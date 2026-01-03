封面故事／2025年度風雲人物 40萬噸的奇蹟 鏟子超人聯盟
超人始於災難的極限。9月23日，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，數十萬至數百萬噸淤泥覆蓋光復鄉，19人死亡、5人失聯。之後50萬人次志工湧入，20天清除市區40萬噸淤泥，他們被稱為「鏟子超人」。
災後百日回頭看，這些村長、搜救隊、醫護、物資站人員、志工協調者、國軍，並非沒有極限的英雄。搜救隊48小時只睡3小時、物資站第5天才找到500公尺外的倉庫、志工組織者災後閉關1週自癒…
正是這些極限，映照出台灣最需要的韌性。
9月23日，受樺加沙颱風環流影響，位於花蓮的馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，導致光復鄉市區、周邊部落嚴重淤積，共19人死亡、5人失聯、157人受傷。估計約數十萬噸至數百萬噸的淤泥，覆蓋了這片曾以製糖業聞名，有棒球女足名校光復國小、光復國中、留存阿美族傳統文化的土地。
燃燒後 也會疲憊挫折
之後發生的事，創下台灣民間救災史的紀錄：50萬人次的志工與11萬人次的國軍、NGO湧入，20天清除了市區約40萬噸淤泥。人們自發地從台灣各地，或乘火車，或開車載機具，來到光復鄉。大家稱他們為「鏟子超人」，政府感謝他們的付出，社會讚揚他們的精神。
100天後，我們想問的不只是他們做了什麼，還有「他們經歷了什麼」。因此記錄了不同救災角色的故事：醫療團、搜救隊、社工、志工組織者、避難講師、物資站人員、專業器具志工、國軍。有的在前線鏟土，有的在後方協調，有的接住倖存者身體或心靈的創傷。雖然被稱為「超人」，但他們不是沒有極限的英雄，而是會疲憊、會挫折、會懊悔的人。
12月10日，東華大學強韌台灣團隊主辦「災後重建與防救災論壇」。地球公民基金會專員、馬太鞍堰塞湖特遣隊成員梁聖岳指出：「如果可以，希望不要有任何『英雄』或『超人』的誕生在災害之後，因為這是誕生在一場悲劇之中，用他人的不幸所堆積出來的。」
正因如此，當我們稱讚超人時，也該看見他們承受的代價，那些不該由個人承受的系統性問題。例如負責糖廠物資中心的新女力公益協會，在災後第5天才發現附近有另一個物資儲存站。政府在重建跟防災上，傾向快速、效率的工程本位，而忽略部落，恐重蹈覆轍。此外，阿美族青年憑藉階層文化，在救災時展現快速的動員能力，也值得漢人社會借鑑。
協調數位工具平台「光復超人」「光復救災資訊整合地圖」的莊慕華（小海），也是地球公民基金會花東專員，從這次經驗中反省出：在大型救災現場，建立「邏輯」與「節點」其實優於死守SOP。SOP往往是為了應付檢查或靜態情境，但在不斷變化的災難現場，更需要的是一套應災邏輯。這套邏輯的核心在於建立「節點」：誰負責接收與釋放資訊、誰負責統籌資源。如此一來，才不會陷入動員力量過大、自身癱瘓的窘境。
光有平台跟工具還不夠。小海指出，地方需要「虛實整合」：納入數位能力較低的群族，幫助他們跟家戶或鄰人建立數位節點，「當有人不會用手機或沒網路，在災難發生時，可以找到一個有手機跟網路的人，這樣工具才能真正發揮作用。」這正是救災後期，負責家戶物資運送的「光復小蜜蜂」，得以運作的原因。
