封面故事／豪車停滿山谷畫面超震撼 新竹三環幫權利車恐涉4重案
近年台灣多起槍擊案，槍手清一色利用「權利車」逃亡、製造斷點，讓檢警追查屢屢受阻，直到去年新竹三環幫副幫主遭槍殺，檢警追查犯案車輛來源，赫然發現與三環幫旗下融資公司配合的車行，竟然在山區停滿2百多輛權利車，這才驚覺近來包括高雄通緝犯遭槍殺等4大重案，作案權利車很可能就是三環幫所提供。知情人士透露，三環幫近來迅速崛起，已從地方勢力變成跨國犯罪集團，並透過詐騙吸金，勾結政客壯大聲勢，擁有大批軍火，嚴重衝擊治安，檢警正持續蒐證，希望有效壓制、瓦解三環幫。
去年1月24日晚間，新竹竹東一家公司突然闖入5名黑衣人，接著屋內傳出密集槍響，警方趕到時，5人已搭乘接應車輛逃逸，而現場一名身中二槍、還遭砍斷手掌的男子名叫劉憲治，綽號Tiger，是在地幫派「三環幫」副幫主，雖然救護車緊急將其送醫，最終仍宣告不治。
隱密山區 藏車二百輛
案發後，警方很快鎖定涉案人身分，但5名槍手與接應駕駛，早已連夜搭機潛逃出境，最後在警方策動下，才陸續從澳門、日本、泰國返台投案。警方調查，6人都是三環幫新生代成員，主嫌姜男供稱，因不滿父親遭劉憲治毆打，才夥同其他幫眾殺劉洩憤。
然而，「小弟殺大哥」是道上大忌，姜男等人真的只因為姜父被毆，就涉險犯下如此重案嗎？警方對此存疑，研判一干人等可能是受與劉憲治有利益衝突的藏鏡人指使，才將劉殺害，因此即便凶手全數到案，警方仍持續針對犯案環節深入追查，結果在去年底有所斬獲。
警方發現，接應姜男等人逃逸的車輛，來自三環幫旗下融資公司的配合車行，於是在去年11月兵分多路，搜索三環幫旗下的六處據點，並在芎林鄉二處隱密山區，查扣到232輛權利車，整個山谷停得密密麻麻，其中不乏雙B名車，畫面超級震撼，而這也讓警方意識到，三環幫已經不只是傳統的地方黑道，可能也在其他重大刑案中，扮演關鍵的後勤角色。
警官A先生指出：「根據警政署統計，2024年全台與權利車有關的刑案高達611件，近年發生好幾件重大槍擊案，槍手都是連換好幾輛權利車逃逸、製造斷點，我們當時就懷疑有特定組織操盤，才能在短時間內調度多輛權利車犯案。」
權利車小辭典
權利車通常指車貸未還清的車輛，因車主有資金需求，再私下抵押給當鋪或融資公司借錢，卻因車主還不出款項，又遭賣出抵債，由於原本貸款尚未還清，車輛所有權仍屬原貸款機構，購入的買家僅能取得車輛使用權，而無法進行正式的過戶手續，因此也衍生出許多法律風險，但因車價通常遠低於市價一半以上，所以成為許多經濟較弱勢的民眾想買車代步時的首選，也正因其易於入手又方便脫手的特性，如今更成為不法分子犯案時的利器。
多次轉手 持有人難查
「這次三環幫的權利車基地曝光，證明我們的推論方向沒錯。」A先生表示，像去年發生在高雄的通緝犯遭槍殺案，共犯就是先到新竹購買權利車，再南下交給槍手犯案，且犯案後的逃逸過程中還使用不只一輛權利車，若就地緣關係來看，極可能就是由三環幫的權利車基地所提供。
A先生加碼說道：「2021年的新店花園新城槍擊案、2023年的桃園角頭黑人命案，以及2024年的台南漁會理事長林世傑命案，這些案件都有一個共同特點，就是犯案前都先購入數輛權利車當作案工具，不得不讓警方懷疑，背後要有像三環幫同時擁有2、300輛權利車的組織提供支援，才有辦法做到，目前相關案件的承辦單位也展開調查，以釐清三環幫是否有涉入。」
由於權利車車主登記還是當初的貸款人，但車輛已遭三環幫所掌控的融資公司轉手賣掉，經過幾次轉手，提供犯罪作案之用，警方就算以車追人，也只能查到原始貸款人，難以追到最後持有人，形成斷點。
誘騙民眾 假購車貸款
調查顯示，三環幫能一口氣持有那麼多權利車，是透過一套完整「代辦貸款與債務整合」手法，坑殺債信不良的民眾。專案小組分析通訊紀錄及資金流向，發現三環幫吳姓幹部指揮據點，假借行銷公司、代辦貸款公司、車行及融資公司等名義，分別扮演招攬、過戶、放款角色，吸引急需資金的民眾詢問，若被害人可提供不動產擔保品，則介紹至集團旗下融資公司，誘騙被害人抵押借款，再讓其背負鉅額違約金及債務。
但若被害人無法提供相關擔保品，就會成為三環幫製造權利車的人頭工具，以其信用不佳為藉口，要求民眾前往旗下車行配合執行「假購車貸款方案」，也就是要民眾先以在該車行購車為由，向車行長期配合的當地金融機關申請貸款，當款項核發撥予車行後，車行會先將該車過戶到民眾名下，再請民眾拿相關文件，回頭把車抵押給融資公司借款，並由融資公司放款給受害人。
