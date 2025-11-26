射殺4台灣黑熊！獵人剖腹挖空內臟「三貼戲謔運屍」9被告一審全無罪

記者陳弘逸／屏東報導

村民看到載黑熊屍體的影片，一眼就認出是誰。（圖／翻攝畫面）

屏東縣霧台鄉3年前，外流2名男子騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體的誇張片段；此案引發譁然，檢警展開調查，共逮9名被告，還查出，涉案人共獵殺4隻台灣黑熊，為減輕重量以利搬運，並將台灣黑熊剖腹取出內臟丟棄；此外，還涉及獵殺台灣水鹿、台灣野山羊，案件起訴後，於今天一審宣判出爐，涉及野保法部分，8名被告無罪，僅1人涉及頂替罪遭判拘役10天，得易科罰金。

經查，在2022年12月，因2名男子騎車抱著黑熊屍體「三貼」的影片，引發熱議，此案，檢方查出涉案的顏姓父子，另外及7名同案被告。他們一行人，持獵槍在霧臺鄉一帶，獵殺台灣黑熊於2020年至1月間起至2022年12月內，共殺4隻台灣黑熊，其中3隻台灣黑熊還在2年內遭殺害。

用來「運屍」的交通工具就停在大武部落。（圖／翻攝畫面）

每次都以獵槍先行射殺，確認死亡後，為減輕重量以利搬運，並將死亡的台灣黑熊剖腹，取出內臟丟棄；其中一次，便騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體，還帶回部落給居民觀覽，再放入冰櫃冰存。

檢方為追查此案，耗時近4個月追查，共發動9次搜索，搜索地點達25處，訊問 24 人次、拘提多人到案，前後共聲請羈押6名被告。

獵人騎車抱著黑熊「三貼」嘻鬧及逗弄屍體，還帶回部落給居民觀覽，再放入冰櫃冰存。（圖／翻攝畫面）

此外，同案被告中，還涉及獵殺台灣水鹿、台灣野山羊，又涉頂替等罪嫌。全案於2023年 4 月 6 日偵查終結，以野生動物保育法第41條第1項之違法獵捕、宰殺保育類野生動物等罪起訴顏姓父子在內共9人。

此案，案件經屏東地方法院審理，一審於今天（26日）宣判，涉案人中，僅1人犯頂替罪，判處拘役10天，得易科罰金；另外涉嫌野保法部分，全都無罪，全案可上訴。

