將來銀行存、放款倍增 董座：「3願景」拚明年轉盈

將來銀行30日舉行謝年會。（圖／摘自將來銀行104）

純網銀將來銀行30日喊出目標，盼在2027年轉虧為盈。將來銀行30日舉行謝年會，會中報告各項業務指標均呈現顯著動能，客戶數截至2025年底約55萬戶，為前2024年的逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍。

目前國內三大純網銀包括樂天銀行、連線銀行及將來銀行。樂天銀行及連線銀在2021年先後開業，2026年將正式滿第五年，將來銀行則在2022年3月開業，今年也已近四年。截至2025年9月底，連線銀行（Line Bank）累虧40億元，樂天銀行累虧27億元，將來銀行累虧20億元，合計累計虧損87億元。

而觀察三大純網銀業者營運狀況，據金管會最新統計，三大純網銀合計開戶數達303.69萬戶，戶數年增17.3％。其中，連線銀行221.99萬戶，存放比達87.65％，為純網銀之冠，將來銀行50.39萬戶，存放比58.16％，樂天銀行戶數31.3萬戶，存放比五成。

將來銀董事長郭水義指出，將來銀去年推出台、外幣可投資美國個股及ETF後，將來銀行成為國內唯一集外匯、財管、保險、房貸、信貸、存款、支付、繳費服務於一身的純網銀業者，幾乎所有常見金融需求均可於App上一指完成。

郭水義喊話，今年將持續朝「達成開業6年轉虧為盈」、「形塑金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」三大願景邁進。透過24小時全天候的「一站式平台」翻轉傳統金融，無需在不同的App之間切換，透過將來銀行結合兆豐證券等合作夥伴，提供最具可靠的國內金融體系服務。

此外，連線銀行率先宣布，去年12月自結財報已達成單月稅前淨利，有機會完成全年獲利，且預估可破億元，而將來銀及樂天銀持續拓展業務，隨主管機關新業務開放，同步朝獲利目標邁進，將來銀為純網銀業務最多元，樂天銀持續深耕業務。

