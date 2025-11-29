將中國喻為「野狗」！謝志偉嘆：那些要我們相信中共而放棄國防的人…

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布增加國防預算，預計8年投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，提升國防自主，但，國民黨主席鄭麗文卻隨即批評賴清德在玩火。對此，駐歐盟代表謝志偉以一口白沫、齜牙咧嘴的「野狗」來比喻中共，並直言，「那些要我們相信中共的善意而放棄國防的人，每個都講得已經讓人分不清是口沫橫飛還是口吐白沫了」。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆經費，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

廣告 廣告

鄭麗文隨即砲轟「賴總統，您在玩火啊！」將國家安全、全台灣人民幸福推到懸崖邊，面臨重大危機，她表達國民黨立場，希望賴清德三思、懸崖勒馬。

謝志偉則在社群平台發文，將中共比喻為野狗。他指出，甲乙兩人走在路上，突然間，一隻體型不小、一口白沫的野狗齜牙咧嘴對著他們吠叫，老遠衝了過來，甲立刻撿起路邊一根手腕粗的樹枝，緊抓在手裏戒備著。

然而，一派輕鬆的乙卻對甲說，「胆小鬼！怕什麼啦？！沒聽過『會叫的狗不咬人』這句話嗎？」一手仍緊抓著防身武器不放的甲則直呼，「我聽過啊！但是我不確定牠是不是也聽過」。

謝志偉直言，「那些要我們相信中共的善意而放棄國防的人，每個都講得已經讓人分不清是口沫橫飛還是口吐白沫了」。

更多三立新聞網報導

鄭麗文轟賴清德增加國防預算「玩火」 謝志偉酸她1事：像在縱火

不要懷疑中共的狠毒！謝志偉：若入主台灣「藍白綠紅沒一個有好下場」

謝志偉曝台灣正處於「兩種困境」喊：「民主的靱性」不能只挨打

中國禁日本水產！揪吳志中吃日本料理 謝志偉喊挺得及時：別讓盟友痴等

