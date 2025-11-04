射程可達首爾！李習會+美防長訪韓前夕 北韓射多枚火箭彈示威

中國國家主席習近平與南韓總統李在明1日在南韓慶州舉行雙邊會談後，美國國防部長赫格塞斯3日與南韓國防部長安圭伯在兩韓邊境的非軍事區會面。美聯社



南韓總統李在明上週末與中國國家主席習近平舉行會談，美國國防部長赫格塞斯隨後赴板門店視察，南韓軍方今日（11/4）透露，北韓曾在上述活動之際向西北部海域分別發射10多枚火箭彈，其射程覆蓋南韓首都首爾，武力示威意味濃厚。

韓聯社報導，據南韓聯合參謀本部消息，軍方發現北韓分別於1日下午3點多和3日下午4點多，向半島西北部海域各發射10多枚火箭彈，推測其發射的均為240公厘級遠程火箭彈，射程覆蓋南韓首都圈。

廣告 廣告

值得注意的是，北韓分別是在李在明於慶州會晤習近平前約30分鐘，以及赫格塞斯（Pete Hegseth）乘直升機飛抵駐韓美軍基地「柏尼法斯營」（Camp Bonifas）前約30分鐘。赫格塞斯3日與南韓國防部長安圭伯在兩韓邊境的非軍事區（DMZ）會面，並一同造訪板門店附近的停戰村。

韓聯社引述分析認為，北韓所發射的雖然不是聯合國安理會禁止發射的彈道飛彈，但此舉很可能是針對南韓重要外交和安全活動發起的武力示威。南韓聯合參謀本部表示，韓美情報部門正就北韓所射火箭彈的具體參數進行精密分析。

與此同時，南韓負責北韓事務的統一部4日完成組織架構調整，恢復了被尹錫悅政府廢除、負責兩韓會談與聯絡事務的南北會談本部，以及負責兩韓交流與合作事務的和平交流室。負責開城工業園區事務的和平合作地區推進團也將恢復運作。

然而，聚焦北韓人權議題的人權人道室則被撤銷，並改組為社會文化合作局，被朝（北韓）綁架者對策組則併入該局下屬的離散家屬及被朝綁架者課。統一部還新設司局級機構「韓半島和平傾聽團」，負責基於社會共識樹立對北韓和統一政策。

更多太報報導

「脫北」外交官：金正恩女兒不會接班 金與正有禮、玄松月跋扈

高市早苗：有意與金正恩會談 盼解決綁架日本人問題

韓中峰會當天 金正恩視察猛男特種部隊、痛罵「卑劣的敵人」