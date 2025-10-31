封面故事／橘子翻版！不法情節升高 黃國昌狗仔帳房李光昕突離境

黃國昌（右）狗仔帳房是永豐銀前總經理張晉源的女祕書李光昕（左），2019年曾現身挺黃修法。她在上月底突然出境未歸，恐成橘子翻版遭通緝。（翻攝自黃國昌YT）

黃國昌狗仔帳房曝光，且已在事發後離境！本刊查出，掌管凱思國際金流與人事的核心人物，竟是黃國昌的麻吉、永豐銀行前總座張晉源的祕書李光昕，她不但是張晉源的女密友，黃國昌還曾為她召開記者會，砲轟永豐金追殺揭弊者。狗仔醜聞曝光後，李光昕上月底突然閃電出境，行蹤成謎，宛如柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜翻版，都是醜聞爆發後立刻出國，檢警調已悄悄對相關人等展開約談，黃國昌黨狗駭媒醜聞風暴持續擴大。

民眾黨主席黃國昌籌組狗仔隊跟拍政敵及吸收駭客醜聞越滾越大！本刊掌握，幫黃國昌統籌狗仔班表、管理資金進出，一手掌握凱思國際人事與金流的關鍵人物，竟是前永豐銀協理李光昕，她是永豐銀前總經理張晉源緋聞的女主角之一，曾被本刊直擊踢爆過，黃國昌多年前還曾替她召開記者會，砲轟永豐金追殺揭弊者，可見黃、張及李光昕的關係密切。

本刊直擊，柯文哲及橘子在2年前曾密會張晉源，由李光昕送下樓，不久後，張晉源即辭去《民報》董事長。

李光昕離境 可能會合橘子

詭異的是，本刊9月30日獨家揭露「黃國昌指揮偷拍政敵鐵證曝光 凱思國際疑有港資」系列報導，質疑黃利用李麗娟當人頭，成立凱思國際公司付薪水給旗下的狗仔，3年燒掉3千萬元，錢從何來？李光昕似乎警覺苗頭不對，立刻搭機出國，至今行蹤成謎。與柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜在京華城案遭本刊踢爆後，同樣火速出國，至今滯留海外未歸如出一轍，未來恐遭發布通緝。

本刊調查，李光昕出身金融管理業，曾以吹哨者身分出面控訴老東家永豐金，地位遠遠超過掛名凱思國際人頭老闆的李麗娟，沒想到，她已在事件爆發後出境。由於檢調偵辦民眾黨創黨主席柯文哲涉貪案時，曾在柯家搜出「晶華↓orange出國」「木可內帳、有無洩漏、自我檢查」等撕碎的字條，懷疑是柯授意許出境，如今李光昕緊急離境，也不得不令人懷疑，是在某人授意下突然出國避風頭。