惡劣的是，被害人不僅從頭到尾都碰不到車，最後還得把車子抵押給融資公司借款，拿到約3、4成的貸款金額，卻要兩頭付款，除了開辦費及手續費外，一方面要付給金融機構車貸全額費用，另一方面，向融資公司抵押借款，也要連本帶息還款，等於被剝二層皮，而權利車還被三環幫轉手黑市，進一步牟利，或成為協助幫派分子犯案的工具。
地方幫派 轉型企業化
道上人士B先生則直言：「雖然外界普遍認為，切斷權利車的金流就能瓦解三環幫，但是現在的三環幫早已不是傳統的地方勢力，權利車生意不過是該幫派獲利及作為幫眾犯案工具的一個環節，三環幫透過權利車詐騙坐大以後，已經成為國內上市櫃公司及其他幫派的幕後金主，其影響力甚至早已深入政商圈！」
本刊調查，三環幫成立於1960年，90年代因賭博電玩盛行，讓三環幫賺進第一桶金，成為新竹竹東的霸主，卻也因此頻頻與三光幫、風飛沙等新竹在地幫派發生衝突，後來卻因當時老大捲入太陽會的新舊派系之爭遭槍殺身亡，幫眾紛紛揚言復仇，被警方盯上掃蕩，一度銷聲匿跡。
「而讓三環幫翻身的關鍵人物，就是去年初被槍殺的劉憲治！」B先生斬釘截鐵地說，三環幫因警方掃蕩元氣大傷，根本無法與其他幫派競爭，直到劉出獄後，才讓三環幫轉型，從原本單純的暴力組織，進化到企業犯罪型態。
與劉憲治熟識的C先生透露，劉在2000年初期加入三環幫時，也是靠收保護費或暴力討債牟利，2009年，劉涉及一起少年命案，被認定協助棄屍，遭判刑入獄，在牢中結識一名因吸金20億元入獄的詐欺犯，引起了他對商業詐欺犯罪的興趣。
C先生表示，劉憲治出獄後，就開始做權利車生意，並以「一車多用」的手法牟利，簡單說就是買進一輛車，先拿去抵押借錢，再把車輛轉為權利車、進行詐騙，接著提供給道上兄弟作為犯案工具，或直接當成贓車送去「殺肉」，再把拆卸下來的零件走私銷往中國。
電信詐騙 首進柬埔寨
後來因二手車行林立、市場飽和，加上三環幫當時的實力仍無法與其他幫派在新竹一爭長短，劉憲治於是改變路線，轉做跨國電信詐騙，更成為國內黑幫前往柬埔寨設立機房的祖師爺，也因此讓三環幫繼先前的賭博電玩事業後，再一次賺了大錢，甚至還在當地搞起軍火生意。
C先生說：「黑幫分子有錢又有槍的時候，江湖地位就不可同日而語了，後來台灣其他黑幫分子要到柬埔寨設立詐騙機房，都想方設法要找劉憲治請益，甚至還有幫派直接派小弟到柬埔寨當三環幫機房的保全，目的是希望能夠晉升到幹部階級，學到一些詐騙眉角，後來三環幫還把機房擴充到法國等歐洲國家，變成跨國犯罪集團。」
劉憲治後來回台發展，在獄友的建議下成立「共進商會資產有限公司」，開始進行放款業務，目標鎖定經營不善的上市櫃公司董事會成員，若對方還不出錢，就要求交出股權或經營權，然後利用對方公司洗錢兼洗白，在其複雜的金流中，甚至掌握了台灣無人機國家隊公司約10％的股份，由於劉曾將其他公司的關鍵技術轉移中國，他伸手國家隊公司後，台灣無人機是否有「染紅」疑慮，也引發關注。
有恃無恐 政商關係佳
至於幫派出身的劉憲治，為何能在商場上橫行無阻？C先生透露，因為劉不僅透過獄友結識卸任及現任官員，更對政治人物非常大方，劉不止一次在友人面前說過：「什麼錢都能省，就是該給政治人物的不能省！」加上三環幫成員中還有現職司法人員，讓劉更加肆無忌憚。
B先生進一步表示，道上甚至傳出，有政治人物以開一個桶子（機房）200萬元的價碼，投資劉憲治的電信詐騙事業，因政治勢力撐腰，其他黑幫成員根本不敢得罪劉，深怕因此成為檢警查緝、掃蕩的對象，更驚人的是，劉似乎還透過這層政商關係，替三環幫在台灣設立了專屬軍火庫。
「聽說劉憲治透過管道，把柬埔寨的軍火大規模走私回台，藏在一個無人出入的空屋內，除了像權利車一樣，將軍火有償提供給其他幫派作為犯案之用，還打算以武力擴張勢力範圍。」B先生表示，劉的操作讓三環幫越來越囂張，不僅擺出喪葬陣頭，挑釁即將調動的警局分局長，甚至連下令查辦的警界高層，家人安全也受威脅，相當離譜。
A先生補充表示：「其實劉憲治被槍殺後不到二個月，新竹警方就在竹北一處鐵皮屋內，查獲三環幫死對頭、天道盟太陽會的軍火庫，起出三十幾枝長短槍及三百多發子彈，研判就是為了火拚、搶地盤做準備。」
除了太陽會外，劉憲治跟其他幫派的互動都是採合作模式，且幾乎都是金援角色，自然不會有什麼衝突，但隨著劉疑因幫內利益分配問題遭槍殺身亡，包括三環幫在內的新竹黑幫勢力是否就此失衡？版圖又會如何調整？檢警目前正嚴密監控，也將積極蒐集相關犯罪證據，希望壓制、瓦解黑幫勢力，維護社會治安。
更多鏡週刊報導
三環幫崛起亂台／台灣幫派赴柬詐騙始祖 揭新竹三環幫恐涉4大槍擊重案內幕
三環幫崛起亂台1／權利車停滿山谷畫面超震憾 警揭三環幫暗助黑道犯案祕辛
三環幫崛起亂台2／靠權利車扒多層皮撈金 三環幫坐大成政商人士金主