超人們 也需要被接住
原運工作者、太巴塱青年階層Namoh Ka'atay，在10月8日跟一大群鏟子超人遇到假警報，因為不熟地勢，大家根本不知道往哪逃，「連國軍跟警察都慌了。」他認為重建、防災應回到部落歷史與環境知識，如果參考部落的古地名或遷徙路徑，就會發現許多現代受災區本就是河水流域區，「因為河流記得走過的路。」
東華民族發展與社會工作系副教授黃盈豪，在救災期間旁聽馬太鞍部落青年會議，開始思考：在漢人社會或城市，這樣的經驗能不能複製？他認為，關鍵在於平時的社區連結，「如果我們可以盤點好大家的能力，誰會水電、誰懂諮商、誰很會算錢，而不是讓大家都去挖土，或許能更善用資源。」因此，他提出仿照日本的「中介組織」，建立一個聯繫政府與NGO，也聯繫NGO之間的平台。
但無論系統如何改進，有些事實仍無法迴避。根據水利署與地質專家調查，馬太鞍溪仍殘留超過2億立方米的沙土。河床受土沙抬升，蓄水量變少，未來再氾濫機率極高。台灣本多颱風地震，如今，在自然災害之外，更面臨「複合性災難」的戰爭風險。
如果說鏟子超人的故事值得我們在百日後重新閱讀，正是因為這些人在混亂中努力：他們的經驗是面對下一次災難的種子，他們的極限則是一面鏡子，映照出我們還有哪些不足。這些故事，有傳承也有教訓，有心魔也有辛酸。在復原的路上，除了災民被看見，超人，也需要被接住。
當避難講師成為災民
康康，45歲，民防單位避難講師
馬太鞍溪堰塞湖溢流後90多天，光復市區大致恢復往日景象。但來到佛祖街，仍是荒蕪一片。不遠處有台怪手，跟比人還高、看不到盡頭的土堆相比，渺小得像螞蟻。康康趁台北工作空檔回來整理，順便跑受災申請流程，並接受我們採訪。
經實證 只算低分通過
她家對面，正是9月24日被救出、但阿公（乾姑丈公）和阿婆（乾姑婆）不幸遇難的6歲小女孩家。
大水來的時候，康康正在台北，第一時間接收轉播。轉播者是她母親，正一邊跟她通話一邊動作。「我媽一直喊『水來了』，還說她都有拍下來，我聽了忍不住喊：『靠么，妳現在還拍啊！要跑了吧？』但我聽到她說：『外面有洗衣機被沖走了。』發現這是一個Keyword。連洗衣機這種重量都能被沖走，表示水流力道非常強。我立刻叫她把門窗封死，往二樓逃。」
康康的職業是避難講師，母親與兩個阿姨在佛祖街比鄰而居。避難講師家人遇到災難，剛好可以作為一次驗證所學的機會，可惜結果只能算低分通過。「0403花蓮大地震後，縣政府有發避難包，但包括我媽跟兩個阿姨，好像拿伴手禮一樣，翻了翻有啥就丟到一邊，逃難第一時間，她們拿的都是手機。」
康康認為，最大的問題是長輩缺乏防災意識，「不用說戰爭了，就連跟他們宣導地震防災，我爸也會說死一死就好。但這一次光復水災，讓他們發現災難其實是漫長的過程。防災，也是為了讓自己在災難來臨時過得『舒服』一點。」
除了過得舒服一點，擁有防災意識並自救，也能讓救難資源更有效的運用。康康的父母就是活生生的案例。因為有閣樓可躲，加上她平時幫他們囤積的物資，所以救難隊抵達時並未第一時間救他們，而是去救更緊急的人，例如她兩個阿姨。
「避難要記住3個3：3週沒吃東西、3天沒喝水、失溫3小時，都會致命。我阿姨往頂樓淋雨避難，7小時後才被救出，如果災難不是在9月，而是冬天寒流時，又沒避難包裡的急救毯，怎麼辦？」
