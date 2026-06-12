封面故事／3罪遭訴馬英九時代分案偵辦 高金素梅再爆4豪宅洗錢疑雲
6月8日，7連霸無黨籍立委高金素梅因涉嫌詐領助理費及非法輸入中國製快篩試劑，遭台北地檢署起訴，其中詐領助理費金額近800萬元，由於高金素梅否認犯罪，檢方向法院具體求處12年6月重刑，引起政壇關注。
豪宅交易 金流說不清
本刊掌握，高金素梅除了以人頭方式詐領助理費案外，檢調在循線追查相關金流時，更發現高金家族及核心幕僚周邊陸續出現多筆豪宅交易紀錄，包括「陽明一會」「戀戀長安」「領袖大樓」及「明水大觀」等，由於交易金流異常，是否涉及人頭持有或財產來源不明、甚至洗錢等情事，檢調後續正擴大偵辦中。
高金素梅擔任立委20多年，名下僅有位在台北市信義路四段與光復南路附近的一間房產，與銀行內的60幾萬元，去年底最新的財產狀況，則申報6500萬元買進位在陽明山的豪宅「陽明一會」與上百萬元存款，並無珠寶首飾等名貴物品，看似並無異狀。
但本刊掌握，檢調清查高金素梅資金流向時發現，她的胞弟高金建華除被控充當人頭詐領助理費，名下也曾持有位於北市長安東路二段的豪宅「戀戀長安」，該社區總戶數僅32戶，住戶單純，依目前實價登錄資料，每坪成交價格突破百萬元，每戶市值動輒超過6000萬元。
據調查，高金建華購入「戀戀長安」後約1年半，即將房產轉售給高金核心幕僚張俊傑的女兒雲雅舜，因張長年被視為高金辦公室重要幕僚，這筆交易因此引起專案小組注意。巧合的是，交易期間正值高金建華投入台北市山地原住民市議員選舉，其後續更因涉嫌賄選遭起訴，一審被判處有期徒刑2年。
受父之託 雲掛名買房
但啟人疑竇的是，雲雅舜購入豪宅時年紀尚輕，公開資料中並未看到足以支撐豪宅交易的財力背景。另一方面，雲在隔年成立東南美育樂公司，資本額僅150萬元，公司最初登記地址位於新北市中和區景平路巷內老舊住宅，與其名下持有的高價豪宅形成強烈對比，與常情有違。
本刊實地查訪發現，東南美育樂公司早期登記地點為住商混合住宅，屋齡已超過50年，外觀並不起眼。直到近年，公司才遷至捷運台北小巨蛋站附近的商業辦公大樓，因雲相關資產狀況與財力背景存在落差，也讓「戀戀長安」的實際購屋資金來源成為檢調追查重點。
由於雲雅舜已向檢調坦承，曾將特定金融帳戶提供給父親張俊傑使用。而她也供稱，當年是受父親請託，掛名擔任「戀戀長安」買方，相關安排均與高金素梅有關，這不免讓高金隱匿資產的情節升高。
不僅如此，檢調更查出高金素梅在2003年，以2500萬元買進位在北市大安區溫州街的「領袖大樓」，該大樓一層一戶，僅共7戶，鄰近師大生活圈，極少有物件釋出，高金素梅在四年前以8000萬元高價賣屋，大賺超過5000萬元，同年6月間又以每坪59.1萬元、總價6500萬元購入位在陽明山菁山路的豪宅「陽明一會」，比前屋主在3年前購屋總價6980萬元還便宜約7％。
志工胞姊 實為大帳房
至於位於台北市中山區、大直敬業一路的豪宅「明水大觀」，檢調也懷疑與高金素梅有關。依最新實價登錄資料，每坪成交價格高達115萬元，但高金素梅對此的解釋是，購屋過程細節應向胞姊高金秋燕及一名黃姓鋼鐵業人士了解，她無所悉。
高金素梅的一句話，也讓高金秋燕的重要性浮上檯面。本刊調查，高金秋燕偶爾陪同高金素梅出席地方活動，長年在立法院研究室以志工身分協助處理行政事務，但實際上就是大帳房，被辦案人員視為掌握資金流向的關鍵人物。
今年2月，檢調搜索高金素梅國會辦公室時，現場曾出現一段耐人尋味的插曲。當天高金秋燕並未現身，專案小組查扣文件過程中，發現其座位抽屜上鎖；面對檢調詢問，辦公室人員一度表示該座位僅是志工使用，並無重要資料。不過，辦案人員仍找來鎖匠開鎖，竟在抽屜內發現大量銀行存摺、帳冊及金融資料，也讓專案小組重新評估高金秋燕的角色與重要性。
