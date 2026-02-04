射程300公里戰術飛彈在台實射 軍方評估納入精準彈藥射擊操演

國軍海馬斯多管火箭發射精準火箭彈的瞬間。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購的海馬士多管火箭系統已分批運交台灣，包括射程300公里的戰術飛彈丶多款精準火箭彈，都已運抵台灣交由部隊使用。軍政人士今天指出，為進一步驗證戰術飛彈的性能及穩定度，軍方現正評估在台灣進行戰術飛彈的實彈射擊，並擬納入年度精準彈藥射擊操演項目。

國防部在今年1月底舉行的春節戰備操演中，就模擬第一作戰區(澎湖)遭敵突入，本島的海馬士發射車迅速進入陣地，模擬對澎湖望安、七美島目標實施集火射擊，並在完成任務後迅速脫離現場實施掩蔽。

向美採購的海馬士多管火箭系統，第一階段共採購29套系統，並分兩批次交貨，首批次的 11 套發射車及配套設施(含 16 枚 ATACMS 戰術飛彈與 2 套訓練模擬器)已於 2024 年底前全數運抵台灣，第二批次的 18 套系統原定於 2027 年交付，但在美方協調下已提前至 2026 年內交運完畢。

至於美方同意增售給台灣的 82 套海馬士系統，包括 420 枚 的 M57 戰術飛彈(ATACMS 的最新版本)，因為會列入1.25兆元軍購特別預算目，因此必須等待立法院通過特別條及特別預算案之後，才能清楚了解交運台灣的期程。

在去年5月的精準彈藥射擊操演中，陸軍首度在九鵬基地進行「海馬斯」多管火箭系統的實彈射擊。11輛「海馬斯」發射車全員出動，並採3、3、3、2車編隊，分成4波次射擊導引火箭彈(GMLRS)，一共射擊33枚火箭彈。(資料照，記者陳逸寬攝)

軍政人士說，在去年5月的精準彈藥射擊操演中，陸軍首度在九鵬基地進行「海馬斯」多管火箭系統的實彈射擊。11輛「海馬斯」發射車全員出動，並採3、3、3、2車編隊，分成4波次射擊導引火箭彈(GMLRS)，一共射擊33枚火箭彈。

他表示，為進一步驗證射程可達300公里的戰術飛彈性能及穩定度，軍方現正評估在台灣進行戰術飛彈的實彈射擊，並擬納入年度精準彈藥射擊操演項目。

他進一步指出，為因應共軍近年頻繁的登陸演習，軍方也評估規劃將海馬士系統由本島「前推部署」至澎湖與東引，搭配射程達300公里的 ATACMS戰術飛彈，打擊範圍將從海峽中線大幅向內陸延伸，直接鎖定福建、浙江境內的共軍軍港及飛彈基地丶機場，發揮嚇阻及反制能力。