「災難來臨時，還要記住三個『我』：我是誰？我在哪裡？我要做什麼？」以這次洪災為例，第一個「我是誰」，是為了確認自己是不是高風險災民，第二個「我在哪裡」，是確認自己的位置，是在平房還是能垂直撤離的地點，結合前兩者，才能決定「我要做什麼」：自己是低風險區可以居家避難並儲存物資？還是位於高風險區，必須立刻抓起避難包外出？
康康在災難第二天早上搭火車回到光復，「一出車站，我就看到兩個警察在那，心想該不會被管制了吧？直接問：『請問我可以走進去嗎？』結果他說他們不是這裡的警察，只是因為有長官來巡查，配合下來支援的。我想說：『不管了，我媽還在裡面，還是要去救她。』」
舉己例 防災不再抽象
一路上，她一下避開水流，一下沿高處走，平常只要30分鐘的路程，不知道走了多久，才在中午左右抵達，接出母親。之後幾天，她協助清理汙泥，才想起週六有演講，「本來我很掙扎，要留下來救災還是回台北講課，但後來想到這是很好的經驗：以前講避難都很抽象，現在我可以用家裡災後的照片、我媽媽跟阿姨的故事，幫助學員建立防災意識。」
「災難發生，你可能很幸運，得活很久。如果可以，為何不讓自己舒服一點，度過可能沒水沒電的狀態。」康康的聲音迴盪在空盪盪家中，「現在，我媽開始準備避難包了。」她苦笑說。
在一無所有的屋內，最顯眼的，除了泥流淹過的灰，是一台停在下午3點多的掛鐘。
中共打來也沒什麼好怕的了
王梓安 68歲，花蓮縣光復鄉大馬村村長
擔任光復鄉8任村長的王梓安，因為收到政府的溢流通知後認真以對，大馬村1,100多人全員平安。但其實，當王梓安真正聽到「蹦」一聲時，他沒有意識到這就是堰塞湖的大水。
蹦一聲 以為飛彈打來
抵達王梓安家時，他正好從活動中心廣播完回來。進門沒多久，馬太鞍的頭目就騎著摩托車過來確認剛剛在宣布什麼？原來，當初救了全村的廣播系統被大水沖壞後，鄉公所重新添購的是「桌上型會議麥克風」，就算開到最大聲，村民也聽不清楚。還好大家都有危機意識了，沒有人會輕忽村長的廣播。
溢流前2天，王梓安以國語、阿美族語廣播、要所有村民預防性撤離，也協調消防將臥床與行動不便者送往醫院或光復高職，「我一直看、一直點，我要確認安置中心裡有幾位，不然有一隻羊迷失怎麼辦。」當天早上，他再次挨家挨戶確認，「主要是怕他們覺得好像沒事就偷跑回來。還有後來才搬進部落的外地人，他們不知道嚴重性。」
不過，中央給村長的訊息是早上8點會溢流，到了10點、12點都沒動靜；直到下午2點出頭，王梓安接到電話，「村長，我們監視器拍到堰塞湖的水剛剛溢流，可能馬上就會到馬太鞍橋。」
當時王梓安正陪伴住在另一個村的89歲失智岳母，岳母家有3層樓，符合垂直避難的條件。當他遠眺堤防與河床的狀況時，突然「蹦」一聲，「我是怎麼想的你知道嗎？我以為中國大陸的飛彈打過來了。」
不是剛收到通知？但他完全沒想過「溢流」會是「海嘯」。太太、女兒嚇到哭出來，「那畫面太恐怖，我想房子可能都撐不住。」趁著大水還沒抵達，王梓安決定背著岳母下樓，「我岳母一直喊屁股很痛很痛，因為我是滑下去的，根本來不及走樓梯。」他催足油門，全家一起逃往部落最高點馬太鞍教會。
眾人看著駭人的末日景象，大水甚至淹進安置點光復高職的一樓，還好大家相互幫忙把老人家背到2樓避難。「感謝上帝，救了我們全村的人。」王梓安滿懷感恩地說。
會不會慶幸自己相信專業、認真執行撤離？他說：「當然是相信專業。」也慶幸溢流是發生在白天，「如果是晚上，不得了，連要救人都看不到人。」