知情人士透露，高金秋燕與一名黃姓鋼鐵業人士往來密切。2013年間，她曾以1400萬元資本額成立梅園文創有限公司，公司登記地址與該名黃姓人士設立於台北市林森北路的慈善基金會相同。隔年公司遷址至花蓮縣秀林鄉，2015年則改由藝人張瓊姿接任公司負責人。
值得注意的是，張瓊姿與高金素梅因演藝工作結識多年，張接手公司後，並以高金素梅的原住民名字「Giwas Ali」為品牌概念，經營原民特色餐廳；另一方面，該餐廳店長「露子」也被檢調認定涉及助理費案人頭一併起訴。由於相關人員、公司及資金往來關係高度重疊，而且都圍繞在高金素梅身邊，讓她很難置身事外。
言行惹議 引中國資源
退出演藝圈以後，高金素梅2002年首度以無黨籍身分參選即當選立法委員，並自該屆起連任至今，不過，她早從馬英九執政時期的2013年起，就因言論親中，還密集從中國引進資源至原住民部落恐涉不法，遭檢調分案偵辦，直到今年2月，因詐領助理費相關案情較成熟，檢調才發動搜索，不料2月遭檢方以100萬元交保後，高金素梅突然喊話總統賴清德：「我不會屈服的。」大有刻意影射政治辦案味道。
本刊調查，當時高金素梅曾牽線找來中國國營企業「北京控股集團」旗下的京泰發展公司，來台推動原鄉公益合作與交流參訪，捐贈11輛中型巴士給新竹、苗栗、台中、屏東及花蓮的原住民部落，協助老人就醫與學童通勤，京泰公司董事長雷振剛更直言：「我們將推動兩岸和平發展，維護國家統一！」引起各界議論。
此外，高金素梅早在2008年8月，即率領原住民表演團體在北京奧運會開幕儀式上表演，高唱〈我們都是一家人〉；隔年更組成「還我祖靈隊」赴日本靖國神社抗議，要日本政府反省、賠償與認罪。對此，時任中國國家主席胡錦濤還大讚高金素梅：「台灣少數民族同胞是中華民族大家庭的重要成員，長期以來，為抵禦外來侵略，捍衛民族尊嚴，進行了不屈不撓的鬥爭。」高金素梅在2019年間也曾赴中，與時任中國國台辦主任劉結一、政協主席汪洋會面，並與對方達成多項協議，被汪洋喻為「台灣少數民族的代表、專業對口」。
違法輸入 新冠快篩劑
當初雖以《國安法》分案偵辦高金素梅，但至今證據還不夠充分，反而透過其助理張俊傑以人頭及低薪高報方式詐領助理費的犯行十分明確。檢調也查出，高金素梅涉嫌在2022年新冠疫情期間，透過全台樁腳等人頭輸入中國COVID-19快篩試劑超過7萬4000多劑，並交由屏東、台東、花蓮等地的地方民代協助發送，因不符自用原則，涉嫌違反《醫療器材管理法》一併遭起訴。
檢方起訴指出，當年疫情升溫，新冠病毒檢驗試劑個人自用需求遽增，食藥署為便民防疫，曾規劃輸入個人自用病毒檢驗試劑彈性措施，以每人限一次且不超過100劑，無須向食藥署申請專案核准，即可直接由海關放行通關。
不過，高金素梅透過張俊傑及辦公室同仁提供人頭名單，再將從中國取來的試劑四處發放，包括臉書宣傳、選舉跑攤或成立LINE群組、跟樁腳安排行程一起送給選民，不法事證明確，檢方痛批她將公款中飽私囊，對很多案情一概推稱不知情，犯後態度不佳，請求法院從重量刑。
核心助理 頻往返兩岸
目前還遭羈押的張俊傑則另涉嫌以「台灣原住民多族群文化交流協會」名義，從2015年至2018年間舉辦射箭、演唱歌曲等各式活動，向原民會及台電、中油等國營事業浮報補助費或敦親睦鄰費，總計詐領933萬元。
知情人士透露，張俊傑未來恐成高金涉案延燒關鍵，辦案人員發現，因張多年來頻繁往返兩岸，不僅被查扣的手機有諸多對話仍待調查，名下甚至有多筆異常資金流向，相關資料已由專案小組彙整，一旦連結到高金素梅，除詐領助理費外，恐罪加一等。
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