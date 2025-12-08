將不甩爭議硬挺賴瑞隆？董智森曝「賴清德尷尬處境」：他這個總統也不好當

​​藍綠白積極備戰即將到來的2026大選，被民進黨視為焦點戰區的高雄，黨內初選更是相當激烈，不料民調穩居第一、又傳聞是總統賴清德屬意人選的立委賴瑞隆，卻爆出兒子在學校霸凌同學的爭議，是否將影響民調受到關注；媒體人董智森分析，即便賴瑞隆爭議纏身，賴清德仍可能堅持力挺，因為台南由立委陳亭妃出戰似乎已成定局，而賴清德又必須在六都裡保有新潮流的子弟兵。

董智森在《週末大爆卦》節目中分析，賴瑞隆在這次的危機處理中絕口不提退選，是因為早已得到賴清德的力挺；董智森認為，距離高雄、台南初選民調出爐已經沒多少時間，賴清德可能已經認定「台南要派陳亭妃」的事實，因此無論如何都要保住新潮流的賴瑞隆。

廣告 廣告

「他這個總統也不好當」，董智森解釋，若台南提名陳亭妃，高雄也不是新潮流的賴瑞隆，六都裡面將沒有賴清德派系的子弟兵，因此即便賴瑞隆爆出爭議，賴清德仍會硬挺下去。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

