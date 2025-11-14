射箭亞錦賽 戴宇軒/李彩綺混雙摘金

戴宇軒（左）、李彩綺（右）在射箭亞錦賽混雙摘金。（射箭協會提供）

本報綜合報導

在孟加拉舉行的亞洲射箭錦標賽，台灣反曲弓混雙組合戴宇軒、李彩綺14日在決賽以6比2擊敗烏茲別克組合摘金；李彩綺、風佑築、郭紫穎則在女團鍍銀。

射箭亞錦賽經過個人資格賽比拚後，由戴宇軒和李彩綺首度搭檔，以總分1323分居第3種子、進入混雙對抗賽（淘汰賽）。台灣組合首輪免戰，16強先以6比0完勝尼泊爾，接著8強再以5比3勝大陸，4強賽再度以6比0輕取印度，挺進決賽。

金牌戰中，首局戴宇軒、李彩綺雖以35比36不敵烏茲別克，但接著後面3局分別以37比36、36比34、35比34接連獲勝，以積分6比2射下對手摘金。

女團部分，台灣則以0比6不敵韓國，拿下銀牌。