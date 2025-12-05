封面故事／直擊！高翬急解散耘力恐涉滅證 黃國昌人頭現身新安親班

凱思國際掛名負責人李麗娟終於曝光，本刊直擊她出門都戴著棒球帽及口罩，加上外套，行徑極為低調。

民眾黨主席黃國昌豢養狗仔的凱思國際公司人頭負責人李麗娟終於曝光！本刊直擊，李麗娟的真實身分，就是原址在北市民生社區安親班的輔導老師，卻被黃國昌安插擔任凱思公司負責人，用以製造斷點；而安親班無照經營遭本刊踢爆後，最近又悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，不只李麗娟，包括黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。本刊同時發現，高翬11月下旬火速解散耘力公司，滅證意圖濃烈。隨著黃國昌的人頭曝光、金流異動、高家動作頻頻，檢調已加緊偵辦腳步，要讓犯罪之人無所遁形。

民眾黨立委黃國昌涉嫌利用人頭收賄施壓政府、拿錢辦事的罪證一一浮現，臺雅國際少東及《鏡電視》零元股東陳建平、黃安捷注資凱思國際的金流已確立，黃國昌為這些金主質詢特定個案也是事實，唯一是否涉嫌貪汙的斷點，就是凱思國際負責人李麗娟是不是黃國昌的人頭。經本刊持續2個月深入追查，確認李就是人頭，黃國昌才是凱思國際的實際負責人，錢一旦流入凱思，黃涉嫌貪汙犯行就已完成。

李麗娟小檔案

年齡：63歲

出生：金門

現職：安親班老師

備註：檢調懷疑擔任凱思國際人頭負責人

黑牌課輔 已轉移陣地

為了證明李麗娟只是人頭，本刊多日守候，終於拍到李的廬山真面目，根據直擊畫面，可以證實她就是黃國昌老婆高翔娘家長期聘雇的安親班老師，專職照顧高家親友的小孩，薪水也是高家給的，雙方聘雇關係穩固、往來密切，黃不可能不認識，先前黃一再託詞迴避、轉移風向，只是更加印證他的狡猾。



