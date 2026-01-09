封面故事／李麗娟被約談恐列貪汙被告 黃國昌涉收賄防火牆遭突破

黃國昌涉貪防火牆已遭突破，檢調隨時啟動約談行動。（鏡報林煒凱）

檢調偵辦民眾黨主席黃國昌涉貪案進入深水區！本刊掌握，專案小組在跨年前夕首度約談凱思國際負責人李麗娟，由於相關金流已過濾完成，證明黃國昌才是凱思國際的實際負責人，李麗娟則是黃涉貪的幫助犯，形同黃國昌所設的防火牆已遭突破。此外，本刊掌握，黃國昌小姨子高翬的耘力國際長期匯款給李麗娟，李再拿90萬元存入凱思國際，作為公司開辦的第一桶金，問題是凱思金流水位高達3、4千萬元，明顯與她的薪資、財力不符，加上狗仔、金主與李麗娟素無往來，說詞明顯與物證兜不攏，恐被改列貪汙被告，案情持續擴大延燒。

民眾黨創黨主席柯文哲近來動作頻頻，不但啟動土城十講、為黨版《人工生殖法》拜會朝野立委，假日更馬不停蹄到嘉義輔選，還計畫至南台灣常住，展現回歸氣勢，完全輾壓現任黨主席黃國昌，加上「2年條款」將如期執行，黃的麻煩也跟著開始，卸任立委失去立院保護傘後，檢調也將收網對他展開約談。

本刊掌握，專案小組在跨年前夕，首度以被告身分約談凱思國際負責人李麗娟。

凱思國際負責人李麗娟在跨年前夕首度被約談，訊後雖獲請回，但恐被列為貪汙罪被告。

李遭約談 說詞袒護黃

李麗娟在律師陪同下低調現身，對檢調提問有備而來，幾經思考才回答，連看筆錄也反覆思量，一副小心翼翼模樣，不禁讓人質疑是否深怕說錯話，讓檢調順藤摸瓜，一路辦到黃國昌。

雖然李麗娟的說詞明顯有所保留及刻意袒護黃國昌，檢方複訊後仍將她無保請回，因為檢調在查辦過程中已大有斬獲。本刊調查，李麗娟獨自住在大安區敦化南路，該社區屋齡50年，加上她住的是1房1廳格局，坪數不大，家境並非優渥，膝下也無兒女，收入來源就是耘力國際每月匯入的薪資。

李麗娟（圖）應訊明顯避重就輕，對檢調金流分析結果也難提出合理交代，黃國昌防火牆已遭突破。

詭異的是，她掛名凱思國際與求真民調負責人，還指派張晉源擔任《民報》董事長，短短5年相關公司的金流超過3千萬元，她卻只領一般行政人員的低薪，應訊時也無法對名下公司千萬元金流及人脈關係做出解釋，檢調光從帳戶資金流動分析，便拆穿她的供詞不實之處，隨時會發動更大規模的約談。

本刊掌握，凱思國際與李麗娟等人在金融機構往來的金流，早被檢調勾稽比對完成，李是高翬成立的耘力國際旗下安親班老師，不只扮演黃國昌夫婦的家僕，也是他們小孩的保母，還充當黃的人頭，由耘力國際固定支付她薪水，雙方金流明確，此外，李麗娟與黃國昌的姻親賴以強2021年再分別存入90萬元及10萬元至凱思國際，成為公司創業的資本額。

黃國昌的姻親表弟賴以強（左）曾現金存入10萬元至凱思國際，暗助黃成立狗仔隊跟監政敵。

李麗娟一方面從高翬的耘力國際領錢，一方面拿著現金存入凱思充當開辦費，凱思成立後成為黃國昌操作狗仔跟監政敵的大本營，缺乏資金時也是黃要求金主匯錢進凱思，黃、李2人在法律上明顯存在犯意聯絡及行為分擔角色之嫌，雙方關係及誰主誰從已昭然若揭。

