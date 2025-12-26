封面故事／4跡證顯示預謀第三波攻擊 揭北捷恐攻張文殘忍惡行
台北市上週五傍晚發生震驚全國的無差別殺人事件！27歲的男子張文先在捷運台北車站內丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾，之後再到捷運中山站商圈再次行凶，並進入誠品南西店，最後從頂樓墜樓身亡，含他自己在內，共造成4死11傷，而他是畏罪跳樓？還是失足墜樓？也引發議論。本刊抽絲剝繭，發現他5度變裝、旅館藏有大批汽油彈等4大跡證，顯示他的死可能是意外，若他平安脫困，很可能還會發動第3波恐怖攻擊，釀成更多死傷！
上週五傍晚五點多，正值下班、下課的尖峰時間，一名頭戴防毒面具，身穿戰術背心、護肘、護膝的男子，推著行李箱，突然出現在捷運台北車站M8出入口附近，他不疾不徐打開行李箱，拿出數枚煙霧彈沿路丟擲，刺鼻的濃煙開始瀰漫在捷運通道的密閉空間，引發往來民眾一陣側目及議論，還有人因為吸入過多煙霧，開始咳嗽、身體不適。
男子丟完煙霧彈後，再度打開行李箱，準備拿出預藏的汽油彈投擲縱火，這時一名57歲的余姓男子路過，立刻上前制止他的脫序行徑，沒想到男子從戰術背心內抽出一把尖刀，刺向余男左胸，讓他當場倒地不起。
3個小時內 4死11傷
當時附近民眾還以為是「演練」，直到機警的星巴克店員察覺是恐怖攻擊，關上鐵門，才防止傷害繼續擴大。行凶男子被余男阻擋，又發現自己帶的汽油彈已燒毀損壞，於是將行李箱棄置現場，之後偽裝成路人，趁亂往大同區逃逸。
當警方還在追查行凶男子的下落時，1個小時後，他又出現在捷運中山站附近的商圈，並繼續在路上丟擲煙霧彈，接著走向誠品南西店，對路人揮刀，一名停等紅燈的37歲蕭姓機車騎士頸部遭砍倒地，男子接著衝入誠品，追砍逛街民眾，短短3分鐘，共砍殺8人，頓時尖叫聲四起，大家開始拔腿狂奔。
當時正在執行交通疏導勤務的林姓員警發現異狀，立刻與保全人員、增援警力會合，進入誠品緝凶，行凶男子則一路走上頂樓，脫下背心等裝備，而警方趕到頂樓時，發現他已墜落地面，送醫急救仍宣告不治。
這起無差別恐怖攻擊殺人案，3個小時內，共造成凶手在內，4人死亡、11人輕重傷，是繼11年前的鄭捷殺人案後，死傷規模最嚴重的慘案，震驚台灣與國際社會，行凶男子的身分很快被起底，他是曾擔任空軍志願役士兵、年僅27歲的妨害兵役通緝犯張文。
孤狼式犯案 疑失足墜樓
張文究竟是畏罪跳樓輕生？還是在逃逸過程中意外墜樓身亡？引發討論。本刊調查後，共發現4大跡證，顯示張文的死極可能是意外，若他平安脫困，恐怕會回到被他當成中繼站的「千慧旅館」補給，發動第三波恐怖攻擊！
第一個跡證是案發前兩天，張文先在距離誠品南西店走路只要1分鐘的千慧旅館訂好房間，上週五傍晚，他在捷運台北車站發動第一波攻擊後，特別到旅館準備，然後才走到捷運中山站商圈，發動第二波攻擊。
案發後，警方進入張文的房間搜索，不僅在床上看到張文的裝備、衣物，還在現場發現數量不少的汽油彈，也就是說，張文可能計畫犯案之後，回到旅館拿汽油彈，再到第三個地點發動更嚴重的恐怖縱火攻擊。
第二個跡證是，張文案發前，曾經計畫到誠品南西店頂樓勘查地形，應該就是為了逃逸做準備，若早就決定跳樓輕生，根本無需勘查，很可能是上週五晚間天色昏暗，或是樓下紙箱擺放的位置有異動，張文逃逸時不慎失足，才墜樓身亡。
第三個跡證是，張文犯案過程中5度變裝，目的就是為了躲避追緝，如果計畫殺人後，自我了斷，外型並不用刻意改變，之所以多次變裝，可能是為了增加警方追查的困難度，讓自己有機會繼續犯案。
最後一個跡證是，警方在張文的電腦雲端中，除了捷運台北車站、中山站商圈之外，還在他的Google地圖紀錄中，發現其他標註點，不排除是他準備發動的第三、四、五波攻擊目標，所幸他在第二波攻擊後墜樓身亡，否則恐怕還會造成更多的死傷。
中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆分析，張文採「孤狼式犯案」，應該沒有共犯，從他在犯案地點附近訂房、縱火燒毀租屋處、事前規劃犯案細節的行徑研判，不太可能尋短，墜樓應是意外。鄭瑞隆指出，張文被警方追緝時，應該想要逃跑，但失算逃到頂樓，只好冒險一跳，最後害死自己。