經歷這次災難，王梓安認為中共打來也沒什麼好怕的了，「頂多『蹦』一聲後趕快去避難，天災才是最可怕的。」
同歷劫 部落更凝聚了
劫後餘生，王梓安感覺部落的心更凝聚了，「馬太鞍90％都是阿美族人，之前有些人會說要恢復巫師文化，還有很多事情很傷腦筋，這次水災感覺有把大家救回來一點，感覺信仰有更堅強。」雖然對後續遷村還沒有共識，王梓安自己也喜歡住在原地，「但如果說要遷的話，我會想到《聖經》的出埃及記。」他虔誠相信：上帝會帶領。
我們看到王梓安的手機有外孫女照片，問他以後會怎麼跟外孫女講這一次的經歷？「我會講故事給她聽。」講阿公是全村的希望？「不是，我會講我們部落最先是從舞鶴山、那邊有一個叫做Sapat的地方…」
看來這個故事，可以讓災後累到住院開刀的阿公，繼續講個幾十年。
這裡沒有魔王要打倒
林明謙，39歲，小草野生工作室志工團發起人
小草野生工作室位於花蓮志學一棟老舊大樓裡。天氣好時，站在2坪大的陽台，眼睛會收到縱谷的祝福，綠意鋪滿平原，平原的盡頭有山。但9月26日到10月17日，陽台成為鏟子超人的盥洗區跟分享會場地。忙了一天之後，他們在這裡洗去泥土，睡前大家再圍成一圈，聊聊今天救災發生的事跟心情。
很多人不知道，救災的大魔王，其實不在泥濘裡。
「每一個來到這邊的人，背後都有自己的故事，也有不為人知、很厲害的地方。但我們奉獻自己幫助別人，卻常常忘記照顧自己，包括每一天的心情。」小草野生工作室負責人林明謙說道。這也是他每晚舉行分享會的原因。
20天 用光社交能量
小草野生工作室，原本是帶領兒童與青少年親近自然，藉此培養獨立、面對問題能力的團體。9月25日，馬太鞍溪堰塞湖溢流第3天，林明謙在粉專貼出招募志工訊息，工作室一下子轉為小型志工組織。
很難想像，加上陽台不過5坪的基地，救災期間接待了40多名志工，最多可睡13人，連續運作22天。過後，林明謙整整一週把自己關在房間，不跟外界聯繫，只擼貓、看書，「我是很I的人，這22天面對志工、災民、其他團體，用光了社交能量。」
林明謙不貪多，知道基地空間跟自己身心都有上限，反過來擁抱限制，把自己定位成10人行動，靈活在大型志工團體如芥菜種會、世界展望會之間「補位」的單位，「芥菜跟我說，距離光復30公里的米棧部落有災情，需要人手，我們就開車過去。」
災情前幾天，小草野生的志工，先是協助鏟土，之後轉戰太巴塱物資中心。然而，面對滿山滿谷的人潮，林明謙發現要面對的除了泥土，還有巨大的空轉：帶著一群志工按圖索驥，走到一個地址，發現已經有2、30人在那裡，趕往下一處，人又滿了。「有一整天，我們都在街區走路。那種累很折磨，一直走、一直曬太陽，卻沒辦法讓團隊安頓下來。除了累，大家也焦慮，覺得：『我付出了時間和信念來到這裡，卻找不到一個地方奉獻自己。』」
白天熱忱在乾燒，晚上則透過講述自己的故事，讓大家重新被灌滿。林明謙在諮商訓練中學過：面對挑戰就像一段冒險，而最難打倒的魔王，往往是自己。有一位30多歲的女生，來當鏟子超人，是因為5年前母親得絕症過世，讓她覺得自己很沒用，之後只要可以幫得上忙的事，就會義無反顧的去做。還有一位從香港飛來，有WFR（野外急救員）、EMT（緊急救護員）證照的志工，「穿袈裟，剃光頭，看起來就是一個溫和的出家人，然而在反送中時參與過最激烈的理大圍城。」
變勇敢 不怕被看見了
讓林明謙印象最深的，是一個台北來的男子，有天跟他說不想回去，因為在平常生活中找不到意義。他拿著一包衛生紙，邊講邊哭，甚至問林明謙要怎樣讓人生有價值？「我只能誠實的跟他說：『我也不知道，我不是你的心靈導師，沒人可以給你答案。』」
