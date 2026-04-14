射精可治鼻塞？醫證實「系金的」效果和噴劑一樣 原因曝光

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射精可治鼻塞？沒想到竟然是真的！泌尿科醫師蘇信豪近日在臉書發文，以醫學角度驗證這項說法，指出其在生理機制上「百分之百合理」，因為當人體達到高潮的瞬間，全身血管收縮，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然暢通，效果竟和鼻塞噴劑相同。

射精可治鼻塞？沒想到竟然是真的！泌尿科醫師以醫學角度驗證這項說法，指出其在生理機制上「百分之百合理」。 （示意圖／123RF）

蘇信豪表示，許多網友私訊詢問關於伊朗研究的這則迷因截圖是否真有其事，他作為泌尿科醫師必須澄清，這不僅是玩笑，更具有科學根據。鼻塞通常並非因為鼻涕過多，而是鼻腔黏膜發炎導致充血腫脹，進而堵塞呼吸道。當人體達到高潮與射精的瞬間，交感神經會猛烈活化，大量釋放腎上腺素，促使全身血管收縮，包括鼻子裡的微血管也隨之收縮，血流減少，原本腫脹的鼻黏膜就會瞬間消退，鼻子自然暢通。

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這項機制與市售去充血鼻塞噴劑的藥理邏輯完全相同。 蘇信豪進一步提及，2021年的「搞笑諾貝爾醫學獎」曾頒發給一個跨國耳鼻喉科研究團隊，該團隊實際招募受試者進行實驗，結果證實性高潮改善鼻塞的效果在前60分鐘內與使用正規鼻塞噴劑不相上下。

雖然可治鼻塞，但射精無法重複進行、且有環境問題，所以現實生活中難以執行。（示意圖／pixabay）

儘管效果顯著，蘇信豪指出這項療法在現實應用上存在3個致命缺陷。首先，鼻塞噴劑可定時補噴，但男性射精後存在生理上的「不反應期」，無法每隔幾小時重複進行；其次，若在辦公室開會或搭乘大眾運輸工具時鼻塞發作，此法在實際環境中難以執行；第三，嚴重感冒時身體已相當虛弱，強制進行這種高強度運動可能導致身體狀況惡化。

蘇信豪強調，這是一個「理論100分，實用性20分」的醫學冷知識。他建議患者在重感冒鼻塞時，應正規就醫並使用標準藥物治療，而非自行嘗試此法。他補充，這項「天然通鼻法」僅適合在身體健康的情況下當作生活情趣，不應作為治療手段。

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