到這些老廠身上。」
據了解，不只台灣先進製程訂單大爆滿、地不夠用，現在就連美國亞利桑那四奈米廠產能也被客戶預訂一空，第二座3奈米廠已經開始加快腳步進行裝機作業，第三座的2奈米廠也提前建置，預計後年就可以導入量產。
台積電日前已證實將在亞利桑那州現有廠區附近取得第二塊大面積土地，計畫打造一個獨立的超大晶圓廠聚落，以因應強勁的AI、HPC和手機需求。「第二塊土地面積與第一塊差不多，未來將興建2奈米，甚至更先進製程的廠房，擴大台積電在美國的製造規模與彈性。」台積電主管透露。
為解決日本熊本廠持續虧損問題，魏哲家大動作對全球產能大調整，預估未來先進製程占台積電營收會提高到8成以上，就算中國成熟製程以低價席捲市場，對台積電衝擊只會越來越低。加上日、美2奈米製程比重提升，過去被川普攻擊先進製程過度掌握在台灣手中的說法，也可順勢解套，對魏哲家來說，真可謂「塞翁失馬、焉知非福。」
更多鏡週刊報導
封面故事／引判決主張台塑王家海外基金擴及17子女 王文祥在美提新訴訟爭管理權
封面故事／中生代競爭暗潮洶湧 台積電接班布局魏哲家陷長考
封面故事／永擎上市強攻AI伺服器 專訪童子賢：AI大投資潮如諾曼第登陸
其他人也在看
隨機殺人犯張文媽媽是陸配？他揭國軍「很多」：有人已升中將，綠營還想說嘴？
台北市19日發生震驚全台的隨機殺人案，27歲嫌犯張文在台北車站投擲煙霧彈，而後到中山站誠品百貨南西商圈持刀殺人後墜樓，最終送醫不治，此案累計4死、6人輕重傷。由於張文頭戴防毒面罩、疑似身著防彈背心，小腿綁上護具，加之檢警在其住處搜出煤油桶、汽油彈製造工具等，明顯預謀犯案，背景及犯案動機備受關注。對此，前立委蔡正元直指，綠營大做文章說張文母親是中國大陸人，事......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 387
「北捷隨機殺人」震驚全台 精神科醫：張文、鄭捷、秋葉原有５大共通點
北捷台北車站、中山站周邊19日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，犯嫌張文墜樓不治。精神科醫師沈政男針對台北捷運周邊隨機傷人案進行分析，歸納出隨機殺人事件的五大共同特徵，並指出犯案者張文的行為模式與過去鄭捷案、日本秋葉原通魔事件有高度相似性。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 56
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 68
賴清德批「在野獨裁」！最新萬人網路投票結果震撼曝光
總統賴清德指控在野黨將國家推向「立法濫權，在野獨裁」的懸崖邊。此言論引發外界熱議，根據一項正在進行中的網路投票結果顯示，截至19日上午7點，已有10000名網友參與，高達93%網友認為「沒聽過在野黨獨裁，只聽過執政黨獨裁」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 462
畏罪才跳樓？誠品員工推測 「根本想逃逸」但張文算錯一步：紙箱早清除
妨害兵役通緝犯張文19日在台北市犯下震驚社會的隨機殺人案，至今包含他自己已有4人死亡，就在攻擊北捷後轉往誠品西南店展開另一波攻擊後，隨即從百貨公司樓頂墜樓身亡，雖然外界推測是遭到警方包圍而畏罪尋短，但誠品內部員工則透露，原本墜樓點堆滿紙箱，且就在攻擊事件發生前已經堆到一個成人這麼高，不禁懷疑張文勘查過地形，但就這麼剛好在他墜樓前已經清除完畢，導致張文墜樓後直接落在水泥地面傷重不治。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 83
冬至撞天赦日！「5星座、5生肖」財運太強 威力彩2.9億要買
今年12月21日迎接冬至，小孟塔羅雲蔚老師點名「5星座、5生肖」財運最旺，其中天蠍座善於運用資源，將資訊轉化為財富；屬龍者兼顧短期收益與長期規劃，使冬至期間財運達到高峰；另外，威力彩連14槓，12月22日再開獎，頭獎上看2.9億元，不妨買彩券試手氣。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 12
原本想法更殘忍！早就選定北車跟中山站 張文犯罪計畫曝光
捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著隨即砍殺路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方在張文下榻旅館後搜出2台平板電腦，進一步查詢雲端後發現，裡面竟有張文撰寫的犯罪計畫書，而且內容與犯案情節幾乎吻合。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 40
李亞萍罹患失智症 營養師示警：5大傷腦食物少吃
藝人余祥銓日前受訪時證實，母親李亞萍出現失智症前兆，甚至會在凌晨3、4點打電話給司機表示要出門，還曾把丈夫余天認成爸爸，這樣的狀況一週反覆發作3、4次。事實上，營養師高敏敏曾列出5大傷腦食物，示警失智症早已年輕化，越早預防越好。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 63
中國網球選手頻傳打假球 逄仁龍涉22場遭禁賽12年