答案在哪？或許要很多年之後，試著回想，才會發現，就像林明謙自己。2009年八八水災，還是大學生的他看到一位牧師在徵志工，沒多想就去報名，整整七天他都在林邊清淤，「我忘了那個牧師的名字，但我永遠記得他一直提醒我們要休息，也許這次我只是在複製那位牧師做的事。」
林明謙說，或許是因為自己有ADHD（注意力不足過動症），講話比較跳躍，以前帶隊多帶跟自己很像的小朋友，不敢面對大人，也怕來自大人的質疑，經過這次經驗，「我好像沒那麼害怕被人『看見』了。」鏟子超人們來到光復，發現最大的魔王，是自己。
用脊梁當橋梁
林楷晟 35歲，屏東縣消防局特搜大隊 隊員
堰塞湖溢流當晚，開南迴前往花蓮的屏東特搜隊算是很早到達的隊伍，但也已午夜11點。當時除了停電、大雨、某些巷弄的水位幾乎高到接近2樓，林楷晟說，大家都以為是來支援「水災」，沒想到是少見的泥濘救援。然而，這支隊伍在溢流24小時後，讓全國人聽見了那聲振奮人心的童稚歡呼：「耶，我在這裡。」
險境中 男團肉身渡人
採訪這天，特搜隊隊員剛結束上午的訓練課程，大隊長派出林楷晟受訪，因為他是抱出受困24小時小女孩的人。但如同他們是一個緊密合作的團隊，每個隊員聊起救援的細節，幾乎變成一場男團的採訪。
對於後來救出小女孩的那戶平房，林楷晟印象深刻，「說真的，那個地形滿危險的，從陸地到那個點，直線距離500米，中間要經過兩個急流，再過一些『離地』的地形。」從夜晚到白天，在深諳水域救援的分隊長帶領下，林楷晟這一組已經來回佛祖街四趟。最後一趟逐戶排查、確認有沒有人受困時，隊員們在只剩下一截屋頂的四周繞了一圈，除了巨大的水流聲，沒有任何回應。
而屏東特搜隊除了隊員14人，這次還集結了會在重大災害時加入編組的2位隊員，及熟悉空拍3D建模等專業的7位義消。從影像與數據來看，希望十分渺茫，也充滿救援風險，但家屬不放棄，大隊長對弟兄說：「不然我們再試一次。」
重新整裝出發、再次抵達那屋時，大水稍退了一些，也因此竟聽見了微小的聲音。無線電呼叫瞬間變得緊湊，據當時在另一處聽無線電的小隊長說：「那種起雞皮疙瘩的感覺，實在是很難形容…因為生存的機率太低了。」
隊員謹慎切割屋頂後，林楷晟幾乎伸長了手就能拉到小女孩，他說：「小女孩的阿公、阿婆真的把她墊得很高，因為後來入屋看到淹水痕跡，（水位）最高時距離屋頂只剩下一個拳頭的空間可以呼吸。」
但要帶小女孩離開的路也不容易。林楷晟脫下防寒衣讓失溫小女孩穿上，再以接龍方式運送。「我們發現在泥濘上用爬的、滾的才不容易陷下去，但背著小女孩沒辦法，誰能脫困就交給誰。」有幾段真的太難走，林楷晟就趴在泥濘上讓小女孩踩著他的背往前，最後也是林楷晟將小女孩抱給家人。
高燃後 熱炒是最優解
屏東特搜隊這次總計在4天內撤離了101人，以及許多貓狗小生命。為了搶時間，前48小時內他們只休息3、4小時。林楷晟說：「我們第二天其實花很多時間和力氣在撤離第一天已經去過的民宅。」原因是，有些居民覺得躲在2樓也安全，直到發現災情嚴重、物資無法送達後才甘願離開。
採訪尾聲，我們驚見屏東特搜隊的基地裡有翻覆的火車、傾斜的房屋…，小隊長說，這幾年政府漸漸重視特搜預算，他們可以存錢添購練習設備，國軍還會一起演習、優化流程。但隊員也不忘利用假日到屏東的宮廟拜拜、添香油錢，「因為我們很多精密儀器都是宮廟捐的，連救援車也是印宮廟的名字。」
