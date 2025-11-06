《射雕》男星抗癌31年卻死於心臟病 醫：注意3大器官受損

香港資深演員林尚武驚傳因心臟病發逝世，享壽75歲。他曾在無綫（TVB）劇集《燃燒歲月》中飾演太監御廚「蒲公公」，以及在《射雕英雄傳》中扮演丘處機。林尚武於1994年罹患鼻咽癌，成功抗癌31年，並曾獲香港「十大再生勇士」傑出生命獎。醫師指出，許多癌症患者最終並非死於癌症復發，而是死於治療後遺症引發的心血管疾病。

癌症治療的後遺症恐會改變身體器官健康，醫師建議要多加注意。（示意圖／Pixabay）

林尚武是香港戲劇界的重要人物，1989年加入無綫後，在7年間參演超過40部劇集。1994年不幸罹患鼻咽癌，當時的化療與放射線治療影響了他的頸部神經，導致口齒不清，迫使他退居幕後，專注於劇本創作與詞曲工作。儘管病痛纏身，2004年更因感冒菌入耳導致右耳失聰，但他始終保持樂觀態度，堅強抗癌，並在2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎。

根據《健康2.0》報導，台安醫院心臟內科主任林謂文表示，近期香港多位資深藝人相繼因心臟病去世，林尚武抗癌成功仍不敵心臟疾病，這在臨床上並不少見。他解釋，抗癌過程無論是手術、化療或放療，都會對身體造成傷害與壓力，尤其化療常伴隨食慾不振、營養流失等副作用，長期下來會間接加重心血管的負擔。

「當癌症控制住了，心血管的問題卻可能悄然浮現。」林謂文醫師提醒，癌友除了正規治療，更要注重營養補充、壓力紓解，並戒除菸酒等不良習慣，避免養出另一個健康殺手。

耳鼻喉科醫師張進芳指出，林尚武1994年罹患鼻咽癌，以1990年代的醫療水準，鼻咽癌的治療比現在辛苦得多。當時的放射線治療設備不如今日先進，許多病患的鼻、咽、喉、耳等器官，都會受到嚴重破壞。「林尚武能在如此艱辛的治療下，成功抗癌逾31年，活到75歲，其堅強的意志力與良好的保養，實在令人敬佩。」

林尚武曾於2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎。（圖／翻攝自微博）

癌症治療需要極大的體力來應對，許多癌友在治療後常問「該吃什麼、不該吃什麼？」張進芳醫師建議在營養攝取和生活上要掌握「3不3要」原則。治療期間「3不」包括：不必過度忌口，只要不是生冷、刺激性食物，患者可以吃得下、能吸收的都好；不必迷信神藥，保健品適量即可，過度使用反而增加身體負擔；不要過度勞累，作息正常、適度休息，避免身體負荷過大。

治療後「3要」則包括：要均衡營養，持續補充優質營養，多攝取抗氧化食物；要規律作息，保持良好生活習慣，維持免疫力；要定期追蹤，將癌症視為一輩子的慢性病，定期抽血、做超音波，監測身體狀況。

內分泌科醫師鄭畬方特別提醒，頭頸部癌症患者若接受過放射線治療，要特別留意「甲狀腺功能低下」的問題。「甲狀腺對輻射很敏感，照射後可能發炎、萎縮，導致功能異常，將會嚴重影響身體機能。」她指出，若癌友在治療後出現容易疲倦、無力、吃得少體重卻增加等症狀，就要警覺可能是甲狀腺出問題。

鄭畬方醫師補充，部分化療與標靶藥物也可能影響腦下垂體，進而擾亂內分泌系統，如果激素缺乏要及時補充，維持身體所需，否則會嚴重影響健康，務必定期追蹤檢查。

