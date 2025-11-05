《射鵰》林尚武驚傳心臟病發猝世！曾罹鼻咽癌 獲頒「再生勇士」

香港男星林尚武於4日驚傳因心臟病發作去世，享壽75歲。他在演藝圈有著輝煌的成就，曾在經典劇集《射鵰英雄傳》中飾演「丘處機」；但林尚武於1994年被診斷出鼻咽癌，與病魔奮鬥了20年。

林尚武驚傳因心臟病發作去世，享壽75歲。（圖／翻攝自微博）

林尚武自1989年加入TVB以來，參與了多部經典港劇，短短7年間便演出超過40部作品。最為人熟知的角色是金庸經典電視劇《射鵰英雄傳》中的丘處機，其他還有《壹號皇庭》、《夕陽天使》等，深受觀眾喜愛。

林尚武參與了多部經典港劇。（圖／翻攝自微博）

林尚武1994年發現罹癌，雖然病情得到控制，但他的健康狀況一直不佳。2004年，他因感冒引起細菌感染導致右耳失聰，2009年又因嚴重偏頭痛而解散了自己經營的劇團。即便如此，他態度樂觀，曾於2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎。

林尚武曾於2013年獲頒「十大再生勇士」傑出生命獎。（圖／翻攝自微博）

他在抗癌過程中，雖然身體狀況逐漸惡化，仍然保持積極的生活態度，投入寫作和音樂創作，並持續在社交媒體上分享詩詞作品，激勵了許多人。