凱思國際是狗仔大本營，藏身北市安和路商辦大樓，由黃國昌藏身幕後調度。（鏡報李智為）

被列共犯 金流疑點多

何況李麗娟後來成立求真民調並擔任負責人，公司資本額1千萬元，她名下持股4成，即400萬元，股款從何而來？連同凱思在內的2家公司檯面上往來金額超過3、4千萬元，明顯與她的收入及安親班老師不相當，除黃國昌被列為貪汙及洗錢犯偵辦，李麗娟也難逃司法追究。

由於李麗娟也與時任《民報》負責人張晉源全無交集，當年凱思國際卻以法人代表名義指派張出任《民報》董事長，種種跡證都顯示，黃國昌除了是凱思國際的實際負責人，連當時的《民報》及求真民調也全由他掌控，李麗娟及張晉源只不過是黃的人頭。

到了2023年，《鏡電視》前零元董事陳建平與黃安捷又各匯700萬元至凱思國際，不久，凱思國際就從原本資本額100萬元增資至1,500萬元，恰好與陳、黃2人共匯入的1,400萬元相當，但經濟部資料卻顯示李麗娟出資金額1,490萬元，不見陳建平及黃安捷在凱思國際的持股，其中疑點重重。

《鏡電視》前零元董事陳建平、黃安捷及求真民調總經理關智宇等人，匯款至凱思國際成為檢調追查重點。

更詭異的是，2025年間，求真民調總經理關智宇以莆田公司名義注資凱思國際100萬元，臺雅公司也匯款凱思國際200萬元，由於匯款當事人與李麗娟全無往來，加上李的工作與媒體業或民調都無關，不論受雇的狗仔或民調公司員工都從未聽李指揮，且金主的共同交集都與黃國昌有關，顯示凱思國際的實際負責人正是黃國昌，他以立委身分暗中透過凱思國際拿錢辦事，已成收賄鐵證。

黃國昌因2年條款即將卸下民眾黨不分區立委而失去保護傘，檢調將對他展開約談。（鏡報李智為）

黃找熟人 幫岳父訴訟

除了黃國昌深陷醜聞，他的家族爭議事件也跟著連環爆。本刊掌握，黃的建商岳父高熙治擁有的恆合建設公司，曾遭本刊踢爆「一屋二賣」，另在捷運旁的新建案不但將一樓大門外推阻擋逃生通道，更在大廳及其他公共空間使用易燃材料，甚至違規調整防火間隔，危及住戶安全；有住戶因此拒絕入住，竟被恆合建設威脅沒收400萬元違約金。

黃國昌岳父的恆合建設在北投推案（圖）曾爆出一屋二賣爭議，買主陳情無用，指控黃國昌置之不理。

本刊進一步調查發現，黃的岳父與石姓友人過去還曾貪政府便宜，非法占用學產地逾百坪，並積欠租金及違約金多年，雖遭法院判決必須給付租金及違約金，教育部也對高熙治發出支付命令，高當時並未提出異議，未料遭教育部進一步聲請強制執行並查封高在新北的房產後，高卻不服又繼續與教育部打官司，等於當年占用學產地積欠的租金，至今仍未還給教育部。

儘管黃國昌近年每次被問及岳父爆出的種種爭議都稱「毫無所悉，一切依法辦理」，並說「我岳父的生意，我從來沒介入，也沒有干預」，還曾自誇「不要懷疑黃國昌支持居住正義的信念」，但高熙治這件占用公家資源的爭議，卻遭爆背後也有黃國昌施力的影子。

黃國昌岳父高熙治（圖）遭控占用學產地逾百坪，且積欠租金及違約金多年。（翻攝恒合機構官網）

本刊接獲爆料指出，黃岳父這起積欠租金、占用學產地的官司，前年11月高熙治即分別再提出「停止執行」及「債務人異議之訴」，巧的是，高的委任律師洪肇彤與黃國昌的關係密切，眾所周知。

