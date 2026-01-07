射程達「標槍」2倍多! 北韓閃電-4導彈俄烏戰場立功 可搭多種平台攻擊

北韓閃電-4導彈2024年八月首次投入俄烏戰場實戰檢驗。 圖 : 翻攝自環球戰略解讀

[Newtalk新聞] 北韓一款新型電光制導遠端反坦克導彈系統——閃電-4（Bulsae-4） 已進入批量生產階段，北韓官方媒體報導稱，此舉將大幅提升前線部隊的反裝甲作戰能力。首批導彈預計於 2026 年上半年交付，產能將提升約 2.5 倍。

該導彈具備與美國「標槍」（Javelin）和中國「紅箭-10」（HJ-10）反坦克導彈相似的特性，包括非視距瞄準能力、「射後不理」制導系統以及頂部攻擊彈道，可精准打擊坦克防護最薄弱的頂部裝甲，其射程約達 10 公里，是「標槍」導彈的 2 倍多。

廣告 廣告

烏軍士兵使用標槍導彈(資料照)。 圖 : 翻攝自3號talk

2024 年 8 月，該導彈首次在烏克蘭戰場投入實戰，極可能是通過出口俄羅斯或由北韓人民軍直接部署參戰，其作戰性能顯著優於俄軍同類裝備。

北韓領導人金正恩在視察相關生產工廠時表示，這款新型導彈系統有望部分替代火箭炮執行作戰任務，其卓越的打擊精度足以彌補使用數量上的不足。

金正恩下令擴大該新型反坦克導彈系統產量的指令，是北韓全面擴充各類導彈產能計畫的一部分，該國已新建多座導彈工廠以滿足需求。這一產能擴張使北韓能夠持續擴大武器出口規模，主要供應物件為對其裝備依賴度日益加深的俄羅斯武裝部隊。

北韓領導人金正恩視察閃電-4導彈生產工廠。 圖 : 翻攝自朝中社

工廠影像資料顯示，該導彈系統採用統一的導彈與發射器架構，適配多種平台：

1.傳統的 6×6 輪式裝甲車底盤發射系統

2.最新推出的輕型皮卡改裝「坦克殲擊車」，貨艙搭載 6 聯裝發射器

3.即將列裝的可擕式單兵發射版本

工廠照片顯示，導彈採用密封運輸發射箱包裝，可快速固定在各類車輛底盤上，體現出靈活的集裝箱式車載系統設計理念，大幅提升了戰場部署的機動性和隱蔽性。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

池魚之殃? 美軍入侵委國釀55軍人死亡 「這國」就佔32 竟比委軍還多

(影) 伊朗首個城市「淪陷」! 被抗議民眾控制 美軍機現荷姆茲、三角洲部隊也到這....

北韓閃電-4導彈發射車。 圖 : 翻攝自朝中社