結束這麼高強度的救援工作，需要心理調適嗎？有隊員正想回答「運動」的時候，小隊長喊出「熱炒」兩字，眾人都無異議地笑著點頭了。
滿滿40分的協助
林立青，40歲，NGO創辦人
堰塞湖溢流後第5天，「攸惜」與「新匠堂」協會組成的100多位水電志工，一天內讓光復國中、消防隊與天主堂復水復電。林立青回憶，那天傍晚看著十字架重新在馬太鞍天空亮起，是他今年最開心的一件事。但在這之前，他每天都在吵架。
吵不停 信我之術鎮壓
與林立青對吵的人，就是這2個協會培訓出來會洗地、修水電的無家者及中輟生。「自從2年前他們發現救災時，沒人在管他們有沒有前科，還獲得感謝，每個回來都自信心爆棚，一看到光復洪災就吵著要馬上出發。」連培訓他們的師傅也幫腔、吵得更大聲。林立青屢勸大家全盤規劃好再前往，「結果他們熱血沸騰，堅持帶著工具設備先去看看，衝下去之後，我就被拖著鼻子走了。」
首波32名志工隔天清晨6點出發，塞了8小時才抵達光復鄉，當天救援的點「一粒麥子基金會」也是吵出來的。「他們都想去清民宅，我跟他們說：要扛住情緒，幫災民必須『救大不救小』，第一時間要修社福機構、教會、宮廟和學校。」這是來自林立青監工近20年的經驗，「在工地現場指揮一定要有空間，我們叫『腳路』（kalo），復原大型據點，工具設備材料和重機具才有地方進駐。」
承受壓力的新匠堂協會理事長不斷問他「不能同時嗎？」最後林立青吵贏，「光復國中有棒球場，能停幾百台車、堆清出的土。修好一間教室有水有電有冷氣，國軍可以睡10幾、20個人還不會中暑。」
林立青另一個吵贏的關鍵是「錢」。材料一叫就幾十萬元，逼得他使出「相信我之術」。那是什麼？林立青笑說，是出自漫畫《火影忍者》，每次遇到危難，主角對眾人說「相信我」，故事就能繼續推動，「我只能用人格擔保嘛，還好大家願意相信我，沒看到單據就先捐錢。」
疾聲籲 政府要玩真的
吵歸吵，但他也承認「現場的氣氛是好的，很像白沙屯媽祖遶境，有人按摩、有人發保力達和蠻牛。想裝個加壓管線都有5、600人自願挖水管。台灣極少數災難是有這麼多人願意投身的。」留守台北的中輟生也沒閒著，他們組裝完半成品的電箱模組，後期帶到現場最快六分鐘就能讓一戶家庭復電。「陪他們吃一頓麻辣鍋，他們就很開心了。」林立青說。
這樣的效率，林立青歸功於明確的指揮團隊和建立材料倉儲，「我們的資源和人力沒有政府多，也許只有40分，可是我們的40分是滿的。公家機關有99分的理論，最後做出來只有5分。」「政府也要玩真的，不是開一天防災課程就好。」
靠著40分協助光復鄉，有收到感謝嗎？「有啊，光復國中的學生很有禮貌，跑來說：『叔叔阿姨，謝謝你們，但我不想這麼快上學餒。』」
花蓮也是國土的一部分
林詳恩 36歲，陸軍工兵中校營長
林詳恩任工兵營連長時，曾帶部隊進入水淹得正高的災區，「困在裡面的老人家光是看到我們來、把他背到舟艇，就感動到在我們背上哭。」那是他首次參與救災，感受深刻。
救災後 平安帶回部隊
這一次堰塞湖溢流，已升為工兵營營長的林詳恩仍選擇自己擔任指揮官。9月25日收到預備命令後，部隊開始檢整裝備，裝土機、鏟裝機、傾卸車…「帶什麼裝備，才知道帶什麼操作手。」
林詳恩帶了近60位人力，包括從未有救災經驗的連長，「因為體力、操作機具的專業是平常就在做的，救災的重點在於『指揮』，就是如何把戰時的訓練因應災時做組合與調整。」林詳恩七年來參與多次救災，「其實最重要的不外乎人員需要休息，還有在基本紀律下，維持放鬆的相處。只要休息夠，該他們上場，絕對不會有問題。」
