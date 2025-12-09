封「小紅書」掀戰火！ 蔣萬安再嗆劉世芳「雙標」「硬凹」

針對內政部封禁「小紅書」，台北市長蔣萬安今（9）受訪痛批，民進黨假借打詐的名義操弄意識形態。（圖：蔣萬安臉書）

內政部封禁中國大陸社群平台「小紅書」APP，不只引發民眾熱議，也讓台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳數度隔空對嗆！蔣萬安今（9）日受訪再批，民進黨是假借打詐的名義操弄意識形態，他質疑，對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，如臉書、Line，政府到底做了什麼？打詐成效如何？不要雙重標準、欺騙民眾！

內政部日前公布，經國安局資安檢測，發現「小紅書」15項指標全數未合格，2024年迄今更涉入1,706件詐騙案件，造成新台幣近2.5億元的財損，宣布將小紅書封禁一年。蔣萬安日前針對小紅書被禁一事，批中央「反中，反到自己變共產黨」；劉世芳回嗆台灣沒有共產黨，並批蔣萬安是「反對警政署打擊犯罪？」

蔣萬安今赴市政會議前被媒體堵訪，對於劉世芳的話，蔣萬安再批，民進黨就是假借打詐名義，實際上操縱意識型態，他說，沒人會反對打詐，「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」，但是「你硬凹說，今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，但今天你的打詐成效如何？」

蔣萬安進一步說，內政部封了小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的其他社群平台，不管臉書或Line，「到底你做了什麼？」呼籲民進黨不要雙重標準，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。