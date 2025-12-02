射程可介入台海戰爭! 與那國島導彈設置完成 日推18.3兆日元軍備預算 達GDP 2%

「03式地對空導彈」 圖 : 翻攝自中華網

[Newtalk新聞] 日本近期積極擴大自身軍事實力，部署上，防衛大臣小泉進次郎於 11 月 23 日宣布，在琉球群島西隅的與那國島部署地對空導彈系統，現很可能已設置完成。預算上，據《朝日新聞》報導，內閣於 11 月 28 日提請一份 18.3 兆日圓（約1,170 億美元）的國防預算案，若經通過，將使本財政年度日本的國防支出達到 GDP 2%，達到預計 2027 年的目標。

《朝日新聞》表示該預算主要用於飛機、艦艇及中程地對空飛彈，太空戰略部門將獲得 2,000 億日圓，造船振興則獲得 1,200 億日圓，為了支付這一預算，另預計發行約 11.6億元的政府公債。

廣告 廣告

《NAVELNEWS》稱海上自衛隊計畫再建造 12 艘最上級護衛艦，並於未來 3 年加裝升級系統。誠然，高市早苗的言論，反映該屆政府響應美國擴充軍備要求的立場。

最上級護衛艦「湧別號」（JS ゆうべつ, FFM-8）。 圖：翻攝「X」@JMSDF_PAO

針對這一系列舉措，《秒讯视频》在騰訊網上評論道，日本此舉相當於在台灣週邊空域部形成一道空中屏障鏈，從距台僅 100 餘公里的與那國島，到石垣島、宮古島一路延至沖繩，這將成為介入台海局勢的重要籌碼。

與那國島可謂日本介入台海的前沿。日本防衛省通報，29日一架推定無人機，經與那國島與台灣之間水域上空向南飛行（黃色線段）。 圖：翻攝mod.go.jp

目前部署在與那國島的應是日本自產的 03 式中程地對空導彈（03 式中距離地対空誘導弾，又稱中 SAM），是一款射程僅約 50 至 100 公里的防衛性武器，但已能威脅到解放軍在台灣週邊的部署，更不要說若換成向美國採購的 BGM-109「戰斧」巡弋飛彈，更是能威脅到大半中國沿海地區。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

28點和平談判觸礁! 烏不割讓領土、俄不停火 白宮想出「繞過烏克蘭」毒計.....

北京也搞對台28點和平計畫？ 彭博社：中共正密切觀察川普政府態度

戰斧巡弋飛彈於日本岩國基地和菲律賓北部的推定射程。 圖：翻攝自 X《曾韋禎》