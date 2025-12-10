射箭》整季全勝添信心 邱意晴瞄準亞運

彰化銀行射箭隊女子好手邱意晴（右），在企業射箭聯賽第7年例行賽女單14戰全勝，幫助彰化銀行拿下隊史首座總冠軍，完美結束今年賽季。（陳筱琳攝）

企業射箭聯賽第7年10日舉辦頒獎典禮，彰化銀行射箭隊拿下隊史參加企箭以來首座總冠軍，女子好手邱意晴更是締造例行賽女單14勝0敗、整季15戰全勝完美成績，對於個人未來不論是國內賽事或是國際賽，都有更多信心面對挑戰。

彰銀是企業射箭聯賽舉辦7屆以來第4支冠軍隊，陣中2024巴黎奧運國手邱意晴個人表現更是令人印象深刻，邱意晴說：「一開始慢慢連勝時壓力還好，後面自己也越來越想贏而有些壓力，過程中慢慢調整、改進問題，平常心面對每場賽事，自己在整個過程成長許多，獲得肯定也增加不少信心。」

邱意晴透露，總冠軍賽自己有點狀況，可能是長期比賽下來有點疲勞，準備時間短就有點亂掉，「但我知道自己的動作、技術沒問題，在身體上充分休息調整，也幫助團隊拚下隊史在企業射箭聯賽首冠，真的很開心，尤其彰化銀行加油團每場都到場為選手加油，讓我們感到安心。」

今年賽季除了幫助彰銀奪冠，邱意晴也和許芯慈、李采璇一同射下世界射箭錦標賽女子反曲弓團體金牌，是中華隊隊史在世錦賽反曲弓女團第2金，邱意晴表示：「感覺是自己突破的一年，這面世錦賽金牌也是我第一面國際賽獎牌，真的整個信心大增，希望接下來亞運國手選拔賽好好表現，我還沒滿足，還在成長！」