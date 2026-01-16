射手座、魔羯座藏在「玄武」裡？ 裴社長解密北方七宿

透過探索東方星宿，我們能看見古人對自然的敬畏。在這個寒冷的冬天，不妨抬頭尋找夜空中的北方七宿！（鏡好聽提供）

經歷了一連串道地小吃的洗禮後，在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，裴社長帶領大家細數「北方玄武七宿」——斗、牛、女、虛、危、室、壁，這七個星宿不僅勾勒神獸玄武的真身，更與西洋占星中的射手、魔羯、水瓶座有著跨越時空的有趣交匯。

北方玄武的第一個星宿是「斗宿」（南斗）。裴社長指出箕、斗兩宿對應西洋星座的射手座，箕宿代表人馬拉開的弓箭，斗宿是人馬的心臟。在箕宿和斗宿之間，還有天雞、天田等星宿，交織出一派豐收的田園景觀，反映了農業社會對風調雨順的渴求。

「牛宿」對應黃道十二宮裡最剛毅的魔羯座。裴社長指出，無論是東方的牛還是西方的山羊，都有「倔脾氣、硬骨頭」的韌性。「女宿」則是掌管布帛及婚嫁的星宿，在女宿中有顆超級有名的星星——天津星，也就是西洋的天鵝座。

北方七宿的主星「虛宿」，在古代是界定秋分的重要基準，但其背後的寓意卻令人膽顫心驚。裴社長提到，虛宿在東方掌管哭泣與死亡，鄰近有司命、司危等星；巧合的是，虛宿對應的西洋水瓶座，在古巴比倫文化與埃及文化中亦與死亡、冥王有關。

最後三宿「危、室、壁」則與建築及文化傳承息息相關。「危宿」是高聳的屋脊，也代表替死者建造的陵墓；而「室宿」則是為天子營造的宮室。壁宿曾一度被合併入室宿，但因其象徵「魯壁藏書」而重新正名，它不僅是星空中的圖書館，更與西洋的飛馬座交相輝映，構築成秋季最明顯的「秋季四邊形」。

裴社長表示，透過探索東方星宿，我們能看見古人對自然的敬畏。在這個寒冷的冬天，不妨抬頭尋找夜空中的北方七宿！

