封面故事／斥資260億台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖

國巨連續成功收購芝浦和茂達，陳泰銘展現超強的執行力。

台灣被動元件龍頭國巨再度成為台股焦點，除8月宣布股票分割一拆四，讓成交量激增，近期更因先後收購日本芝浦電子（簡稱芝浦）與台灣茂達電子（簡稱茂達），股價飆漲逾1倍，市值也創下歷史新高。本刊調查，全因併購天王國巨董事長陳泰銘，再度透過併購擴張版圖，讓國巨成為橫跨主、被動元件，具一條龍解決方案的零組件巨頭。「能突破日本官方國安投資審查，吃下芝浦電子，不得不佩服，陳泰銘執行力真的很強。」一位電子業負責人對本刊說。

32「在AI急速普及的背景下，芝浦的溫度感測器，將發揮重要作用，不僅是產品本身，也將以歐美為中心，擴大芝浦的銷售通路，並擴增產能。」上月（10）月21日，國巨在日本東京召開記者會，宣布成功收購日本芝浦電子87％的股權，大幅超越原先預期50.01％的收購目標，董事長陳泰銘豪氣地說，後續國巨將依照日本的法規，持續取得百分之百的股權，並計畫在明年第一季完成。「對於芝浦，將實施三個擴充：第一個，是芝浦高階技術產品的擴充；第二個，是銷售規模；第三個，是產能。」

陳泰銘（左）與芝浦社長葛西晃（右）在日本東京召開記者會。（翻攝自nippon.com）

就在陳泰銘成功收購芝浦的消息公布後，國巨的股價連續大漲，截至11月3日為止，國巨市值已經達到5,265億元，在台灣上市櫃公司當中排名第16位，超過緯創、華碩等電子五哥，以及台塑石化、統一等老牌知名企業。

併茂達芝浦 一條龍服務