但有一陣子，工兵部隊不得不改為夜班，「志工大量湧入，我們操作機具對大家會有危險，效率與動線也沒那麼好，所以自發性呈報晚上作業。」原本擔心主幹道的居民受影響，「但大家都說沒關係，反正也睡不著，互相陪伴。」
救災期間遇到中秋節，所有指揮官自掏腰包，讓大家休息時可以烤肉聊天，「即使外在環境沒那麼好，至少應應景。」林詳恩也抽空打電話給母親，「我媽媽重病休養中，原本中秋節要回家團圓，我跟她說，忙完就陪她吃飯。」這一忙，就是在光復連續駐紮近20天。
我們問林詳恩，光復一度誤傳「再次潰堤」時，他的牽掛是誰？他完全沒有思考就說：「當然是我的部隊。」還好當時國軍總指揮官立刻派出無人機勘查，確定是虛驚一場。
牽掛的答案竟不是家人？林詳恩解釋，他國小畢業後進入預校，「我們從小受的軍事教育，『我』就是我一個人，可是我的部隊後面代表五、六十個人的家庭。『把部隊平安帶回來』還是我最大的任務。」
大頭兵 榮譽感出來了
林詳恩也深刻感受到，他帶的兵在救災尚未結束時，「軍人的榮譽感」就跑出來了，不僅主動擔起工作，甚至積極回報狀況，「軍人的任務是打仗，但其實更深層的是『保國衛民』，救災就是保國衛民的範疇，花蓮也是國土的一部分。」
而林詳恩在光復最感動的，是居民開口表示「我們是一起的」。「他不是說『謝謝你來救我們』，而是『一起』。這對部隊是很大的鼓勵。」可是，軍人一旦上戰場，就聽不到百姓的支持了？林詳恩說：「不會啊，你的工作是記者，可以傳遞很多消息。士氣掉下來當然戰力會弱，但士氣上去，戰力就會維持到一定的高度。」
我們也被精神教育了。
載滿500個便當的轎車
高傑心，30歲，卓溪鄉新女力公益協會
如果不是為了救災，高傑心不會知道，自己的小轎車竟然可以塞滿500個便當，「連副駕座都是喔！」
她當過5年職業軍人，講話俐落。此前用LINE約訪，回覆也走簡單路線，都是「好」「可以」，沒有多餘的表情符號或貼圖。我們到玉里的工作室找她，她忙著講電話，不忘接待我們，「不好意思啊，後面是做便當給服務對象的廚房，所以有菜味。」
遭公審 全因資訊落差
高傑心是卓溪鄉新女力公益協會的成員；據點在花蓮南端，全由布農族女性組成，平常負責長照送餐計畫、部落文化活動等，在馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，負責光復糖廠物資中心。會到光復，得從2024年康芮颱風土石流重創卓溪及南安部落說起。那時，新女力上網徵求人物力，來了300多人幫忙，「我們小小的部落接收那麼多人幫助，光復受災，就問理事長要不要也組織一些人過去？」
9月24日清晨6點，高傑心打電話給全玉里的便當店，8點多湊齊500個便當送到光復。當天下午，她到大進國小的收容中心，發現已有物資進駐，但根本沒人可以處理。晚上，她就畫好動線圖，聯繫花蓮縣政府的人，「你們可能需要幫忙，人力的部分我們可以出。」25日，新女力整理完大進國小的物資後，便轉至光復糖廠。「那裡更慘，只有一個人，物資一車一車進，卻沒人下（貨物）。」
高傑心又規劃車從哪進，東西放哪，災民到哪領。同時，現場有百餘位志工協助，當天物資中心的流程便大致建立。整理賑災物資最怕什麼？高傑心回答：衣服，「不要捐衣服，真的不要捐衣服。」她重複呼籲，「很多人捐二手衣服，志工都過敏了，甚至還有內褲跟穿不到的冬衣，志工要不斷清出空間。那時其實很缺抹布，因為要一直擦東西或塞漏水，後來我們就把二手冬衣給災民當抹布。」
