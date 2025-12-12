射頻加熱除米蟲、光刺激強化出菇：宜蘭大學以科學技術描繪未來農業模式

宜蘭大學生物資源學院於花蓮食農博覽會展示射頻加熱與段木香菇保種兩項研究，展現農業與科技結合的技術運用。（林玉婷攝）

採訪・撰文＝林玉婷

2025花蓮食農博覽會本屆的主題為「從保種智慧到未來農場」，國立宜蘭大學生物資源學院帶來兩個研究分享，以攸關台灣農業未來的核心命題：在缺工惡化、產業斷層擴大、氣候變遷加劇的條件下，農業要永續，不能再只依賴經驗，更需要可複製、可傳承的科學方法。射頻加熱與段木香菇保種研究之所以被帶到花蓮食農博覽會，就是要讓民眾具體理解「科技不是取代農業，而是讓農業能走更遠。」

射頻加熱：從殺米蟲到米糠安定化，農業科技化的真正意義

宜蘭大學食品科學系教授陳淑德以射頻（Radio Frequency, RF）為例，說明物理技術如何重新定義農產品加工的效率與安全。射頻利用電磁場使物料內部水分子高速震盪生熱，不僅加熱均勻、穿透深度高，也不依賴化學藥劑，是極具產業潛力的綠色技術。

最受到關注的應用，是長期困擾稻米供應鏈的米蟲問題。米蟲卵常藏在稻穀內部，外觀再乾淨也難以辨識。研究顯示，射頻能在約60秒內將兩公斤白米加熱至約60°C，使成蟲與蟲卵同時失活，大幅減少產地到零售通路之間的退貨與報廢。

陳淑德表示射頻技術也可以運用在保障食品安全的需求，運用在花生、雜糧與乾貨等高風險品項。花生在傳統日曬中容易因溫濕不穩而滋生黃麴毒素，而射頻能穿透花生殼層，使乾燥均勻快速，降低黴菌生成條件。陳淑德說得直接：「蟲可以挑掉，但毒素不能。」以物理方式在原料端降低風險，是整體食安管理最具成本效益的手段。

射頻也改寫了乾燥效率。發芽糙米或濕稻穀傳統乾燥需2到6小時，射頻僅需8～10分鐘即可達到目標含水率，能耗下降、品質穩定度提升。另一項具有高度應用潛力的成果，是對米糠的安定化處理。米糠油脂高、易酸敗，是稻米產業長期難以運用的副產物。射頻能在兩分鐘內快速升溫至約100°C，使脂解酶失活，延長米糠品質穩定性，為其進入食品、飼料甚至保健品市場創造新的道路。

陳淑德強調，科技導入的核心不是追求複雜，而是讓每一份作物能被安全、有效率地使用，減少浪費。射頻技術的普及，代表農業加工正朝向更精準、更永續的方向前進。

宜蘭大學食品科學系教授陳淑德指出，射頻（Radio Frequency, RF）雖與微波同屬介電加熱，但因頻率更低、波長更長、穿透力更深，能穿透較厚的物料中心，改善傳統熱傳導「外熱內冷」的限制，使其在食品加工上更具優勢。（林玉婷攝）

經由射頻技術處理過的白米、薑黃米、薑黃糙米，抗氧化力甚至優於傳統乾燥法。（林玉婷攝）

段木香菇保種：用科學幫助地方產業重新站穩

宜蘭大學展示的另一個研究是牽動地方永續的議題：段木香菇的菌種正在變弱。宜蘭大學副教務長、園藝學系副教授鄔家琪指出，南澳等原鄉地區的傳統段木栽培，過去可連採多年，如今往往只剩1年產量，反映菌種退化與氣候變遷的雙重壓力。

研究團隊以保種為核心策略，蒐集南澳等地同品系的菌株重新評估生長能力。結果顯示，在地來源的品系最能適應當地溫度與環境，以25°C的菌絲生長速度最快，證明「地產地用」並非口號，而是科學選育的重要依據。

疫情期間，進口小麥受限，促使團隊探索本土替代基質。他們測試十餘種穀物與複方組合，最終確認「大麥、碎玉米、高粱」的基質能促進菌絲快速生長，提高繁殖效率，未來可依此建立更安全且自主的菌種供應鏈。

更突破性的發現，是找出「出菇刺激」的科學化方法。傳統段木香菇需要敲打或浸水喚醒菌絲，但研究發現光照也能達到刺激效果。透過控制光的種類與照射參數，可提高子實體形成率，使段木香菇有機會邁向更智慧化、更穩定的生產模式。

團隊也延伸至乾燥技術、營養標示檢驗，以及輔導南澳鄉香菇產銷班第一班，使南澳香菇不只恢復生命力，更能提升品質對接市場需求。鄔家琪認為此研究的目的不是替代傳統，而是讓地方產業有能力在現代環境中持續前進。

宜蘭大學副教務長、園藝學系副教授鄔家琪（左）帶領研究團隊，於宜蘭南澳研究林下經濟如何運用科學研究，培養香菇菌種與光刺激出菇。（林玉婷攝）

花蓮食農博覽會現場展示了培養香菇所需的器具與研究成果，民眾還可試聞段木香菇濃郁的香氣。（林玉婷攝）

科技讓農業更接近永續，而不是更遠離土地

宜蘭大學的兩項研究指向同一件事：農業要在未來存續，不只是靠經驗，更需要可被傳授、可被複製的科學基礎。從射頻加熱的食品安全升級，到段木香菇的保種與智能化栽培，科技正在讓農村在缺工、氣候變遷與市場競爭中保持韌性。

花蓮食農博覽會把研究帶到大眾面前，目的不是展示技術本身，而是讓社會理解農業如何因科技而走向永續：每一項創新，都在為下一個世代留下可繼續耕作的環境。

審稿編輯：童儀展

