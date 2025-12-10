封麥多年！費玉清低調捐百萬助流浪動物 暖心文字曝光：是我微薄心意
娛樂中心／蔡佩伶報導
「小哥」費玉清雖然封麥多年，不過私下仍會低調行善，近日，「徐園長護生園」粉專發文指出收到費玉清捐款100萬的消息，除了感謝他的善款之外，同時也公布費玉清暖心的話語。
流浪動物之家「徐園長護生園」昨（9日）透露在下午的時候收到費玉清捐贈100萬元善款，對此他們十分感恩，而費玉清也透過文字感激長年以來在第一線照顧流浪動物的業者，表示每隻被救援的動物都因為他們改變命運，「你們的努力承載對這些孤苦生命的尊重與守護」。
費玉清提到款項是他微薄的心意，希望能成為業者在幫助流浪動物一份助力，事實上，這已不是費玉清首次捐款，業者表示費玉清已經連續數年幫助園區，因此希望他的行為能夠引來更多人關注流浪動物，費玉清善舉曝光後，贏得許多網友的稱讚。
