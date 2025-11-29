將中國喻為「野狗」！謝志偉嘆：那些要我們相信中共而放棄國防的人…
記者陳思妤／台北報導
總統賴清德宣布增加國防預算，預計8年投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，提升國防自主，但，國民黨主席鄭麗文卻隨即批評賴清德在玩火。對此，駐歐盟代表謝志偉以一口白沫、齜牙咧嘴的「野狗」來比喻中共，並直言，「那些要我們相信中共的善意而放棄國防的人，每個都講得已經讓人分不清是口沫橫飛還是口吐白沫了」。
賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。
鄭麗文隨即砲轟「賴總統，您在玩火啊！」將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，她表達國民黨立場，希望賴清德三思、懸崖勒馬。
謝志偉則在社群平台發文，將中共比喻為野狗。他指出，甲乙兩人走在路上，突然間，一隻體型不小、一口白沫的野狗齜牙咧嘴對著他們吠叫，老遠衝了過來，甲立刻撿起路邊一根手腕粗的樹枝，緊抓在手裏戒備著。
然而，一派輕鬆的乙卻對甲說，「胆小鬼！怕什麼啦？！沒聽過『會叫的狗不咬人』這句話嗎？」一手仍緊抓著防身武器不放的甲則直呼，「我聽過啊！但是我不確定牠是不是也聽過」。
謝志偉直言，「那些要我們相信中共的善意而放棄國防的人，每個都講得已經讓人分不清是口沫橫飛還是口吐白沫了」。
更多三立新聞網報導
鄭麗文轟賴清德增加國防預算「玩火」 謝志偉酸她1事：像在縱火
不要懷疑中共的狠毒！謝志偉：若入主台灣「藍白綠紅沒一個有好下場」
謝志偉曝台灣正處於「兩種困境」喊：「民主的靱性」不能只挨打
中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等
其他人也在看
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 56 分鐘前
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
80歲夫妻想租屋竟叫里長、社會局來！公證卻嗆沒繳房租你能怎樣…老人租不到房子？網曝現實跟口袋有關
台灣65歲以上人口超過430萬人，高齡者在租屋市場處處碰壁，成為居住正義的重大挑戰。內政部調查目前約有100萬獨居長者，近20萬人需要在外租屋，但現實中房東普遍對長者存在「年齡歧視」，僅不到5%房東願意租給高齡者。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 20 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 15 小時前
許瑋甯對邱澤「心動的3個瞬間」曝！他忍不住霸氣告白：要不要做我女友
邱澤、許瑋甯登記結婚四年，今（28）日在台北文華東方酒店補辦婚禮，現場有435人到場，場面十分盛大，婚禮會場星光閃耀，兩人今晚在婚宴中的誓詞內容感動全場，許瑋甯也分享了兩人從相識到相愛，一路走來從一個人變成一家人的心路歷程，還加碼透露是邱澤主動跟她告白。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 1 天前
救命一針要價近1億！台灣史上最貴藥物納入健保 首年13人受惠
衛福部健保署今（28）日宣布，自今年12月1日起調整健保藥品給付規定，新增納入3項重大治療用藥，其中最受關注的，莫過於由台大醫院團隊研發、單劑要價近新台幣1億元的罕病基因治療藥物Upstaza，正式納入健保「暫予支付」，寫下健保史上單價最高給付紀錄。健保署預估，生效後第1年使用人數13人藥費約13億元。太報 ・ 17 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 22 小時前
拒絕軍購暴政毀台：台灣不是美國戰略傀儡！
反對軍費天坑！拒絕民生沉淪！台灣不要變戰場！ 【記者 張達威／台北 報導】今（28）日，針對賴清德日前在《華盛台灣好報 ・ 13 小時前
59歲張清芳抗老祕訣「1運動」超親民！醫曝：降59%糖尿病風險
「東方不敗」天后張清芳即便已59歲，風采依舊不減當年。在結束15年婚姻後，她不僅重返舞台，今年還為南投埔里基督教醫院募款6億。究竟是什麼讓她在人生下半場活得如此精彩？她大方分享了維持絕佳狀態的運動與飲健康2.0 ・ 1 天前
住飯店小心！房間5處別碰 因為「幾乎沒在洗」！旅遊達人教你怎麼做
明後天放假，您有旅遊計畫嗎？外出旅遊或出差時，飯店往往是住宿首選。舒適的飯店房間，總是讓人感到放鬆愉悅。不過有前飯店員工向媒體爆料，看似潔淨的房間隱藏著肉眼難以察覺的衛生死角。他揭露飯店房間內最髒的5健康2.0 ・ 1 天前
陳柏霖財務陷窘境？出手闊綽曾自爆「出國只是為了吃個飯」
陳柏霖近來不僅爆出閃兵、遭起訴2年8個月，《鏡報》今（28日）接獲獨家爆料，指他財務狀況不如外界所想豐盈，連50萬的閃兵交保金都是跟朋友周轉。據了解， 陳柏霖私下經常花大錢旅遊、品嚐美食，甚至曾在唐綺陽的節目中自爆「出國只是為了吃個飯」。鏡報 ・ 22 小時前
獨家／陳柏霖閃兵50萬交保金竟是「借來的」 脫罩受訪遭網酸：還笑得出來
男神陳柏霖一直以來代言、戲約不斷，爆出閃兵、遭起訴2年8個月後，讓他演藝事業全面停擺，恐將面臨龐大違約金，而他財務狀況不如外界所想豐盈，如今爆出連50萬的交保金都是跟朋友周轉。鏡報 ・ 1 天前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前