（中央社台北20日電）國際網球公正調查組織（ITIA）19日公告，對中國網球選手逄仁龍禁賽12年並處以11萬美元（約新台幣350萬元）罰款，因為他在2024年5月至9月間操縱或企圖操縱22場比賽。上個月，ITIA才對兩名打假球的中國網球選手處以禁賽罰款，另有一名選手遭臨時停賽。中央社 ・ 10 小時前 ・ 13
今明全台躲不掉雨彈！一圖看「雨下到發紅」熱區 下波變天急凍時間曝
中央氣象署指出，今（19）日南方雲系北移，水氣增多，東半部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，西半部降雨機率亦逐漸提高，轉為有短暫陣雨的天氣，下半天降雨的區域逐漸變大也較為明顯，外出建議攜帶雨具備用；氣溫方面，東北季風減弱，北部、東北部及東部氣溫會稍微回升，不過中南部及東南部地區由於雲多且下雨，白天氣溫會反而有略微下降的趨勢，預測各地高溫約22至25度，低溫約17至20度，大致上是屬於較濕涼的天氣。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相
最近，「岔開腿坐」在網路上突然爆紅！這個過去常被嫌不雅的坐姿，竟被不少貼文封為「最護脊椎的姿勢」，甚至有人直言，久坐族想顧腰，就該把腿打開坐。但這樣的說法，真的站得住腳嗎？專家怎麼看，答案其實比網路流傳的版本更理性。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 11
面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用
昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 622
死神隔窗對望！星巴克店員「神速降門」 全網淚讚：救了無數家庭
19日傍晚在充滿煙硝味與恐慌的台北車站，一扇緩緩降下的鐵捲門，意外成為隔絕生死的最強護盾。當逃兵通緝犯張文在北捷M7出口引爆煙霧彈、揮舞長刀時，位於出口樞紐的星巴克門市上演了一場教科書等級的危機應對。這場驚心動魄的「鐵門救援」隨後在社群平台引發熱議，網友紛紛感嘆：若非店員當機立斷，傷亡名單恐怕會更加沉重。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 23
彈劾賴清德！最新網路投票81.7%表態贊成
國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團今（19）日上午在議場前舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，正式宣布對總統賴清德啟動彈劾案。根據最新網路投票結果顯示，有高達81.7%的網友表示贊成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 770
家樂福正式掰掰了！ 2026年中更換招牌 羅智先震撼出擊3盤算
昨（19）日統一企業傍晚發重訊宣布，旗下全資子公司家福股份有限公司（家福公司）經董事會決議，正式終止與法國家樂福（Carrefour S.A.）的品牌授權合約，並同步啟動更名計畫，全台量販與超市門市將陸續更換全新品牌名稱與招牌識別，時間點預計約落在2026年中旬。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 30
後天冬至「3巧合日」 廖大乙︰8生肖記得改運、補運
後天12月21日是冬至，巧逢天赦日，民俗專家廖大乙表示，週日是冬至逢天赦日，又碰到國曆12月21日所謂的「121新的起步日」，民俗專家廖大乙建議把握難得的「三巧合日」，尤其蛇、豬、虎、猴等今年犯太歲的生肖，記得「換氣改運」；而明年犯太歲的鼠、馬、兔、雞4生肖，則可提早補運。自由時報 ・ 1 天前 ・ 20
遇危險卻不跑？北教大副教授曝親身經歷
[NOWnews今日新聞]台北發生隨機砍人案件，相關畫面在網路瘋傳後，引發不少民眾質疑，「看到這種情況怎麼不快跑？」對此，台北教育大學副教授郭葉珍在臉書發文，以自身親身經歷說明，人在高度危險與突發狀況...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前 ・ 22
孫生記者會突失控 女子闖入舉牌喊「我是受害者」
孫生當場激動回應：「對！我承認妳那時候未成年，不是和解了嗎？妳還跟我要65萬！god damn！」孫生經紀人Jerry直衝上台怒罵主辦方：「65萬是不是給了！和解了，他們根本是設局給我們跳！」記者會後孫生接受媒體聯訪，坦承在對方未成年時發生關係，但強調「雙方是合意性交」，...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 30
李亞萍失智抗拒就醫 余祥銓無奈駁「分家忤逆」
余祥銓19日參與節目錄製，談到媽媽李亞萍失智症近況，他表示近半年病發越發頻繁，狀況時好時壞，從一周一次，到兩、三天就發作，有時凌晨四、五點起床，說要出去作秀，還一直夢到已故親人：「看到我爸以為是她爸爸我外公，我上網查了這就是失智前兆。」情況令人擔憂。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 50
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 3 天前 ・ 40