策劃1年多 鄭捷當偶像
警方調查，戶籍在桃園的張文，退伍後，因接獲教育召集令卻沒報到，今年7月被檢方依妨害兵役罪通緝，沒想到5個月後，竟犯下令人髮指的恐攻殺人案。
警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，去年4月開始，他化名「張峰嚴」，在蝦皮等電商平台購買煙霧彈、戰術背心、手套、防毒面罩等。今年1月，又以參加生存遊戲為名，花了4.8萬元，購買一箱中國製煙霧彈。上個月，張文又陸續採購酒精、打火機等犯案工具。
不過，張文已經很久沒有工作賺錢，除了母親每季匯款3萬元給他之外，幾乎沒有其他收入，警方將要進一步清查他的帳戶，釐清是否受人資助犯案。另一方面，警方還從他的電腦雲端紀錄發現，從今年1月起，他就搬到台北市公園路的租屋處，直到7月，都在研擬犯罪計畫。
他不僅比照軍中規律的作息，甚至「照表操課」，嚴格控管吃飯、休息、睡覺的時間，更以Google地圖標記犯案地點，還將路徑、路程算出來，甚至多次前往相關地點探勘。警方認為，張文故意挑人潮眾多、距離不遠的地點犯案，是要便於行凶、迅速隱蔽，犯案之前，甚至完全沒有使用手機，僅用電腦查找相關資訊，目的應該是想要與外界切斷聯繫。
此外，警方還發現，張文不斷在網路上查詢鄭捷的行凶手法，並瀏覽每一篇探討鄭捷犯案的文章，似乎把鄭捷視為偶像。刀械專家則分析，張使用的長刀是仿造好萊塢電影《浴血任務二》，席維斯史特龍等人用的Toothpick knife復刻品，刀上有護手、鞍頭，特點是穿刺力非常強，顯示張文應該是有備而來。
遭余男制止 汽油彈損毀
回顧案發當天，張文先於下午3點多，騎機車前往中山區林森北路附近連續三次縱火，並燒毀2輛汽車、3輛機車，事後騎乘YouBike返回中正區公園路的租屋處換裝，離開前又縱火燒租屋處，打算湮滅證據。
下午5點多，張文出現在捷運台北車站M8出入口，沿路丟擲煙霧彈，並持刀攻擊制止他的余姓男子。引發騷動後，他混入人群，步行前往千慧旅館，在房內換裝、拿了煙霧彈後，他離開旅館，前往人聲鼎沸的捷運中山站商圈，進行更驚悚的第二波攻擊。
警方調查，張文除了大量煙霧彈之外，還準備13把刀械，並自製35顆汽油彈，第一波攻擊時，他僅攜帶一部分汽油彈，所幸這些汽油彈在他與余男衝突的過程中全部損毀，未造成大規模燃燒，否則傷亡將更加慘重。
犯下滔天大罪的張文，家庭其實很正常，張文的父親是工程師，母親是工廠的會計，還有一個在高雄工作的哥哥，家中經濟狀況不錯，但張文很叛逆，常與家人起衝突，已經2年多未主動跟父母聯繫，跟哥哥也5年未見面。
曾服志願役 酒駕被汰除
張文高職就讀桃園永平工商，成績不錯，擔任班級幹部，沒有偏差行為，唯獨個性孤僻，與同學互動較少，高職畢業後，他考上虎尾科技大學資工系，校方表示，張文的學業與操行成績正常，但畢業後，就不曾與老師、同學聯繫。大學畢業後不久，張文進入軍中擔任空軍志願役士兵，並被派往松山指揮部，負責無線電設備架設等勤務。
不過，張文對軍中生活似乎無法適應，發生多次脫序事件，也曾向上級表明想提前退伍。2022年初，張文休假期間酒駕，同年3月遭到汰除。2023年6月，張文到一家保全公司任職，月薪約4萬元，但他僅僅工作1年，就在去年6月離職，去年11月，空軍憲兵警衛營發布教召令，他卻沒報到，今年7月遭到通緝。
為什麼張文會犯下無差別殺人案？精神科名醫楊聰財認為，張文應該是陷入一種極端的「無未來感」狀態，並將社會、路人視為「敵對系統的一部分」，最終導致毀滅。楊聰財指出，張文與家人斷聯，讓他失去情緒調節的支撐，心理狀態持續惡化，他採用隨機攻擊，是對整個世界的報復，至於使用煙霧彈、汽油彈等物品，是試圖證明自己能影響世界，讓他人感到恐懼。
雖然張文已死亡，但他真正的犯案動機為何？是否還有未曝光的共犯？仍然有待檢警抽絲剝繭，把真相查個水落石出。
★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。
★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980
