將代表時代力量角逐新竹縣市首長？王婉諭表態了

即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

台灣前進陣線4個本土在野政黨，今（6）日上午共同亮相2026年首波提名議員候選人名單，包含台灣基進前秘書長、醫師吳欣岱等7人。由於現在外傳時代力量黨主席王婉諭，有可能挑戰2026年新竹縣市首長的寶座，也讓各界高度關注未來政壇的變化，對此，王婉諭也發聲回應了！

台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今日上午共同亮相各自提名的首波候選人後接受媒體聯訪；就外傳王婉諭會選新竹縣或新竹市的縣市長，不過王婉諭則用唇語回應「有嗎？」。

對此，王婉諭表示，不只是時代力量，包含基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟都持續評估縣市首長，是否有覺得需要為大家服務、持續深耕的地方，這部分持續評估與討論中；台灣綠黨共同召集人王彥涵則說，若王婉諭真的參選新竹縣市長，台灣前進的夥伴都會支持。

台灣綠黨共同召集人王彥涵。（圖／民視新聞）

另，台灣基進黨主席王興煥也表態，台灣前進的2026年大選提名候選人，都是由4個政黨與無黨籍的夥伴整體協調的結果，因此不論是縣市議員的參選人，或是布局至縣市長的層級，這都是台灣前進內部共識的結果，「一定會相挺，不會在沒有共識的時候，單獨宣布參選」。

台灣基進黨主席王興煥。（圖／民視新聞）

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵則回應，就每一位候選人都是共同商議、討論、確認，「每個政黨為自己提出的候選人負責，也為別人提出的候選人提出承諾，我們會一起監督、督促他們，讓他們可以更好的成為人民的代議士」。

小民參政歐巴桑聯盟召集人林詩涵。（圖／民視新聞）