除了衣服會讓物資中心變回收地獄，救災現場的資訊落差，更讓高傑心被網路公審。「20幾個災民來到物資站說要領獨輪車，但我們根本不知道在哪，他們不信。後來有阿兵哥跟我們說，前面還有個倉庫，但不確定是誰的。推開倉庫，才發現100多台獨輪車。」她們推開的，是行政院在糖廠的物資處。因為大家都叫它「中央倉庫」，跟糖廠原倉庫名一樣，又因資訊是中央傳達縣府，縣府透過村長通知現場，但村長多年事已高，又疲於奔命，便成了資訊斷點。因此，直到第5天，高傑心才知道「中央倉庫」的存在—不過離她們500公尺。那麼近，卻又那麼遠，這就是災難現場的混亂。
解困境 安慰是多餘的
被誤會公審，高傑心沒受影響，「因為會在網路上罵的，都不知道現場多亂。」又說：「有些志工對待災民，很像在管小朋友，會限制他們領東西。但我都說，不要猜測他們今天來的目的是什麼，背後可能有很多原因，你不知道。」
「有一個衣著乾淨的年輕女生，到物資站問收容中心在哪，我們說在光復國中，問她是不是要找家人，她只回：『我的家人都過世了。』」那個瞬間，高傑心跟志工們都不知道該回什麼。高傑心事後回想：「我覺得安慰是多餘的。最好的方式，就是趕快幫她想辦法。」
由外而內的醫治
陳雅惠 37歲，門諾醫院內科專科護理師
陳雅惠的老家在太巴塱部落，與馬太鞍只相隔一座橋。9月23日堰塞湖溢流時，在醫院值班的她立刻打電話給獨居的爸爸，「我沒有哭，但是一直發抖。」
還好爸爸被鄰居帶上車、一起往山上逃命。但陳雅惠還是焦慮地一直在手機與新聞中切換。「我們和馬太鞍是同一個生活圈，那裡有好多我們的同學、朋友，還有認識的長輩。」雖知調班困難，仍拜託主管讓她參加門諾的醫療隊。
用專業 在家鄉幫上忙
門諾出動了兩輛醫療車，花了比平時多2、3倍的時間才抵達馬太鞍。設在教會的醫療站井然有序，掛號區、看診區、換藥區，但新報到的陳雅惠還是不斷深呼吸，眼淚在眼眶打轉，「有全身都是泥巴的爺爺帶奶奶來看診，也有一位被年輕人背出來的阿嬤，腳上有很多嚴重的傷口，連鞋子都被沖走了。」
陳雅惠談起當初讀護校，純粹因為家裡經濟狀況不好，原住民可免學費，「但從這一次覺得，原來我的專業也可以在家鄉幫上忙。」
她惦記著長輩除了醫療，還需要心理的支持，「我的母語只能聽懂幾個單字，可是我知道長輩每天都在重複講那天洪水來的畫面。」沒想到，門諾醫院很快就有心理諮商師到教會駐點，還有心理醫師入戶探訪。
陪同陳雅惠受訪的同事分享：「當時村裡流傳一些耳語，說上面堰塞湖還在，晚上不可以睡得太沉喔，所以長輩拿到安眠藥也不敢吃。」還有一位阿姨一直問醫生：「時間久就會好了嗎？」因為她隔壁的鄰居不見了、朋友不見了，那都是她認識幾十年的人，可是她又覺得自己能活下來已經很幸運，不能哭，「醫生，這個要多久才會好？」
修復了 靠外地的大家
其實，就連陳雅惠不是親身經歷大水衝擊的人，那段時間只要放假她就直奔光復。醫療站人力夠時，她跑去鏟土、分物資；甚至自購敷料、騎機車機動協助受傷的人，「不管怎樣，每一天我都要跟這個相關、參與在裡面。我也是部落的女兒，回到家真的沒辦法安心，我覺得大家都會有這個創傷。」
那有得到一點修復嗎？陳雅惠說：「我覺得是來自『大家』耶，我以為只是我們光復的人一起努力、重建家園。沒有！是外地來的大家！沒想到可以團結到這麼誇張。」
