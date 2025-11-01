封面故事／獲美國國防部認證 雷虎從玩具模型公司翻身指標軍工股

雷虎看準無人載具搭配通訊功能將開啟新世代，主動找上中華電信攜手合作。

身為耐斯集團二代的陳冠如，不僅擔任國票金董事與國票證券副董，他還有另一個身分，就是近期台股當紅炸子雞、名列軍工指標股—雷虎科技的董事長。

今年9月中舉辦的「台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」盛況空前，更因國防部釋出新台幣500億元的無人機採購預算，讓諸多開發無人載具的軍工股們爆紅。身為台灣無人機領導廠商的雷虎，則秀出最新無人艦「海鯊號」（SeaShark 800），只見陳冠如穿梭在攤位內，親自為有興趣的客戶仔細解說。「這大概是我參加台灣軍工展人氣最旺的一次。」受訪當天陳冠如笑著說。

本刊詢問他，這次軍工展為何無人機這麼夯？「烏俄戰爭讓大家見識到無人機在不對稱作戰中的強大實力，說穿了，無人機就是一台會飛的工業電腦，台灣身為資通訊大國，絕對有實力分一杯羹。」陳冠如觀察，「國防部編列500億預算，大量採購無人機，也給台灣形塑產業的機會。」

轉為軍用 打造通訊網

隨著美中對抗加劇，身為第一島鏈前緣的台灣，面對對岸強大軍力威脅，從蔡英文總統以來，就積極鼓勵本土業者投入開發無人載具，雷虎正是其中的佼佼者，更與中華電信合作，不僅讓無人機由商用轉軍用，陳冠如更希望藉此打造一個海陸空都能串聯、不會中斷的通訊網。

雷虎於今年軍工展大秀「無人快艇」搶攻軍工市場大餅。



