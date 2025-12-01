射程直指日本都市圈 ! 中稱民企量產「駕馭空戟‑1000」高超音速飛彈

中國《國防郵報》等多家外媒近日報導，中國凌空天行科技公司宣布，其自主研發的「駕馭空戟‑1000」高超音速飛彈已開始進入量產階段。 圖:翻攝自兵器世界觀

[Newtalk新聞] 中國《國防郵報》等多家外媒近日報導，中國凌空天行科技公司宣布，其自主研發的「駕馭空戟‑1000」高超音速飛彈已開始進入量產階段。

在該企業發布的宣傳影片中，「駕馭空戟‑1000」在模擬演示中命中海上移動的航空母艦靶標。影片同時展示了該型飛彈的射程約為 1,300 公里，依官方數據推算，其覆蓋範圍可從中國東北延伸至日本部分主要都市圈。

從已公開的性能資訊來看，「駕馭空戟‑1000」屬於射程約 500 至 1,300 公里的中程高超音速武器。據報導，其最高速度可達 7 馬赫，並採用「火箭助推＋滑翔變軌」飛行模式，使其在飛行中能夠進行多次變軌，以提升突防能力。

該飛彈的滑翔彈頭採用圓錐體構型，與中國已知的 DF‑17 彈頭設計有所不同。報導指出，此設計在提升裝藥空間的同時，也兼顧飛行穩定性。導引方式方面，該系統 reportedly 採用北斗導航、慣性導航及末端雷達複合導引，命中精度據稱可達公尺級。

另外，該飛彈的一項特殊設計是「貨櫃化」外型。其發射裝置與標準貨櫃外觀相似，可安裝在民用船舶或陸地車輛上。分析指出，此類設計在部署上具有隱蔽性，可能擴大其在多種平台上的運用方式。

外界另注意到，該飛行器部分技術被認為與中國已部署的 DF‑17 高超音速武器存在一定程度的相似性，但具體差異與性能仍需官方進一步公開資料才能確認。