本刊進一步調查，黃國昌仍在時代力量擔任立委兼黨主席時，洪肇彤就是時力黨團助理，不僅幫黃的岳父打官司，就連黃的小孩近日一件請求給付違約金的訴訟，因孩子未成年，法定代理人是黃國昌及妻子高翔，但黃同樣找洪當孩子的委任律師，爆料人諷刺地說：「口口聲聲喊居住正義、撇清岳父爭議的黃國昌，卻私下找自己人幫岳父打官司，難道占公家地、欠學產地租金就是他口中的居住正義？」

黃國昌（右）妻子高翔（左）的戶籍設在凱思國際負責人李麗娟家裡，雙方關係為何？至今仍未說明。（翻攝賴嘉倫臉書）

租學產地 爭議逾十年

本刊調閱相關判決文書發現，黃岳父高熙治與石姓友人是在2007年1月20日起，向教育部承租北市士林區天玉段一小段433、868地號土地，面積合計逾300坪，租約至2011年12月31日，租金每月12萬6,676元，並約定每年6、12月底前繳租。

沒想到，高、石後續卻拒繳租金，遭教育部在2011年8月30日提前終止租約，自2011年3月15日起至同年8月29日止，高、石共積欠逾5個月租金及違約金，遭教育部解約之後，2人卻持續占用這一塊學產地至2013年3月31日，長達1年7個月。

根據判決，高、石共同占用的學產地位在半山腰，距離天母圓環步行僅約290公尺，地上還建有高熙治及石姓友人共有的平房，未居住範圍除有花圃約50坪，另有約25至30坪的游泳池及圍牆，後續該平房已遭拍賣移轉所有權。

法官認定，教育部向高、石討回所欠租金75萬7,430元，與違約金15萬9,089元，並計算延遲利息均屬合理，另也認定，高、石占用學產地是希望「繼續承租系爭土地而於未來興建建物出租獲利」，教育部以「公告地價年息5％」計算2人「不當得利」屬合理，計算後因違法占用土地的不當利得共140萬5,333元，無論租金、違約金或不當利得按年息5％計算利息。

身為債權人，教育部前年拿著債權憑證對高熙治強制執行，並在前年8月6日查封高位於新北市的一處房地，但高不滿，一方面提出「債務人異議之訴」，又向法院聲請停止執行，法院前年11月底裁定，高熙治必須提供158萬7千元作為擔保，才可暫停查封程序。

依照立法院預算中心報告，部分學產地長期遭占用，且有日益惡化情形，甚至曾遭監察院糾正。如今，黃國昌的岳父占用學產地、積欠租金一案，爭議已逾10年，該繳的欠款仍未繳清，至今仍與教育部打官司，背後卻有與女婿黃國昌熟識的律師助攻，不免諷刺。

占國有地 拆汐止老家

黃自己同樣也曾有慷公家資源之慨占用國有地爭議。2023年尚未加入民眾黨的黃國昌，就曾被爆出位在汐止的老家涉及違建占用國有地、位於保護區的土地違法使用為收費停車場，消息曝光後，不但停車場被新北市府依法開罰，黃在同年9月也宣布，汐止老家占用國有地部分已拆除完成，騰空返還，後續也會把老家整棟拆得「乾乾淨淨」，之後卻遭媒體打臉，新北工務局當年11月14日就核准拆除計畫，但絲毫沒有拆除進展，直到前年7月底才全部拆除完畢。

黃國昌汐止老家曾涉及違建占用國有地、位於保護區的土地也違法使用為收費停車場。（鏡報李智為）

不過，黃國昌去年12月又遭《鏡報》披露，他早搬離汐止老家，目前入住台北市仁愛路四段一處近億元豪宅，他當時僅回應：「我2023年把汐止老家拆了以後，當然就要在外面租房子住啊！」對照他在人前大談居住正義，自己及家族成員卻連番遭爆占用國產地及學產地的黑歷史，勢將再重擊黃已瀕臨崩壞的人設。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

