將任北市警長！林炎田卸任感性告別高雄：檢警綁在一起治安才會好

高市警察局今日舉辦歡送局長林炎田，明日將北上接人台北市警局長，由訓練科股長王淑蘭代表同仁獻花。（高市警提供）

高雄市警察局長林炎田20日將正式接任台北市警察局長，高雄市警局19日特別舉辦歡送茶會，會中林炎田一改平日嚴肅形象，感性細數任內3年多來的點滴，他除感謝市長陳其邁及局處首長的支持，更再三強調檢警合作的重要性，並以「天道酬勤、永不放棄」8字箴言期許高市警同仁，還幽默表示：「欠各位的在台北還，說到做到。」

林炎田回顧任內多起重大治安事件，特別提及2022年剛到任的高醫槍擊案，當時他即傳訊向市長承諾「等一下就抓到人」；此外如去年轟動社會的左營槍擊案，一口氣逮捕30多人，展現驚人執法力道。他也點出高雄特有的「演唱會經濟」勤務辛勞，強調治安成果不是靠警察單打獨鬥，而是與高雄、橋頭兩個地檢署緊密配合的成果，「唯有檢警綁在一起，才能共創良好治安」。

茶會現場氣氛溫馨熱絡，橋頭地檢署檢察長張春暉與高雄地檢署檢察長黃元冠亦透過影片，肯定林炎田戮力為公；副局長蔡文峰待表示己局置歡送詞時則打趣說，北調的兩位副局長呂世明、林富助都已就位，他卻連高鐵票都搶不到，引起現場哄堂大笑。

林炎田表示，團隊從不特別追求民調，因為只要專注把工作做好，民眾自然有感，他亦轉達市長對警政工作「還要更好」的期許，希望下一任局長能延續治安穩定，最後叮嚀同仁做事要有高度、做人有寬度，更要做到有「溫度」，「做到超乎人家期待，人家會感動」。

