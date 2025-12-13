射手窗架機槍現身「駁二」！「黑鷹」現身高市區原因曝光

國際情勢緊張，沒想到13號一早，有陸軍的黑鷹直升機，在高雄駁二的哈瑪星鐵道園區滯空盤旋，由於兩側的射手窗，還架著機槍，一度引發遊客騷動搶拍，但原來現場在這個周末假日，有一場動漫祭活動，其中有一區"動漫軍武戰紀"的單元，因此國軍也趁機參展，來推廣國防教育。

有陸軍的黑鷹直升機，在高雄駁二的哈瑪星鐵道園區滯空盤旋，原來有場動漫祭活動，因此國軍也趁機參展，來推廣國防教育（圖／TVBS）

黑鷹直升機在13日一早出現在高雄市區上空時，現場已有穿著背心的軍方人員在四周警戒，有些人手持無線電進行通話。隨著直升機越飛越近，民眾才看清楚這是一架國軍黑鷹直升機，左右射手窗各架設一把機槍。這架黑鷹直升機於13日清晨七點多降落在高雄駁二的哈瑪星鐵道園區，而在直升機到達前兩小時，已有許多民眾帶著專業相機到場卡位準備拍攝，顯示他們事先得知黑鷹直升機將會現身。

黑鷹直升機滯空盤旋，兩側的射手窗，還架著機槍，一度引發遊客騷動搶拍（圖／TVBS）

有軍武迷表示，去年曾看過其他型號的直升機，但今天看到的是黑鷹。另一位從國中三年級就開始拍攝飛機的軍武迷表示，他已經拍攝飛機約三年時間。現場不乏十幾歲的年輕人，他們是被這個週末在高雄駁二特區舉行的動漫祭活動吸引而來，其中「動漫軍武戰紀」單元是國防部與會展合作的特別企劃。由於前一天黑鷹直升機已先到場盤旋熟悉場地，13日正式降落時，現場已聚集數百位民眾圍觀，除了軍事愛好者，也有不少人是來湊熱鬧的。

有軍武迷是聽朋友說當天有直升機展示才前來參觀。另一位則認為國家安全單位來到這裡是件好事。還有一位表示，最吸引他的是直升機和黑鷹，因為從小就很喜歡。

除了軍事迷看門道，還有Coser打扮成悟空前來合影，趁機不少人也來看熱鬧（圖／TVBS）

根據活動安排，黑鷹直升機將連續兩天在上午七點及下午四點各換班一次。除了直升機外，現場還展示了雲豹戰車、心戰喊話車以及各種軍武裝備。國軍透過年輕人喜愛的動漫活動，巧妙地結合軍事展示，推廣國防教育的同時也展現了國軍實力。

