射龍門被逼簽本票！ 淡水警攻堅逮1嫌

淡水分局外觀。（資料照／記者游承霖攝影）





新北市淡水今天（10日）一早有民眾發現大批警力團團包圍在北新路182巷一處住商混和社區，後續經了解，原來是2名友人相約到北市玩「射龍門」，被逼簽3萬、140萬本票，弔詭的是，葉姓男子開車載著被逼簽3萬本票的被害人返回住處社區拿錢，簽140萬本票的被害人則是自行騎機車返回淡水，全案仍有諸多疑點尚待警方進一步追查釐清。

據了解，2名被害人是朋友關係，一同前往台北市中正區遊玩「射龍門」，起初對方宣稱玩玩而已不用算錢，後續卻翻臉表示要算錢，逼迫2人分別簽下3萬元與140萬元本票。

被逼簽3萬本票的被害人當下表示願意立即拿錢出來償還，隨後便由24歲葉姓男子開車載他返回新北市淡水北新路182巷的住商混和社區住處取款，另外一名被逼簽140萬本票的被害人，反倒是自行騎機車返回淡水。

轄區淡水警方接獲被逼簽140萬本票的被害人報案後，循線前往該棟住商混和社區，逮捕葉姓男子，目前已將2名被害人與葉姓男子帶回派出所，由於整起案件有諸多疑點，確切事發經過仍待淡水警方進一步追查。

