封面故事／永擎上市強攻AI伺服器 專訪童子賢：AI大投資潮如諾曼第登陸

就在永擎上市業績發表會前，和碩董事長童子賢帶著金孫永擎團隊接受本刊專訪。

科技業湧現金孫上市潮，繼廣達旗下的機器人股、金孫「達明」掛牌後，電子5哥中最年輕的集團阿公—和碩集團董事長童子賢，最近也將迎接金孫「永擎」上市。日前，童子賢帶著永擎團隊接受本刊專訪，不僅希望永擎「比阿公（和碩）強」，還以「諾曼第登陸」形容這波全球AI基礎建設的大投資潮，他更預言：「會有5到7年的好光景，同時，AI將全面浸潤萬物（終端產品），也照耀萬物！」

「抱孫啦！」10月下旬，電子五哥之一的和碩集團，旗下的伺服器廠永擎舉辦上市業績發表會，現場冠蓋雲集，和碩董事長童子賢以大家長身分站在舞台上致詞，笑著對全場嘉賓說。

廣告 廣告

和碩董事長童子賢口中的「抱孫」，指的就是即將於11月下旬上市的永擎。

金孫發威 連八季賺錢

永擎能讓童子賢笑得合不攏嘴的關鍵，就在於原本在搶單火熱的AI伺服器代工戰局中暫時落後的和碩，終於靠著永擎扳回一城。業績發表會當天，童子賢臉上掛著滿意笑容，話卻說得很少，坐在台下給予台上大將熱切的掌聲，就算各界請他上台拍照，童子賢也拉著團隊共同入鏡。「童sir（童子賢）就是要把鎂光燈跟舞台留給永擎團隊。」知情人士說。



【點擊看完整全文】





更多鏡週刊報導

封面故事／斥資260億台日跨界收購 陳泰銘力擴國巨新版圖

封面故事／專訪！國票金改選前哨戰開打 耐斯二代陳冠如：支持公股解決亂象

封面故事／央行不開水龍頭928房市續凍 建商保守不買地讓利拚買氣