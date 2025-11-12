射殺平民當週末娛樂！富人戰時赴薩拉熱窩人類狩獵 8萬8英鎊買命「可額外付費射殺孩童」

狙擊手潛伏於城市邊緣，手持精準步槍進行瞄準動作。（示意圖／達志／美聯社，下同）

義大利米蘭檢察機關正對數名義大利富人展開調查，這些人被控於1990年代波士尼亞戰爭期間，支付高達88,000英鎊（約新台幣360萬元）參與薩拉熱窩的「人類狩獵旅遊」（human safari），以狙擊平民為樂，甚至還需額外付費射殺孩童。

狙擊手於城市戰區環境中持槍埋伏，類似新聞所指富人參與「狙擊旅遊」的場景重現。

根據《每日郵報》（Daily Mail）與《衛報》（The Guardian）報導，這些被稱為「狙擊遊客」（sniper tourists）的富人，多為槍械愛好者與極右團體成員。他們透過波士尼亞塞族軍隊安排，從義大利的里雅斯特（Trieste）搭乘塞爾維亞航空公司Aviogenex的航班前往貝爾格勒（Belgrade），隨後被送至薩拉熱窩周邊高地，對市區內無辜民眾開火。

廣告 廣告

此案由義大利記者兼作家艾齊奧‧加瓦澤尼（Ezio Gavazzeni）揭發。他於米蘭提交了一份長達17頁的刑事檢舉，並獲得前法官薩爾維尼（Guido Salvini）與前薩拉熱窩市長卡里奇（Benjamina Karić）的支持。根據加瓦澤尼說法，這些富人「週末從里雅斯特出發獵殺平民，然後回到他們體面的日常生活」。

示意圖顯示一名狙擊手隱匿於高樓建築，準備對地面目標開火。

調查靈感部分來自2022年由斯洛維尼亞導演祖帕尼奇（Miran Zupanič）推出的紀錄片《Sarajevo Safari》，該片披露多名目擊者指出，有來自義大利與其他西方國家的有錢人，專程前往戰時的薩拉熱窩，體驗「實彈射擊人類」的獵奇快感。

這些遊客據稱向當時波士尼亞塞族領袖卡拉季奇（Radovan Karadžić）所屬軍隊付費參與行動。卡拉季奇已於2016年因種族滅絕與反人道罪在海牙被判處40年徒刑。

受害者多數為日常生活中毫無戒備的平民，他們在通勤途中常被來自周邊山區的狙擊手鎖定。Ulica Zmaja od Bosne與Meša Selimović大道更因此被稱為「狙擊巷」（Sniper Alley），其中Meša Selimović大道為前往機場的唯一通道。

一位化名E.S.的波士尼亞前情報人員指出，義大利情報機構早於1993年即知情，但相關機密資料至今尚未完全公開。另一名斯洛維尼亞官員、一位在2002年米洛塞維奇（Slobodan Milošević）戰爭罪審判中作證的消防員亦透露，他曾目擊衣著與配備明顯異於軍人的「觀光狙擊手」。

目前，米蘭檢方的主責檢察官亞歷山德羅‧戈比（Alessandro Gobbi）正掌握數位可能證人身分，未來數週內預計展開訊問。據報導，一名來自米蘭、擁有私人整形診所的企業家已列為重點對象，其他涉案人士則來自杜林與里雅斯特等地。

波士尼亞駐米蘭領事達格‧杜姆魯奇奇（Dag Dumrukcic）向《La Repubblica》表示，波國政府將「全面配合」調查，並強調「期待揭開真相，與過去做出清算」。

截至目前，檢方並未公開嫌疑人完整名單，整起案件仍處初步調查階段。但如這些指控成立，將可能觸及國際法上之戰爭罪與反人道罪審判程序。

義媒揭密「狙擊旅遊」血腥交易。（圖／翻攝自X，@nypost）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志捲命案！吳宗憲驚曝：前一天才同框謝侑芯 鬆口兩人關係

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

謝侑芯命案調查報告出爐！大馬警「查無黃明志犯案證據」 明天將保釋